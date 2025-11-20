גלוך: היה לי קשה לקבל את החילופים של הייטינחה

אוסקר גלוך עובר תקופה מאתגרת מאז הצטרף לאייאקס, אך מדגיש כי הגשמת חלום ילדות עומדת מעל הכל. בראיון בהולנד, הקשר ההתקפי הישראלי מדבר בכנות על תחילת הדרך המורכבת, על הקושי בהחלפות המוקדמות, על ההסתגלות למדינה ולליגה ועל הקשר העמוק שלו עם המועדון שאותו עקב מגיל צעיר.

גלוך התייחס ראשית לרגעים שבהם הורד מהדשא, ומודה כי לא תמיד היה קל לקבל זאת. "לפעמים היה לי קשה לקבל את החילופים", אמר. "נגד צ'לסי ידעתי מיד אחרי הכרטיס האדום לקנת טיילור שאני אצא. כמובן שאתה רוצה להוכיח את עצמך בליגת האלופות, אז זו אכזבה. אבל המאמן הסביר לי הכל אחר כך. בסופו של דבר, זה לא עליי, זה על הקבוצה". הוא מוסיף כי אף על פי שהדקות שניתנו לו לא תמיד היו עקביות, הוא משתדל לראות את התמונה הגדולה: "ג'ון הייטינחה פעל מסיבות שונות. זה פגע בי, אבל תמיד ניסיתי לחשוב קודם על טובת הקבוצה".

לצד הקושי, גלוך מודה כי פתיחת העונה שלו לא הייתה פשוטה, בעיקר בשל היעדר כושר משחק. "חתמתי רק באוגוסט והייתי צריך להשלים זמן אבוד", הוא מסביר. "ששת השבועות הראשונים של העונה היו כמו תקופת הכנה עבורי. אנשים שחושבים שבמשחק הראשון נגד טלסטאר הייתי עוד מחפש את עצמי, הם צודקים. הייתי צריך להכיר את כולם, לדעת מה כל אחד רוצה ואיך הוא משחק".

אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)

הישראלי מודה שהליגה ההולנדית הפתיעה אותו: "אני חייב להיות אמיתי, הליגה הפתיעה אותי. אפילו הקבוצות הקטנות משחקות כדורגל טוב. לא הייתה לנו עדיין שום משחק קל".

למרות הקשיים, מבחינתו של גלוך, אייאקס היא הגשמת חלום ילדות. "בגלל העבר והרקע היהודי, החיבור מאוד גדול. לכן זה כל כך מיוחד בשבילי להיות חלק מהמועדון הזה עכשיו", אמר. "כילד עקבתי אחרי הכול. במיוחד העונה שבה הם הגיעו לחצי גמר ליגת האלופות, זה עשה עליי רושם עצום".

אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך מספר מי היו השחקנים שהשפיעו עליו הכי הרבה: "נהניתי מפרנקי דה יונג ואהבתי את הסגנון של דושן טאדיץ'. כל השחקנים הגדולים עשו אחר כך את קפיצת המדרגה למועדוני־על באירופה. גם לי הייתה את החלום הזה. לא ידעתי מתי, אבל ידעתי שארצה לשחק כאן. זה תמיד היה אייאקס".

לפני הגעתו לאמסטרדם שיחק גלוך ברד בול זלצבורג, שם הרשים והפך ליעד חם עבור המועדונים הגדולים. אייאקס נאלצה לשלם סכום גבוה במיוחד עבורו: לפחות 14.75 מיליון אירו, כשגובה העסקה עשוי להגיע ל־17.25 מיליון. לסיום, גלוך מסתכל קדימה באופטימיות, אך גם בהבנה שהדרך עוד ארוכה: הוא לומד, הוא מסתגל, והוא יודע שגם אם ההתחלה לא הייתה קלה, החלום שהתגשם שווה את הכל.