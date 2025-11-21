יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שאהין ייעדר קרוב לחודשיים, שולמייסטר מועמד

המגן השמאלי של ק"ש סובל מקרע כפול באזור התאומים, אקס חדרה יגיע? וגם: מה אמר שירצקי לשחקנים והרושם שהותיר אבו רומי על ההולנדים בנבחרת הצעירה

|
בילאל שאהין (רועי כפיר)
בילאל שאהין (רועי כפיר)

מכה קשה לעירוני קריית שמונה: המגן השמאלי, בילאל שאהין, סובל מקרע כפול באזור שריר התאומים וצפוי להיעדר לתקופה של בין שישה לשמונה שבועות. שאהין, שהפך לאחד מתגליות העונה של המאמן שי ברדה, נפצע במשחק מול עירוני טבריה וייעדר מרצף המשחקים הקרוב של הקבוצה, ששוקלת לצרף באופן מיידי שחקן חופשי.

ל-ONE נודע כי מי שנחשב כרגע למועמד המוביל הוא איציק שולמייסטר, ששיחק בעונה שעברה במדי הפועל חדרה, שם רשם 24 הופעות בליגת העל, רובן בהרכב. 

בנושא אחר, שחקני הנבחרות השונות, ישובו לארץ בימים הקרובים ויחברו לאימוני הקבוצה, כאשר במועדון היו שבעי רצון ממחנה האימונים הקצר שערכה הקבוצה במהלכו שוחח גם הבעלים איזי שירצקי עם השחקנים.

איציק שולמייסטר (רועי כפיר)איציק שולמייסטר (רועי כפיר)

״הקבוצה שיחקה טוב מתחילת העונה, אבל לא תמיד הצליחה להביא נקודות ואני מאמין שמעכשיו אם נמשיך לעבוד קשה זה יתורגם גם לניצחונות״, אמר שירצקי, שגם החמיא למספר שחקנים. 

אגב, מי שעוד יחבור לקבוצה הוא שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי, שכבש במדי הנבחרת הצעירה והצליח להרשים מספר אנשי מקצוע הולנדים. לבסוף, הוא גם שוחח עם המאמן מיכאל רייזיחר.

