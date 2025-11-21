מדליית ארד לרוני אברהמי באליפות אירופה לנערות

אליפות אירופה לנוער בטאקוונדו הסתיימה היום באיגל, שווייץ, עם מדלית ארד יוקרתית בה זכתה רוני אברהמי שהשתתפה בקטגורית משקל 63 ק״ג, ומקום חמישי של ליפז חג׳אמה ב-68 ק״ג.

רוני אברהמי, בת 16, פתחה את יום הקרבות עם ניצחון בנוקאאוט בשלב שמינית הגמר נגד יריבה מקפריסין, המשיכה לשלב רבע הגמר בו ניצחה יריבה מצוינת מרוסיה בקרב אינטנסיבי בו שלטה, ובשלב חצי הגמר הפסידה בקרב צמוד מאוד ליריבה מיוון.

רוני מסומנת כפוטנציאל הצלחה גדול לדור העתיד של ענף הטאקוונדו וכבר בגילה הצעיר מתאמנת באופן מלא עם הנבחרת הבוגרת במתקן האימונים ברמלה, תחת הדרכתו של המאמן הלאומי יחיעם שרעבי.

רוני אברהמי (איגוד הטאקוונדו)

רוני אברהמי על הפודיום (איגוד הטאקוונדו)

ליפז חג׳אמה, בת 17, ניצחה בשלב שמינית הגמר יריבה מיוון ובשלב רבע הגמר הפסידה ליריבה מסרביה, סיימה את התחרות במקום החמישי המכובד. מחר באותו המקום תיפתח אליפות אירופה לבוגרים/ות בהשתתפות הלוחמים הבכירים של ישראל בענף.

את הנבחרת מוביל המאמן הלאומי יחיעם שרעבי ומאמני הנבחרת רומן רוסינוב ובת אל גטרר. מעסה הנבחרת הוא אנטוניו ערביד.