אפל וריאל מדריד יוזמות: מציאות מדומה לברנבאו

חברת הענק כבר עובדת על הרעיון החדש של פלורנטינו פרס לעתיד: שהמשחקים בברנבאו יוכלו להיחוות ב"מטאברס" דרך משקפי מציאות מדומה. כל הפרטים בפנים

|
אוהדי ריאל מדריד עם משקפי מציאות מדומה (בינה מלאכותית)
אוהדי ריאל מדריד עם משקפי מציאות מדומה (בינה מלאכותית)

פלורנטינו פרס כבר רמז על הרעיון באסיפה הכללית של 2024. "נושא המנויים", הסביר הנשיא בתגובה לשאלת חבר מועדון. "זה משהו שאין לו ממש פתרון. יש 34 אלף חברים שאינם בעלי מנוי. אין מקום לעוד. אלא אם כן נהפוך את האצטדיון לאין סופי", גילה הנשיא. "לעשות אותו כאילו הוא אין סופי. העניין הוא שיש אנשים שרואים את המשחק בבית עם משקפיים, ואני חייב לומר שזה נראה אפילו טוב יותר מאשר באצטדיון. וכך הם יוכלו לקבל כיסא, מנוי של ריאל מדריד, ממש בבית".

הרעיון של פלורנטינו פרס התפתח בחודשים האחרונים וכעת הוא כבר מציאות. המועדון הודיע, דרך מגזין GQ, על שיתוף הפעולה שלו עם אפל, עמה הוא מפתח כעת את הפרויקט. "אנחנו עובדים יחד על פרויקט שאני רודף אחריו במשך שנים: לאפשר לכל אוהד לחוות את ההתרגשות של הברנבאו כאילו הוא ממש כאן באצטדיון", אמר פלורנטינו למגזין.

"זה יהיה כמו לפתוח את דלתות האצטדיון לכל כדור הארץ, ללא גבולות ועם רמת טכנולוגיה שתסמן נקודת מפנה בעולם הספורט". וכשנשאל על ההשפעה הכלכלית, ענה פלורנטינו פרס שזה לא הדבר החשוב ביותר כרגע. "מה שחשוב באמת הוא לתת למיליארד אוהדי ריאל מדריד את החוויה שהם רוצים לקבל. סטיב ג'ובס לא היה אובססיבי לתוצאות פיננסיות, הוא היה אובססיבי לייצר מוצרים יוצאי דופן. כשאתה מתמקד בשלמות, השאר מסתדר".

פלורנטינו פרס (IMAGO)פלורנטינו פרס (IMAGO)

ובכל זאת, מפחיד לחשוב על הסכומים המעורבים. לדוגמה, לפני שנה וחצי, הראפר טרוויס סקוט משך יותר מ־12 מיליון אוהדים לקונצרט הווירטואלי שלו בפורטנייט, אירוע שאורגן על ידי Epic Games. תעשו את החשבון. אם ריאל מדריד תצליח למשוך 50 מיליון אנשים למשחק, לא מופרך למועדון עם יותר מ־200 מיליון אוהדים ברחבי העולם, ולגבות רק אירו אחד לכרטיס.

ברנבאו “אין סופי” קרוב להפוך למציאות

לריאל מדריד יש כעת אגף ייעודי בתוך המבנה הארגוני שלה המתמקד בפיתוח טכנולוגי. זהו אגף הטרנספורמציה, הכפוף ישירות למנכ"ל חוסה אנחל סאנצ'ס. אגף זה, שנועד במיוחד לפיתוח ההיבטים הדיגיטליים וה’מטאברס’ של ריאל מדריד, מכונה 'RM Next' ומתמקד בשישה תחומים מרכזיים: בריאות דיגיטלית, ביצועים, מעורבות אוהדים, יצירת תוכן אודיו-ויזואלי, ביטחון סייבר ותשתית טכנולוגית וחברתית. יש לו אפילו אתר משלו: www.realmadridnext.com. כך או כך, כפי שפלורנטינו פרס הכריז לפני שנה, הנשיא עצמו מוביל באופן אישי את המשא ומתן עם אפל כדי ליצור את "הברנבאו האין סופי", פרויקט שיזניק סופית את המועדון אל העידן המודרני.

ריאל מדריד שואפת לשחזר את ההצלחה של ה־NBA, של ה־NCAA (פוטבול מכללות) ושל מנצ'סטר יונייטד. ה־NBA וה־NCAA היו הראשונים לשווק משחקים בעולם הווירטואלי ולהציע את החוויה המפותחת והסטנדרטית ביותר מסוג זה. החזון של פלורנטינו פרס ומדריד הוא להציע אפשרויות צפייה שונות, מהשורה הראשונה ועד קצות האצטדיון, למיליארדי אנשים בו זמנית. לשם כך יידרש שידור המשחק באמצעות מצלמות 360° בנוסף למצלמות הקלאסיות שמשמשות לשידור לטלוויזיה. כך יוכל אוהד החווה את המשחק במרחב הווירטואלי להרגיש כאילו הוא יושב ממש ביציע, לצד אוהד שנמצא באמת בברנבאו, בזמן אמת.

אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)אוהדי ריאל מדריד (IMAGO)

הטכנולוגיה כבר מאפשרת חוויה מלאה של מציאות מדומה, אבל עדיין נותר דרך ארוכה. כעת יש לקחת בחשבון את עלויות שידור האירוע ואת העלויות לאוהדים. משקפי המציאות המדומה של אפל, Apple Vision, עולים בסביבות 3,000 אירו בספרד. בנוסף, כדי לשפר את החוויה, יש צורך באייר-פודס עם טכנולוגיה ברמה חללית שמכוונת ומתאימה את עוצמת הקול בהתאם לתנועת הראש ולכיוון הפעולה. כך לא רק התמונה אלא גם הצלילים באצטדיון יהיו אמיתיים. ובכל זאת, יש מותגים רבים שמציעים משקפי VR זולים יותר עם רזולוציית 4K.

התוכנית שאפתנית, וריאל מדריד, כרגיל, רוצה להיות בחזית. המכשול המרכזי הוא שהטלפונים החכמים הפכו כל כך נפוצים ומכסים כל פונקציה אפשרית, כך שקשה לשכנע את הציבור הרחב לרכוש מכשירים יקרים בהרבה כמו משקפי VR. הדבר נכון במיוחד אצל צעירים. על פי מחקרי שוק עדכניים, רק 5% מצופי דור ה-Z ומילניאלס משתמשים ב־VR, למרות ש־70% נמשכים לטכנולוגיה ו־63% מוכנים לשלם כדי לחוות אותה. החוויה המלאה יכולה להיות מאוד מושכת, אך הצופים הצעירים התרגלו לצרוך אירועי ספורט תוך כדי בדיקת נתונים וקריאת תגובות במקביל. וזה האתגר הגדול. זה והסוגיה המשפטית שלפיה לא ברור אם מועדונים באמת יכולים להרוויח מהתוכן הזה בעצמם. זו כבר מלחמה אחרת. ריאל מדריד, לעת עתה, כבר עובדת כדי להבטיח שהאצטדיון החדש שלה יהיה גם בעל קיבולת אינסופית בעולם הווירטואלי.

אוהדי ריאל מדריד עם משקפי מציאות מדומה (בינה מלאכותית)אוהדי ריאל מדריד עם משקפי מציאות מדומה (בינה מלאכותית)

מקרה הליגה האנגלית

המועדונים הגדולים באירופה כבר משקיעים רבות בכניסה ליקום הווירטואלי המקביל. במרוץ הזה, מנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי הן המתחרות העיקריות של ריאל מדריד. בפברואר 2022, סיטי הפכה למועדון הראשון בעולם שהכריז על בניית אצטדיון וירטואלי במציאות מדומה, בדיוק הרעיון שמקדם כיום פלורנטינו פרס. הם בונים אותו בשיתוף עם ענקית הטכנולוגיה היפנית סוני. אבל מנצ'סטר יונייטד אף מקדימה אותם. באוגוסט 2024, במתחם חדשני בשם The Dome בלוס אנג'לס, קיימה יונייטד חוויה מרשימה שהדהימה את העולם. משחק הפתיחה של העונה בפרמייר ליג, בין השדים האדומים לפולהאם, הוקרן שם.

בתוך הדום סודרו שולחנות כמו יציעים, והצופים הוקפו במסך LED עצום ברזולוציה גבוהה בשטח של 892 מטרים רבועים. הדבר יצר אשליה של להיות ממש בלב המשחק, כשהצופים נהנים גם מכל הצלילים המגיעים מהאצטדיון. חברת Cosm הייתה אחראית על הפקת האירוע. "הדום הוא הרבה יותר ממושב בשורה הראשונה", תיאר אחד המארגנים. למעשה, מי שנכח שם חווה את המשחק בדיוק כמו כל אחד מ־75 אלף האוהדים שישבו באולד טראפורד. לא מפתיע שהם שילמו 22 דולר לכרטיס רגיל ויותר מ־100 דולר לאזורים הבלעדיים שסימלו את קו המגרש.

מנצ'סטר יונייטד יצרה שותפות עם Cosm, אחת החברות המובילות בעולם בתחום המציאות הווירטואלית השיתופית, ואף הקימה אגף פנימי לפיתוח הנוכחות הווירטואלית שלה. האגף, הקרוי Web3, הולך הרבה מעבר ליצירת אולד טראפורד וירטואלי, הוא שואף להעניק לאוהדים גישה לנכס הדיגיטלי עצמו. המועדון כבר מוכר משחקים בעולם הווירטואלי לצפייה באמצעות משקפי VR דרך פלטפורמות כמו Sky Worlds, Oculus Quest ו־Horizon Worlds.

