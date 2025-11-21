נצמדה לראשל"צ: 33:33 לרמה"ש עם מכבי ת"א

עשרה מחזורים מאחורינו בליגת ווינר בכדוריד, ומחזור אחד נותר לסיום הסיבוב הראשון ולפתיחת משחקי גביע המדינה. מי ששבה למקום הראשון היא א.ס רמת השרון, שסיימה בשוויון דרמטי 33:33 את מפגש הצמרת היום (שישי) מול מכבי תל אביב. לרמת השרון, כמו לאלופה הפועל ראשל"צ (הייתה הקבוצה החופשית) 14 נק' כ"א. מי שפספסה הזדמנות לעלות לפסגה היא בני הרצליה, שנוצחה בביתה 40:37 מול מכבי ראשל"צ, שעוצרת את רצף ההפסדים ומתאוששת מההפסד בדרבי בתחילת השבוע.

הפועל אשדוד ממשיכה לצמצם פערים בצמרת, והיא רשמה ניצחון 34:43 על א.כ נס ציונה. מה שיוצר חלק עליון צמוד במיוחד במקומות 2-1, כאמור רמה"ש והפועל ראשל"צ עם 14 נק'. במקומות 4-3 הרצליה ומכבי ת"א עם 13 נק' כ"א. במקום החמישי, אשדוד עם 12 נק'. חולון, שניצחה 28:39 בקרית אונו, במקום השישי עם 10 נק', ומכבי ראשל"צ שביעית עם 8 נק'. בתוך כך, עוד מצפים שני משחקי השלמה משמעותיים שיעצבו את החלק העליון מכבי ת"א תארח את הפועל אשדוד ביום שני, ושבוע לאחר מכן, הצהובים-כחולים יפגשו את הפועל ראשל"צ.

בחלק התחתון, עירוני רחובות חזרה מבירת הנגב עם ניצחון 29:33 על מ.כ באר שבע, שבמקום האחרון. נס ציונה ורחובות במקומות 9-8 עם 5 נק' כ"א עם טווח ביטחון, מהשתיים שסוגרות את הטבלה, הפועל קרית אונו שבמקום הלפני האחרון עם שתי נקודות, ובאר שבע האחרונה ללא נקודות. ביום שישי הבא ייערך המחזור ה-11, שינעל את הסיבוב הראשון, ויוביל אל שני השלבים הראשונים בגביע המדינה. א.כ נס ציונה - רמת השרון. מ.כ חולון - הפועל אשדוד. מכבי ראשל"צ - מ.כ באר שבע. הפועל ראשל"צ - בני הרצליה ועירוני רחובות - הפועל קרית אונו.

א.ס רמת השרון - מכבי תל אביב 33:33 (11:17)

דרמה נהדרת ב'אורנים'. רמת השרון, שחסרה את לאונרדו דה אלמיידה הפצוע והתמודדה בהמשך עם הרחקה של דניאל צרפתי, שלטה במחצית הראשונה. היא הוליכה 8:14 בדקה ה-27. אחרי שהתקשתה בפן ההתקפי במחצית הראשונה, בחצי השני, מכבי ת"א פתחה נהדר, והראתה את האיכויות שהציגה במסע האירופי שלה. חטיפה של נועם סוסנה, ואסיסט של שניר נציה לתומר מיכליס הובילו לשוויון 24:24 (46'). הקבוצות נכנסו בשוויון לעשר דקות ההכרעה. יהלי טל סחט שני פנדלים ברציפות, רם טורקניץ דייק בהם, 27:28 לרמה"ש. נועם סוסנה השווה, ולאחר מכן סחט פנדל. גיא רש-ארמן כבש והשלים מהפך, 29:28. יהלי טל קבע שוויון. חלב הארבוז העלה ל-30:29, ארבע וחצי דקות לסיום. שערים של מיכאלו ראדויקוביץ', ומנגד של אסף סוכליצקי קבעו 31:30. סוסנה העלה ל-32:30, וטל הרשקוביץ ל-33:31, שתי דקות לבאזר.

