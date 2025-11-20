ישראל פרמייר טק תיקרא 'קבוצת האופניים NSN'

חברת הספורט והבידור הבין־לאומית NSN (קיצור של Never Say Never) ובית ההשקעות הגלובלית Stoneweg, שבסיסה בז׳נבה, שווייץ, חברו למיזם משותף בענף האופניים המקצועני, במסגרתו ייקחו לידיהן את מסגרת הקבוצה שהתחרתה בשנים האחרונות תחת השם ״ישראל פרמייר טק״, וכן את קבוצת הפיתוח הצעירה שלה.

כזכור, בעקבות אירועי המרוצים בספרד בחודשים האחרונים והחשש לביטחון הרוכבים, קבוצת “ישראל פרמייר טק” החליטה להסיר את השם ישראל מקבוצת הרכיבה במה שמתואר על ידה כ-”צעד כואב אך הכרחי שמטרתו לשמור על ביטחונם של רוכביה ואנשי הצוות שלה, ולהבטיח את המשך קיומה של הקבוצה שהועמד בשבועות האחרונים בסכנה מוחשית בעקבות גל מחאות פרו פלסטיניות שגלשו לאלימות וסיכנו את חייהם”.

הקבוצה הבכירה שתתחרה החל מהעונה הבאה בדרג הבכיר בעולם (וורלד טור) תיקרא בשם חדש: ״קבוצת האופניים NSN”. הקבוצה תהיה רשומה מעתה כשוויצרית ותתופעל בברצלונה ובג׳ירונה (שם שוכן הבסיס הלוגיסטי שלה מזה שנים). קבוצת הפיתוח המתחרה בדרג הקונטיננטל והאמונה על טיפוח הכישרונות הצעירים תיקרא מעתה “קבוצת הפיתוח NSN”.

מפגינים פרו פלסטינים באנדורה (ישראל פרמייר טק)

בקבוצה הרחיבו: “ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות הקבוצה שנכנסת לשנה ה-12 בתולדותיה, ויעניק לה הזדמנות לאחד כוחות עם שתי חברות שאיתן היא חולקת ערכים משותפים של חתירה למצוינות, הישגיות, והשראה באמצעות הספורט”.

הג׳נרל מנג׳ר של הקבוצה מזה שנים רבות צ׳ל קרלסטרום התייחס למהלך: “אנחנו גאים לקבל את פניהן של NSN ו–Stoneweg לקבוצה ולהכריז על שמנו וזהותנו החדשה: NSN Cycling Team. רכישת רישיון הקבוצה בידי NSN, שיעניק לה תפקיד מרכזי בתפעולה של הקבוצה שלנו, מהווה הזדמנות עבורנו לזכות בתמיכה ממובילה עולמית בתחום הספורט והבידור ולהיעזר בניסיונם הרב לטובת הקבוצה ושותפיה”.

“חברת NSN חולקת איתנו מחויבות לחדשנות, להתפתחות ולדחיפת גבולות האפשרי בענף האופניים. הקשר ארוך השנים שלנו עם חברת ההשקעות Stoneweg מהווה בסיס לשותפות החדשה, וביחד אנו מכוונים גבוה לקראת העונות הבאות שלנו כקבוצה המשתייכת ״לוורלד טור״ דרג הקבוצות האיכותי בעולם אליו העפלנו בסיום העונה האחרונה. זהו פרק חדש ומרגש עבור הקבוצה, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לערוך את הופעת הבכורה שלנו תחת השם ”קבוצת האופניים NSN”.

רוכבי ישראל פרמייר טק, NSN כיום (נועה ארנון)

המהלך מחזק את מעמדה של NSN כחברה מובילה בעולם הספורט והבידור מאז נוסדה לפני שבע שנים. מאז פיתחה החברה פרויקטים בעולמות הכדורגל, המוזיקה, ההפקה האודיו־ויזואלית, השיווק וניהול המותגים והכישרונות.

