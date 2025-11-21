יום שישי, 21.11.2025 שעה 10:32
המגן לשעבר נזכר: המאמן אמר לי להרוג את מסי

חאבי פארדס, שהיה שחקן ההגנה הראשון שהארגנטינאי עבר בדרך לאחד הגולים המפורסמים ביותר שלו נגד חטאפה: "השער היה באשמת המאמן, באתי אליו מהר מדי"

|
מסי בדרך לגול המפורסם (IMAGO)
מסי בדרך לגול המפורסם (IMAGO)

אחד הרגעים הזכורים בקריירה של ליאו מסי, ויש שיגידו כי זה הגול הגדול ביותר שלו, היה ה”אנקרה מסי”. אותו יום שהארגנטינאי, שהיה בין 19 בלבד, שחזר את השער של דייגו מראדונה נגד חטאפה, עבר חצי מהקבוצה וכבש בביצוע שלא מהעולם הזה.

השער, שקבע 0:4 דקות ספורות לפתיחת המחצית השנייה, עשה את דרכו לכל רחבי העולם. מי שזוכר את המהלך היטב, הוא חאבי פארדס, המגן השמאלי של חטאפה באותו היום: “הראשון שמסי עבר במהלך המפורסם היה אני”, אמר. 

“על המגרש לא חשבתי שזה היה הגול הכי טוב, אבל כשהגעתי למסיבת העיתונאים ושאלו אותי על המהלך בזמן שאמרתי שלא היה מדובר במשהו מיוחד, הצצתי במסך בו הקרינו את השער שוב, השתתקתי ואמרתי: ‘אין לי מה להגיד’”. הוסיף המגן של חטאפה. 

מהשערים הגדולים ביותר שנכבשו בקאמפ נואו

משם, פארדס עבר לפרטים יותר פיקנטיים: “השער היה באשמת המאמן, כי בהפסקה הוא אמר לי, במצב של 0:3: ‘בפעם הבאה תהרוג אותו, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תהרוג אותו’. ואז הוא עבר אותי בדריבל כי באתי מהר מדי במהלך של הגול. אמרתי לעצמי: ‘אני נותן לו מכה והוא עף ואני מורחק’, באתי לתת לו אותה, כי מסי הבן זו*ה במגרש תמיד שקט, הוא לא נכנס לעימותים, פספסתי אותו ומשם זה אשמתם של השאר”. 