עמית מוטולה צימק מהפינה. סוסנה החטיא את המסגרת, אבל אוסיק סיפקה עצירה מהפינה, מול איתמר גולדשטיין. חן פומרנץ לקח פסק זמן, 23 שניות לסיום. מכבי איבדה את הכדור, וגולדשטיין סחט פנדל כשנותרו שבע שניות. טורקניץ השווה. למכבי ת"א כאמור מצפה רצף משחקים, בהם השלמה מול הפועל אשדוד (בשני) ומול הפועל ראשל"צ (ב-1 בדצמבר). כבשו לרמת השרון: רם טורקניץ ומיכאלו רדויקוביץ' 9 שערים כ"א, איתמר גולדשטיין ודניאל צרפתי (כרטיס אדום) 4 כ"א, מילאן פאבלוביץ', עמית מוטולה ויהלי טל 2 כ"א, איתי שיינפלד 1. פראן לוצ'ין סיים עם 11 עצירות ב-28%. שניר נציה הוביל את מכבי ת"א עם 7 שערים, גיא רש ארמן ונועם סוסנה 5 כ"א, טל הרשקוביץ ואסף סוכוליצקי 4 כ"א, חלב הארבוז ופולג אסייג 3 כ"א, תומר מיכליס וניתאי היימן 1 כ"א. רובן אואנונו עם 5 עצירות ב-33%, איליה אוסיק שתיים, אורן מאירוביץ' אחת.

בני הרצליה - מכבי ראשל"צ 40:37 (21:20)

מכבי ראשל"צ מתאוששת, אחרי ההפסד השבוע בדרבי הראשוני. זה היה משחק נטול הגנות, רב שערים ומהפכים. אסף אוחיון הוביל את הרצליה ליתרון 26:28. ירמי סידי השווה ל-30:30. נדב ניזרי החזיר את היתרון לצהובים. הרצליה החמיצה פנדל, וירמי סידי קבע 34:33 בדקה ה-53. עדן ג'ינג'י כבר העלה את האורחת לפלוס 2. אסף אוחיון צימק אבל סידי הגדיל ל-35:38 דקה לסיום. מילאן גוסטוביץ' רק צימק וזה לא הספיק. בסיום: 37:40 למכבי ראשל"צ שחוזרת עם ניצחון חשוב מהרצליה, שכאמור פספסה הזדמנות להעפיל למקום הראשון. כבשו להרצליה: דניס ינקובסקי 9 שערים, מילאן גוסטוביץ' 8, ניב צורף 7, אסף אוחיון 6, נמניה גויקוביץ' 4 ובר סיפדו 3. עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב - 7, ליאור שיין 4. למכבי ראשל"צ: ירמי סידי 10 שערים, גיא גרא 9, עדן ג'ינג'י ונדב ניזרי 7 כ"א, עדי כהן ועידן מנע 2 כ"א, נבויישה סימוביץ', עמרי קושמרו ואורי כהן 1 כ"א. עצירות שוערים: אורון ברגיל 11, איתן אלבז אחת.

הפועל אשדוד - א.כ נס ציונה 34:43 (12:18)

