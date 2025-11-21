יום שישי, 21.11.2025 שעה 02:23
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

חצי שני שהציג: שיא הפוטנציאל של הפועל ת"א

פודקאסט הפועל סל סיכם 83:105 אדיר במילאנו: המחצית השנייה המושלמת, הדומיננטיות של מוטלי ואוטורו, ג'ונס הגיע, חזרת המשחקים וסיפורי גיל. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הכי באופנה: הפועל תל אביב הגיעה למילאנו כאשר היריבה המארחת עם ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג, והאדומים לאחר הפסד לפנרבחצ’ה במפעל, אך לאחר חגיגה גדולה בדרבי. חניכיו של דימיטריס איטודיס הבריקו בדרך ל-83:105 אדיר בארץ המגף אתמול (חמישי) ושמרו על המקום הראשון ביורוליג.

ריף גרוס וגיל אמיתי סיכמו את הניצחון בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE: המחצית השנייה המושלמת שהציגה את שיא הפוטנציאל של האדומים, העוצמה שיש עם דן אוטורו וג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס סוף סוף הגיע להפועל ת”א וטיילר אניס שלא לקח את הצ’אנס.

וגם: חזרת המשחקים לארץ – איפה זה עומד ומה החדשות בנושא, מבט קצר לנתניה בליגה ואז לריאל מדריד ביורוליג, למה גיל חושב שכל הקבוצות צריכות להגיע לכאן כולל הטורקיות ופינה הקבועה של הסיפורים של גיל מחדרי ההלבשה. האזנה נעימה.

