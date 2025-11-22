"לאפורטה לא היה זה שביקש מלבנדובסקי לעצור"

ברצלונה עברה בעיות כלכליות קשות. זו הייתה השנה הראשונה של רוברט לבנדובסקי במועדון הקטלוני, שביצע השקעה משמעותית מאוד כדי לשלם את דמי ההעברה לבאיירן מינכן בעסקה שכללה שורה של משתנים, שבמקרה שהיו מתקיימים היו משמעותם כסף נוסף עבור המועדון הבווארי.

ברצלונה הגיעה לשני מחזורי הסיום של הליגה בלי שום דבר לשחק עליו. היא כבר הייתה אלופה, והפולני כבר הבטיח את תואר הפיצ'יצ'י. כפי שמסביר הספר "Lewandowski. El verdadero", אנשים חשובים במועדון הקטלוני ביקשו מהחלוץ הפולני שלא יכבוש עוד שערים כדי שלא לשלם 2.5 מיליון אירו שסוכמו עם באיירן במקרה שייכבש יותר מ-25 שערים.

ב’ספורט’ שוחחו עם מחבר הביוגרפיה של הפולני, סבסטיאן סטאשבסקי, שמספר על אותו מקרה, על מה שקרה מאחורי הקלעים. "זוהי היסטוריה מטלטלת, אני מבין שהיא עוררה כל כך הרבה הפתעה. דברים כאלה לא קורים בכדורגל כל יום. אישרתי את זה עם 3 מקורות. אני לא יכול להגיד לך מי היה במשרד הזה כשביקשו ממנו שלא יכבוש עוד שערים, אבל כן אפשר לומר שלאפורטה לא היה שם”.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

“כן היו שם אנשים חשובים. זה מפתיע, וזה היה מפתיע גם עבור רוברט, מעולם לא הייתה לו בקשה כזו. הוא כובש שערים ותמיד מבקשים ממנו לכבוש, לא שלא יעשה את זה", מסביר העיתונאי הפולני. עם זאת, סטאשבסקי מסוגל גם להבין את המניעים של ברצלונה: "רוברט כבר היה בפסגה של טבלת הפיצ'יצ'י, האליפות כבר הייתה מוכרעת. אז אני יכול להבין שאם ברצלונה הייתה במצב כל כך מסובך, ביקשו זאת ממנו”.

“אני לא מאמין שרוברט לקח את זה ברצינות. אם הוא לא כבש בשני המשחקים האלה זה לא היה בגלל זה, אלא בגלל שהוא לא הצליח. צריך לומר ששנתיים לאחר מכן רוברט כבש 27 שערים וברצלונה הייתה חייבת לשלם את הבונוס. אבל רק פעם אחת, לא פעמיים", סיכם.