99:100 אדיר לריאל מדריד על ז'לגיריס קובנה

במקביל לניצחונה של הפועל תל אביב על מילאנו, משחקים נוספים שוחקו הערב (חמישי) ומעניינים לא פחות, במסגרת היורוליג. ריאל מדריד רשמה 99:100 אדיר על ז’לגיריס קובנה וקטעה רצף רע, אנדולו אפס ניצחה את ברצלונה 73:74 עם סל פחות משנייה לסיום ופנאתינייקוס ממשיכה בתקופה הנהדרת עם 82:103 על דובאי.

ריאל מדריד – ז’לגיריס קובנה 99:100

אחרי שני הפסדים ברציפות, הקבוצה מבירת ספרד שבה למסלול הניצחונות ובמשחק אדיר הנחילה לליטאים את הפסדם השלישי ברצף במפעל, שגרם להם לאבד מעט גובה במאבקי הפסגה. שתי הקבוצות רדפו זו אחר זו וסיפקו לצופים קרב מרתק עד הסיום, כשברבע האחרון הספרדים התעלו והצליחו להשאיר את התקופה הרעה מאחוריהם. תאו מלדון הוביל את ריאל לניצחון עם 25 נקודות, כאשר סילביאן פרנסיסקו להט מנגד עם 33 שלא עזרו לאורחת.

אנדולו אפס – ברצלונה 73:74

הבלאוגרנה, שממוקמים גבוה בהרבה מהקבוצה הטורקית בטבלה, שלטו במחצית הראשונה, ממנה הם ירדו בהובלה דו ספרתית. בחצי השני הסיפור היה שונה, כשהקטלונים קלעו 9 נקודות בלבד ברבע השלישי מול 23 של אנדולו. משם, ב-10 הדקות האחרונות, המשחק היה צמוד, כשכל קבוצה לקחה את ההובלה בתורה, עד שהגיעה הדרמה. 0.3 שניות לסיום, המארחת, שהייתה בפיגור נקודה, קיבלה זריקות, כשאיסיה קורדיניר קלע את שתיהן וניצח את המשחק.

איסיה קורדיניר עם הכדור (IMAGO)

פנאתינייקוס – דובאי 103:82

היוונים ממשיכים לצבור תאוצה עם ניצחון שלישי ברציפות עם תבוסה מול הקבוצה החדשה של המפעל. אחרי רבע ראשון צמוד בו פאו ירדה ביתרון של נקודה בלבד, הקבוצה מאיחוד האמירויות הפתיעה עם רבע שני נהדר של 20:24 ממנו הצליחה לרדת ביתרון, אלא שבמחצית השנייה המארחת הפגינה דומיננטיות מוחלטת וחזרה לצמרת הגבוהה, בעיקר בזכות יכולת נהדרת של קנדריק נאן, שסיפק לא פחות מ-20 נקודות.