בשנת 2025 ארגנה NSN שבעה משחקי ידידות ברחבי העולם, כולל סיבוב משחקים בדרום אמריקה של קבוצת אינטר מיאמי ושלושה משחקים של אגדות הכדורגל של מדריד וברצלונה במקסיקו ובאל סלבדור. בנוסף, NSN מחזיקה בקבוצת הכדורגל ״הלסינגור״ מהליגה השנייה בדנמרק, מנהלת מחלקה לייצוג כדורגלנים צעירים, ומחזיקה בשליטה במותג אופני הגראבל GUAVA.

“זהו אתגר עצום עבור NSN להיכנס לעומק לעולם האופניים ספורט בעל היקף והשפעה גלובליים”, אומר נשיא ומייסד NSN, ג׳ואל בוראס. “זוהי הזדמנות נפלאה למצוא דרכים חדשות לתקשר ולהתחבר עם ספורט שמזוהה עם הערכים של החברה שלנו, ולאפשר לקבוצת האופניים NSN להגיע עם תשוקה חדשה לענף הזה שהיווה השראה למיליוני אנשים במשך שנים רבות. אנו רוצים להודות ל–Stoneweg על כל התמיכה שהעניקו לנו בקידום המיזם המרגש הזה, אשר פותח עבורנו דרך חדשה ומלהיבה בעולם הספורט. לא היינו יכולים למצוא שותף טוב יותר שיסייע להעניק לקבוצה הזו דחיפה מחודשת”.

המהלך של NSN הושלם הודות לתמיכה שקיבלה מחברת ההשקעות השוויצרית Stoneweg, שנוסדה לפני עשור על ידי ז’אומה סבטאר. (״סטונווג’״ כבר מקיימת שיתוף פעולה עסקי עם קבוצת האופניים עצמה מזה שנתיים והיא תרחיב עתה את תמיכתה).

סילבן אדמס עם הרוכבים (נועה ארנון)

לאחר מספר פרויקטים משותפים, NSN ו–Stoneweg מעמיקות את הברית האסטרטגית ביניהן באמצעות הסכם במסגרתו Stoneweg הופכת לבעלת מניות ב–NSN, במטרה להמשיך ולתמוך ביוזמות גדולות בעולם הספורט והבידור. NSN ו–Stoneweg רואות בענף האופניים ספורט עם פוטנציאל צמיחה עולמי משמעותי בשנים הקרובות, ספורט המייצג ערכים התואמים לאלו של שתי החברות. הן רואות חשיבות בחיזוק ענף האופניים המקצועני ובהמשך התמיכה בקבוצה המחויבת לפיתוח כישרונות צעירים.

חאומה סבטאר, מנכ״ל Stoneweg Group, אמר: “השקת קבוצת האופניים NSN היא רגע של גאווה עבור כולנו, ואנחנו נרגשים לעבוד עם המנהל הכללי של הקבוצה צ׳ל קרלסטרום ועם כל אנשי הצוות שלה כדי להבטיח שנוכל להתחרות ברמות הגבוהות ביותר של עולם האופניים בשנים הקרובות. ענף האופניים מקדם ערכים שאנחנו מאמינים בהם עמוקות, משאפתנות וחוסן ועד עבודת צוות ויושרה. קבוצת הוורלד טור החדשה שואפת לגלם ערכים אלה ולהעניק השראה לדור הבא של רוכבים ואוהדים”.

הטור דה פראנס בעונה הבאה (2026) יוזנק בברצלונה שם נוסדה חברת NSN. השותפות החדשה עם NSN צפויה איפוא להיות פרק חדש ומלהיב עבור הקבוצה שהוקמה בסוף 2014 בישראל ומאז התחרתה באלפי ימי מירוץ ברחבי תבל בהצלחה רבה.

הרוכבים והצוות המקצועי של ‎קבוצת האופניים NSN יתכנסו בשבוע הבא למחנה האימונים הטרום-עונתי שלה ובמהלכו היא תחשוף את המיתוג החדשה ואת תוכנית המרוצים שלה לעונה ה 12 בתולדותיה - והראשונה תחת שמה החדש.