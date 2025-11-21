יום שישי, 21.11.2025 שעה 13:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

ד"ר וירטוס ומיסטר בולוניה פוגשים את מכבי ת"א

עם מאזן ביתי שונה בתכלית ממאזן החוץ שלה וכזה שמזכיר את הצהובים ב-22/23, פרוספקטים בקו הקדמי וקרסן אדוארדס אחד, לקטש צפוי אתגר לא קל ב-21:30

|
שחקני וירטוס בולוניה (IMAGO)
שחקני וירטוס בולוניה (IMAGO)

הערב (שישי, 21:30), מכבי תל אביב תתארח בפלאדוצה האייקוני במסגרת המחזור ה-12 של היורוליג ותפגוש את וירטוס בולוניה של דושקו איבנוביץ'. הקבוצה האיטלקית מצטיינת בסגל מרשים, אך תוצאותיה מזכירות את אלו של מכבי תל אביב מעונת 22/23 רק בהיבט אחד: המאזנים. כפי שתיווכחו לדעת, יש וירטוס של בית ויש גם בולוניה של חוץ, ואלה שתיים שונות מאוד מבחינת תוצאות, לפחות לאחר 12 מחזורים.

השחקנים מוכרים, והשמות מדברים בעד עצמם. ישנם שחקנים שהיו מועמדים להגיע אל מכבי תל אביב, כאשר קרסן אדוארדס היה השם הבכיר שציפו שיגיע, אך בסופו של דבר הוא ישחק נגדה במדי בולוניה. הקו האחורי של הקבוצה כולל גם את לוקה וילדוזה, דניאל האקט, ואלסנדרו פאיולה, ואפשר להזכיר גם את מאט מורגן ואלן סמיילגיץ'.

הקו הקדמי של בולוניה מעניין, עם שחקנים שהם חלקם פרוספקטים. העונה, בולוניה מתחלקת לשתי קבוצות בעלות זהות שונה: במשחקי החוץ, יש לה ניצחון בודד בשבעה משחקים, אותו השיגה מול וילרבאן במחזור החמישי. לעומת זאת, בבית היא ניצחה את כל ארבעת משחקיה, נגד ריאל מדריד, מונאקו, פנאתינייקוס ואנאדולו אפס. החוק הראשון ביורוליג הוא לא להפסיד בבית, ובולוניה עומדת בו בהצלחה.

קרסן אדוארדס (IMAGO)קרסן אדוארדס (IMAGO)

עם זאת, בולוניה מגיעה למשחק הקרוב אחרי שניצחה רק משחק אחד מתוך חמשת האחרונים, כאשר כל ארבעת ההפסדים היו במשחקי חוץ. הגארדים של דושקו איבנוביץ' אחראים ל-52.88% מסך הנקודות של הקבוצה, וקרסן אדוארדס ומאת'יו מורגן אחראים ל-73.1% מנתח זה. הצהובים, בהובלת עודד קטש, יצטרכו להתמקד במשחק הערב בשל מצבה בטבלה, ולאו דווקא בגלל חולשת היריבה.

