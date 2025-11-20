איך יוצר תוכן הפך לסקאוט בקבוצה מהסרייה א'?

כולם ברשתות החברתיות מציגים את עצמם כמומחים, אך במקרה הבא זה אפילו נכון. קומו מהסרייה א’, שכרה לאחרונה את פליקס ג’ונסטון, בן 20 בלבד, כסקאוט בקבוצה הבוגרת. ג’ונסטון, שתפקידו הקודם היה בכלל יוצר תוכן על צ’לסי ב-’X’ (טוויטר לשעבר) ועסק בניתוח שחקני האקדמיה של המועדון, מצא את עצמו לפתע חלק ממערך הסקאוט של הקבוצה אותה מאמן ססק פברגאס.

ג’ונסטון סיפר כי הכול התחיל בתקופת הסגר בקורונה, כשחבר המליץ לו להצטרף לטוויטר כדי לדבר על כדורגל. הוא לקח זאת ברצינות, צבר עוקבים וגילה את אקדמיית צ’לסי, בזכותה התאהב בצפייה במשחקי הנוער ובמעקב אחרי הכישרונות הצעירים, ומשם החל לבצע סקאוטינג עצמאי.

“הייתי נשאר ער עד 2 בלילה לצפות בכוכבים צעירים כמו קנדרי פאאס ואסטבאו, ובמקביל חיפשתי בעצמי כישרונות חדשים”, אמר הבריטי הצעיר בראיון ל-’BBC’. “עם הזמן החלתי לקבל הכרה מאנשים מתוך עולם הכדורגל, מה שהפך את הסקאוטינג מסתם תשוקה לאפשרות מקצוע אמיתית”. בששת החודשים האחרונים הקריירה שלו זינקה, ובאפריל הצטרף כיועץ סקאוטינג למועדון הדני ויילה.

אסטבאו. היום הוא מככב בצ'לסי (IMAGO)

מנהל הרכש של קומו, שהיה בעבר ראש מערך הנתונים באלקמאר, התרשם מציוציו של ג’ונסטון וחיפש סקאוטים צעירים וחדשניים. תשעה שבועות אחרי שהתחיל התמחות, קיבל את התפקיד באופן מלא. כיום, במקביל ללימודיו במילאנו, תפקידו הוא לנתח שחקנים שמתקבלים דרך מערכות הנתונים של המועדון, לצפות בהם ולהגיש דוחות מקצועיים.

ג’ונסטון מודה שהמסלול שלו אינו המסלול המסורתי לסקאוטינג, אך מדגיש שקומו הוא מועדון חדשני שמאמין בגישות מודרניות ובכישרון צעיר, והדבר מוכיח את עצמו, כשהקבוצה מדורגת במקום השביעי בעונתה השנייה בלבד בסרייה א’. מעתה, הניתוחים והדעות של ג’ונסטון יועברו ישירות לפברגאס ולא לעוקבי הרשתות.