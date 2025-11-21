שאהין ייעדר קרוב לחודשיים, שולמייסטר מועמד

מכה קשה לעירוני קריית שמונה: המגן השמאלי, בילאל שאהין, סובל מקרע כפול באזור שריר התאומים וצפוי להיעדר לתקופה של בין שישה לשמונה שבועות. שאהין, שהפך לאחד מתגליות העונה של המאמן שי ברדה, נפצע במשחק מול עירוני טבריה וייעדר מרצף המשחקים הקרוב של הקבוצה, ששוקלת לצרף באופן מיידי שחקן חופשי.

ל-ONE נודע כי מי שנחשב כרגע למועמד המוביל הוא איציק שולמייסטר, ששיחק בעונה שעברה במדי הפועל חדרה, שם רשם 24 הופעות בליגת העל, רובן בהרכב.

בנושא אחר, שחקני הנבחרות השונות, ישובו לארץ בימים הקרובים ויחברו לאימוני הקבוצה, כאשר במועדון היו שבעי רצון ממחנה האימונים הקצר שערכה הקבוצה במהלכו שוחח גם הבעלים איזי שירצקי עם השחקנים.

איציק שולמייסטר (רועי כפיר)

״הקבוצה שיחקה טוב מתחילת העונה, אבל לא תמיד הצליחה להביא נקודות ואני מאמין שמעכשיו אם נמשיך לעבוד קשה זה יתורגם גם לניצחונות״, אמר שירצקי, שגם החמיא למספר שחקנים.

אגב, מי שעוד יחבור לקבוצה הוא שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי, שכבש במדי הנבחרת הצעירה והצליח להרשים מספר אנשי מקצוע הולנדים. לבסוף, הוא גם שוחח עם המאמן מיכאל רייזיחר.