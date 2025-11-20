יום חמישי, 26.02.2026 שעה 02:51
ספורט אחר  >> כדוריד

המועמדים מול מרכוס לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד

גל לב רן וגיא פורטניאגין מתמודדים גם הם על המשרה, יועצים משפטיים על יו"ר האיגוד שנצפה ליד מרכוס: "מזרחי חייב לפסול עצמו כחבר בוועדת האיתור"

|
עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)
עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

גל לב רן, גיא פורטניאגין ועדלי מרכוס - אלו שלושת המועמדים לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד, כך נודע ל-ONE לאחר סגירת הקול הקורא להגשת המועמדות היום (חמישי).

גל לברן היה מנכ"ל איגוד האתלטיקה בעברו, גיא פורטניאגין עבד בהתאחדות לכדורגל והיה מנהל אגף הנבחרות, ועדלי מרכוס שימש כמנכ"ל מכבי תל אביב ומנכ"ל מנהלת הליגה בכדורסל.

השלושה הגישו את מועמדותם לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד הבא, וכעת הכדור עובר לוועדת האיתור, בה יישבו יו"ר האיגוד עידן מזרחי, ביחד עם חברי ההנהלה דודי פלח וצחי וייס.

וילי רוטנשטיינר ומימין גיא פורטניאגין (איציק בלניצקי)וילי רוטנשטיינר ומימין גיא פורטניאגין (איציק בלניצקי)

כבר כמה שבועות שהמועמדות של עדלי מרכוס לתפקיד מנכ"ל האיגוד ידועה והפרטים מולו כבר סוכמו. באיגוד הכדוריד מכחישים זאת, אך לאחרונה היו"ר עידן מזרחי ישב לצידו במשחק כדוריד, כך שההליך לא נראה סדור לכאורה.

באיגוד טוענים כי הם פועלים בשקיפות ובהתאם להוראות הדין בליווי ייעוץ משפטי, אך יהיה מעניין לראות מה יחליט לעשות עו"ד רועי רוזן עם הליך מינוי המנכ"ל הבא, משום שבדרך כלל הוא מקפיד על כך.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בעקבות כך שהיו"ר עידן מזרחי ישב לצידו של המנכ"ל המיועד עדלי מרכוס בעיצומו של ההליך לבחירת המנכ"ל הבא, יועצים משפטיים בכירים שאליהם פנתה מערכת ONE טוענים כי "עידן מזרחי חייב לפסול עצמו ולא יכול להישאר כחבר בוועדת האיתור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */