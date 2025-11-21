היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א על בולוניה

יום של משחקים טובים בגזרת הענף עם הכדור הכתום, כשבמוקד היום (שישי), מכבי תל אביב תפגוש את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג (21:30), בניסיון להתאושש מההפסד בדרבי. בנוסף, נס ציונה תפגוש את מכבי רעננה במסגרת ליגת ווינר סל (13:00). ב-NBA, בוסטון תפגוש את ברוקלין בלילה שבין שישי לשבת.

מכבי תל אביב מגיעה למחזור ה-12 ביורוליג, לאחר הפסד ליגה כואב במיוחד נגד היריבה העירונית, הפועל תל אביב. הצהובים אמנם ניצחו את משחק היורוליג האחרון, אך מגיעים כאנדרדוג למפגש. ניצחון של בולוניה ביותר מ-3.5 נקודות יהיה שווה פי 1.80, בעוד כל תוצאה אחרת, ניצחון צהוב או הפסד של הצהובים בפחות מ-3.5 נקודות, יהיה שווה את אותו היחס.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

בליגת ווינר סל, נס ציונה מגיעה כפייבוריטית למשחק נגד מכבי רעננה. ניצחון של הכתומים ביותר מחמש נקודות הפרש, יהיה שווה פי 1.80 על הכסף. ניצחון של האורחת, או הפסד בפחות מחמש נקודות יהיה שווה גם כן פי 1.80. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של המארחים בחמש נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

ב-NBA, בוסטון פייבורטית מובהקת למפגש נגד ברוקלין. הסלטיקס קיבלו יחס של פי 1.75 לניצחון שלהם ביותר מ-14.5 נקודות. כל תוצאה אחרת, ניצחון של הנטס או ניצחון של ברוקלין בפחות מ-14.5 הפרש, יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.85.