מלמד ואוחנה כבשו, מכבי חיפה ניצחה 1:2 את עכו

מכבי חיפה פגשה היום (חמישי) את הפועל עכו למשחק אימון וניצחה 1:2 משערים של גיא מלמד ומיכאל אוחנה. הירוקים פתחו עם הרכב חסר במיוחד, ללא נציגי הנבחרות השונות וכן ללא הפצועים פדראו, סוף פודגוראנו, פייר קורנו וליאור קאסה. בהפועל עכו טענו במהלך המשחק: “שחקן שלנו נפצע ברחבה, ביקשנו לעצור והם המשיכו. בושה”.

מכבי חיפה פתחה את המחצית הראשונה באנרגיות טובות וכבר בדקה השמינית הגיעה להזדמנות מצוינת, כאשר הגבהה מדויקת של איתן אזולאי מצאה את ראשו של שון גולדברג שנגח מקרוב, אך הכדור חלף בסמוך למסגרת.

סילבה קאני (צילום: מכבי חיפה)

בדקה ה־25 שון חילץ כדור בחצי המגרש של היריבה, אזולאי אסף אותו ומסר למלמד, שבעט מ־20 מטרים ישר אל הרשת וקבע 0:1 למכבי חיפה. לקראת סיום המחצית הראשונה, בדקה ה־38, דולב חזיזה ונהואל ביצעו דאבל פס יפה שבסיומו בעט חזיזה מתוך הרחבה סמוך לקורה והחוצה. מיד לאחר מכן, עם הירידה למחצית, נכנסו לשחק סייף, יובאנוביץ', אוחנה, דרזי וכיוף.

המחצית השנייה נפתחה עם לחץ מוגבר מצד מכבי חיפה, ובדקה ה־55 מיכאל אוחנה הרים כדור קרן מדויק לראשו של יובאנוביץ', שנגח היטב אך היישר לידיו של השוער. עכו הצליחה לחזור למשחק בדקה ה־65, כאשר רז טוויזר מצא את הרשת ואיזן את התוצאה ל־1:1. שלוש דקות לאחר מכן יובאנוביץ' ניסה להשיב את היתרון בבעיטה מ־20 מטרים, אך השוער הדף.

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה חזרה להוביל בדקה ה־78 לאחר מהלך אישי נפלא של אוחנה, שתעתע בשחקן ההגנה של עכו, חלף על פניו ובעט בשמאל לחיבורים כדי לקבוע 1:2 לירוקים. זה גם היה שער הניצחון. בהפועל עכו טוענים: “שחקן שלנו נפצע ברחבה. ביקשנו לעצור את המשחק והם המשיכו, בושה”.

מלמד לא קיבל עד כה קרדיט מהמאמן שפוטר דייגו פלורס וגם תחת ברק בכר לא הספיק לשחק יותר מדי דקות, אבל כעת במשחק האימון הראה שבהחלט כדאי לספור אותו לאחר הפגרה. במהלך המשחק שותפו גם קני סייף, ג'ורג'ה יובאנוביץ', מיכאל אוחנה, דניאל דרזי, שריף כיוף, אלעד אמיר, נועם שטייפמן, איילון ברוך, תומר לנס ארבל, נבות רטנר ועומר דהן.

גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, ינון פיינגזיכט, שון גולדברג, גוני נאור, זוהר זסנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סילבה קאני וגיא מלמד.