הפועל אשדוד רושמת את ניצחונה השישי. מנגד, נס ציונה נעצרת אחרי שני ניצחונות רצופים - והיא עם 5 נק' כמו עירוני רחובות במקומות 9-8. ירין ליברמן בלט במהלך המחצית הראשונה שבה אשדוד פתחה פער של 6 שערים. אשדוד ברחה במחצית השנייה, בה השוער שון מורחוב סיפק יכולת נהדרת ומנע מנס ציונה להתקרב. המאמנים בשתי הקבוצות, אולג בוטנקו ואסף לוי, העניקו דקות רבות וחשובות לצעירים המוכשרים. כבשו לאשדוד: אורוש טודורוביץ' 9 שערים, ירין ליברמן ואור ממן 6 כ"א, ליאם מדר, מיכאיל ז'ילה ולו אקסברוד 4 כ"א, אולכסנדר טילטה ואורי גז 3 כ"א, אור רחימוף 2, עידן סויסה וניב קוטלקר 1 כ"א. עצירות שוערים: סוונביורן פיטרסון 10 עצירות, שון מורוחוב 7 (כולל שני פנדלים). סטפן דמיאנוביץ' הוביל את נס ציונה עם 9 שערים, עידו בדור 7, אבירם אמסלם ושליו אהרוני 4 כ"א, ליאור קוזניץ 3, דליבור סוקיץ', גוראן קרסטבסקי, דן ורשביאק, אביעד בן זימן, אפק דגני, אופיר כהן ונועם לוי 1 כ"א. עצירות שוערים: אור כנעני 6 עצירות, אלון רוצבי וטולי ליבגוט 1 כ"א.

ירין ליברמן מאשדוד מול אור כנעני מנס ציונה (איתי אניג'ר)

הפועל קרית אונו - מ.כ חולון 39:28 (20:14)

חולון רושמת ניצחון רביעי ב-5 המשחקים האחרונים. קרית אונו ממשיכה לשקוע. כבשו לאונו - ניקולה סקרוביץ' ויהונתן צביון 6 שערים כ"א, נמניה סקרוביץ' 5, אופק רוזנבוים 3, אסף שני ועידו צ׳רנובילסקי 2 כ"א, ליעד מסיקה, אורי פלח, עומר קלוט ואור רשקוביץ 1 כ"א. עצירות שוערים: יהונתן בן שטרית 8 עצירות, עוז יצחק 4 לחולון: עמית רייניסברג 7, אור לוי 6, אלון שולמן 5, קאיו ויניסיוס ופיליפ קאלו 4 כ"א, ריף כהן 3, שי נתן, רועי ליבגוט וקובי בזק 2 כ״א, נאור כהן, פטריק אובינה, אורי שחר ופאבל מיסקביץ' 1 כ״א. עצירות שוערים: פאבל מיסקביץ' - 11, שליו שעיו 2.

אלון שולמן מחולון מול יונתן בן שטרית מקרית אונו (אגם לוי)

מ.כ באר שבע - עירוני רחובות 33:29 (21:10)

הקבוצה מבירת הנגב כבר עם הפסד תשיעי, וללא נקודות במקום האחרון. האורחת מנגד לא עשתה הנחות וסללה את דרכה לניצחון כבר בסיום המחצית הראשונה, שבה הוליכה ביתרון של 11 שערים. במחצית השנייה באר שבע עוד סיפקה חזרה, כשהקטינה את הפיגור למינוס 4 בסיום. רחובות מתרחקת כדי 5 נקודות מבאר שבע והמקום שמוביל לליגה השנייה, והיא תפגוש בשישי הבא את קרית אונו במטרה לבסס את מעמדה באמצע הטבלה. ב"ש תתארח ב'בית מכבי'. ספאסוי גאצ'ביץ' הוביל עם 11 שערים את באר שבע, דושה באלינט וארטיום דמידוב 4 כ"א, יובל אסייג 3, רביד נוימן ודין פרלוב 2 כ"א, מילוש סאביץ', דוראל בן סעדון ואורי כהן 1 כ"א, עצירות שוערים: שון ריבקין - 8, ליאור שהרבני 5. נריה עובד המשיך בכושר הנפלא שלו מתחילת העונה, וכבש 11 שערים. יובל הבר סיפק משחק טוב עם 5, עמית יודוביץ׳ 4, מור אבנעים ויוליאן ג׳רביה 3 כ"א, עמית בן עטיה ו-ולאד ברילוב 2 כ"א, עמית מיכאל, יותם וילנצ'יק ועמרי נדלר 1 כ"א. עצירות שוערים: סאבו זקיץ' - 1, תום שם טוב 6. שפטו מתן פינקר ואלון קפלינסקי