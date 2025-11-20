יום חמישי, 26.02.2026 שעה 03:26
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3239-2826אודינזה11
3231-1926פארמה12
2935-2826קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2433-1726לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1546-1926ורונה20

איך יוצר תוכן הפך לסקאוט בקבוצה מהסרייה א'?

פליקס ג'ונסטון עקב וניתח שחקנים של צ'לסי ברשת 'X' (טוויטר), עד שקיבל תפקיד רשמי בקומו של פברגאס מהליגה האיטלקית: "הייתי נשאר ער עד 2 בלילה"

|
ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

כולם ברשתות החברתיות מציגים את עצמם כמומחים, אך במקרה הבא זה אפילו נכון. קומו מהסרייה א’, שכרה לאחרונה את פליקס ג’ונסטון, בן 20 בלבד, כסקאוט בקבוצה הבוגרת. ג’ונסטון, שתפקידו הקודם היה בכלל יוצר תוכן על צ’לסי ב-’X’ (טוויטר לשעבר) ועסק בניתוח שחקני האקדמיה של המועדון, מצא את עצמו לפתע חלק ממערך הסקאוט של הקבוצה אותה מאמן ססק פברגאס.

ג’ונסטון סיפר כי הכול התחיל בתקופת הסגר בקורונה, כשחבר המליץ לו להצטרף לטוויטר כדי לדבר על כדורגל. הוא לקח זאת ברצינות, צבר עוקבים וגילה את אקדמיית צ’לסי, בזכותה התאהב בצפייה במשחקי הנוער ובמעקב אחרי הכישרונות הצעירים, ומשם החל לבצע סקאוטינג עצמאי.

“הייתי נשאר ער עד 2 בלילה לצפות בכוכבים צעירים כמו קנדרי פאאס ואסטבאו, ובמקביל חיפשתי בעצמי כישרונות חדשים”, אמר הבריטי הצעיר בראיון ל-’BBC’. “עם הזמן החלתי לקבל הכרה מאנשים מתוך עולם הכדורגל, מה שהפך את הסקאוטינג מסתם תשוקה לאפשרות מקצוע אמיתית”. בששת החודשים האחרונים הקריירה שלו זינקה, ובאפריל הצטרף כיועץ סקאוטינג למועדון הדני ויילה.

אסטבאו. היום הוא מככב בצאסטבאו. היום הוא מככב בצ'לסי (IMAGO)

מנהל הרכש של קומו, שהיה בעבר ראש מערך הנתונים באלקמאר, התרשם מציוציו של ג’ונסטון וחיפש סקאוטים צעירים וחדשניים. תשעה שבועות אחרי שהתחיל התמחות, קיבל את התפקיד באופן מלא. כיום, במקביל ללימודיו במילאנו, תפקידו הוא לנתח שחקנים שמתקבלים דרך מערכות הנתונים של המועדון, לצפות בהם ולהגיש דוחות מקצועיים.

ג’ונסטון מודה שהמסלול שלו אינו המסלול המסורתי לסקאוטינג, אך מדגיש שקומו הוא מועדון חדשני שמאמין בגישות מודרניות ובכישרון צעיר, והדבר מוכיח את עצמו, כשהקבוצה מדורגת במקום השביעי בעונתה השנייה בלבד בסרייה א’. מעתה, הניתוחים והדעות של ג’ונסטון יועברו ישירות לפברגאס ולא לעוקבי הרשתות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */