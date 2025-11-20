יום שישי, 21.11.2025 שעה 02:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

99:100 אדיר לריאל מדריד על ז'לגיריס קובנה

בתום קרב אדיר, הספרדים קטעו רצף שני הפסדים והנחילו לליטאים הפסד שלישי ברציפות. אנדולו גברה על ברצלונה פחות משנייה לסיום, פאו ניצחה את דובאי

|
אינייס ברדזאיקיס ואנדרס פליס במאבק (אחר)
אינייס ברדזאיקיס ואנדרס פליס במאבק (אחר)

במקביל לניצחונה של הפועל תל אביב על מילאנו, משחקים נוספים שוחקו הערב (חמישי) ומעניינים לא פחות, במסגרת היורוליג. ריאל מדריד רשמה 99:100 אדיר על ז’לגיריס קובנה וקטעה רצף רע, אנדולו אפס ניצחה את ברצלונה 73:74 עם סל פחות משנייה לסיום ופנאתינייקוס ממשיכה בתקופה הנהדרת עם 82:103 על דובאי. 

ריאל מדריד – ז’לגיריס קובנה 99:100

אחרי שני הפסדים ברציפות, הקבוצה מבירת ספרד שבה למסלול הניצחונות ובמשחק אדיר הנחילה לליטאים את הפסדם השלישי ברצף במפעל, שגרם להם לאבד מעט גובה במאבקי הפסגה. שתי הקבוצות רדפו זו אחר זו וסיפקו לצופים קרב מרתק עד הסיום, כשברבע האחרון הספרדים התעלו והצליחו להשאיר את התקופה הרעה מאחוריהם. תאו מלדון הוביל את ריאל לניצחון עם 25 נקודות, כאשר סילביאן פרנסיסקו להט מנגד עם 33 שלא עזרו לאורחת.

אנדולו אפס – ברצלונה 73:74

הבלאוגרנה, שממוקמים גבוה בהרבה מהקבוצה הטורקית בטבלה, שלטו במחצית הראשונה, ממנה הם ירדו בהובלה דו ספרתית. בחצי השני הסיפור היה שונה, כשהקטלונים קלעו 9 נקודות בלבד ברבע השלישי מול 23 של אנדולו. משם, ב-10 הדקות האחרונות, המשחק היה צמוד, כשכל קבוצה לקחה את ההובלה בתורה, עד שהגיעה הדרמה. 0.3 שניות לסיום, המארחת, שהייתה בפיגור נקודה, קיבלה זריקות, כשאיסיה קורדיניר קלע את שתיהן וניצח את המשחק.

איסיה קורדיניר עם הכדור (IMAGO)איסיה קורדיניר עם הכדור (IMAGO)

פנאתינייקוס – דובאי 103:82

היוונים ממשיכים לצבור תאוצה עם ניצחון שלישי ברציפות עם תבוסה מול הקבוצה החדשה של המפעל. אחרי רבע ראשון צמוד בו פאו ירדה ביתרון של נקודה בלבד, הקבוצה מאיחוד האמירויות הפתיעה עם רבע שני נהדר של 20:24 ממנו הצליחה לרדת ביתרון, אלא שבמחצית השנייה המארחת הפגינה דומיננטיות מוחלטת וחזרה לצמרת הגבוהה, בעיקר בזכות יכולת נהדרת של קנדריק נאן, שסיפק לא פחות מ-20 נקודות. 

