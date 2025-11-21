חצי שני שהציג: שיא הפוטנציאל של הפועל ת"א

הכי באופנה: הפועל תל אביב הגיעה למילאנו כאשר היריבה המארחת עם ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג, והאדומים לאחר הפסד לפנרבחצ’ה במפעל, אך לאחר חגיגה גדולה בדרבי. חניכיו של דימיטריס איטודיס הבריקו בדרך ל-83:105 אדיר בארץ המגף אתמול (חמישי) ושמרו על המקום הראשון ביורוליג.

ריף גרוס וגיל אמיתי סיכמו את הניצחון בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE: המחצית השנייה המושלמת שהציגה את שיא הפוטנציאל של האדומים, העוצמה שיש עם דן אוטורו וג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס סוף סוף הגיע להפועל ת”א וטיילר אניס שלא לקח את הצ’אנס.

וגם: חזרת המשחקים לארץ – איפה זה עומד ומה החדשות בנושא, מבט קצר לנתניה בליגה ואז לריאל מדריד ביורוליג, למה גיל חושב שכל הקבוצות צריכות להגיע לכאן כולל הטורקיות ופינה הקבועה של הסיפורים של גיל מחדרי ההלבשה. האזנה נעימה.