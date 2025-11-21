ד"ר וירטוס ומיסטר בולוניה פוגשים את מכבי ת"א

הערב (שישי, 21:30), מכבי תל אביב תתארח בפלאדוצה האייקוני במסגרת המחזור ה-12 של היורוליג ותפגוש את וירטוס בולוניה של דושקו איבנוביץ'. הקבוצה האיטלקית מצטיינת בסגל מרשים, אך תוצאותיה מזכירות את אלו של מכבי תל אביב מעונת 22/23 רק בהיבט אחד: המאזנים. כפי שתיווכחו לדעת, יש וירטוס של בית ויש גם בולוניה של חוץ, ואלה שתיים שונות מאוד מבחינת תוצאות, לפחות לאחר 12 מחזורים.

השחקנים מוכרים, והשמות מדברים בעד עצמם. ישנם שחקנים שהיו מועמדים להגיע אל מכבי תל אביב, כאשר קרסן אדוארדס היה השם הבכיר שציפו שיגיע, אך בסופו של דבר הוא ישחק נגדה במדי בולוניה. הקו האחורי של הקבוצה כולל גם את לוקה וילדוזה, דניאל האקט, ואלסנדרו פאיולה, ואפשר להזכיר גם את מאט מורגן ואלן סמיילגיץ'.

הקו הקדמי של בולוניה מעניין, עם שחקנים שהם חלקם פרוספקטים. העונה, בולוניה מתחלקת לשתי קבוצות בעלות זהות שונה: במשחקי החוץ, יש לה ניצחון בודד בשבעה משחקים, אותו השיגה מול וילרבאן במחזור החמישי. לעומת זאת, בבית היא ניצחה את כל ארבעת משחקיה, נגד ריאל מדריד, מונאקו, פנאתינייקוס ואנאדולו אפס. החוק הראשון ביורוליג הוא לא להפסיד בבית, ובולוניה עומדת בו בהצלחה.

עם זאת, בולוניה מגיעה למשחק הקרוב אחרי שניצחה רק משחק אחד מתוך חמשת האחרונים, כאשר כל ארבעת ההפסדים היו במשחקי חוץ. הגארדים של דושקו איבנוביץ' אחראים ל-52.88% מסך הנקודות של הקבוצה, וקרסן אדוארדס ומאת'יו מורגן אחראים ל-73.1% מנתח זה. הצהובים, בהובלת עודד קטש, יצטרכו להתמקד במשחק הערב בשל מצבה בטבלה, ולאו דווקא בגלל חולשת היריבה.