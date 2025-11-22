יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:09
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לאפורטה לא היה זה שביקש מלבנדובסקי לעצור"

מאחורי הקלעים של הבקשה של ברצלונה מהחלוץ שלא יכבוש כדי לא לשלם לבאיירן בונוס. סבסטיאן סטאשבסקי הסביר מה קרה שם וטוען: "רוברט הופתע מאוד"

|
רוברט לבנדובסקי וז'ואן לאפורטה (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

ברצלונה עברה בעיות כלכליות קשות. זו הייתה השנה הראשונה של רוברט לבנדובסקי במועדון הקטלוני, שביצע השקעה משמעותית מאוד כדי לשלם את דמי ההעברה לבאיירן מינכן בעסקה שכללה שורה של משתנים, שבמקרה שהיו מתקיימים היו משמעותם כסף נוסף עבור המועדון הבווארי.

ברצלונה הגיעה לשני מחזורי הסיום של הליגה בלי שום דבר לשחק עליו. היא כבר הייתה אלופה, והפולני כבר הבטיח את תואר הפיצ'יצ'י. כפי שמסביר הספר "Lewandowski. El verdadero", אנשים חשובים במועדון הקטלוני ביקשו מהחלוץ הפולני שלא יכבוש עוד שערים כדי שלא לשלם 2.5 מיליון אירו שסוכמו עם באיירן במקרה שייכבש יותר מ-25 שערים.

ב’ספורט’ שוחחו עם מחבר הביוגרפיה של הפולני, סבסטיאן סטאשבסקי, שמספר על אותו מקרה, על מה שקרה מאחורי הקלעים. "זוהי היסטוריה מטלטלת, אני מבין שהיא עוררה כל כך הרבה הפתעה. דברים כאלה לא קורים בכדורגל כל יום. אישרתי את זה עם 3 מקורות. אני לא יכול להגיד לך מי היה במשרד הזה כשביקשו ממנו שלא יכבוש עוד שערים, אבל כן אפשר לומר שלאפורטה לא היה שם”.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

“כן היו שם אנשים חשובים. זה מפתיע, וזה היה מפתיע גם עבור רוברט, מעולם לא הייתה לו בקשה כזו. הוא כובש שערים ותמיד מבקשים ממנו לכבוש, לא שלא יעשה את זה", מסביר העיתונאי הפולני. עם זאת, סטאשבסקי מסוגל גם להבין את המניעים של ברצלונה: "רוברט כבר היה בפסגה של טבלת הפיצ'יצ'י, האליפות כבר הייתה מוכרעת. אז אני יכול להבין שאם ברצלונה הייתה במצב כל כך מסובך, ביקשו זאת ממנו”.

“אני לא מאמין שרוברט לקח את זה ברצינות. אם הוא לא כבש בשני המשחקים האלה זה לא היה בגלל זה, אלא בגלל שהוא לא הצליח. צריך לומר ששנתיים לאחר מכן רוברט כבש 27 שערים וברצלונה הייתה חייבת לשלם את הבונוס. אבל רק פעם אחת, לא פעמיים", סיכם.

