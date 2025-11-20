יום חמישי, 20.11.2025 שעה 13:25
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מלמד ואוחנה כבשו, מכבי חיפה ניצחה 1:2 את עכו

החלוץ פתח במשחק האימון והבקיע שער גדול. טוויזר השווה, אך אוחנה העניק את הניצחון לבכר לקראת הסיום. עכו: "שחקן שלנו נפצע והם לא עצרו, בושה"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (צילום: מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (צילום: מכבי חיפה)

מכבי חיפה פגשה היום (חמישי) את הפועל עכו למשחק אימון וניצחה 1:2 משערים של גיא מלמד ומיכאל אוחנה. הירוקים פתחו עם הרכב חסר במיוחד, ללא נציגי הנבחרות השונות וכן ללא הפצועים פדראו, סוף פודגוראנו, פייר קורנו וליאור קאסה. בהפועל עכו טענו במהלך המשחק: “שחקן שלנו נפצע ברחבה, ביקשנו לעצור והם המשיכו. בושה”.

מכבי חיפה פתחה את המחצית הראשונה באנרגיות טובות וכבר בדקה השמינית הגיעה להזדמנות מצוינת, כאשר הגבהה מדויקת של איתן אזולאי מצאה את ראשו של שון גולדברג שנגח מקרוב, אך הכדור חלף בסמוך למסגרת.

סילבה קאני (צילום: מכבי חיפה)סילבה קאני (צילום: מכבי חיפה)

בדקה ה־25 שון חילץ כדור בחצי המגרש של היריבה, אזולאי אסף אותו ומסר למלמד, שבעט מ־20 מטרים ישר אל הרשת וקבע 0:1 למכבי חיפה. לקראת סיום המחצית הראשונה, בדקה ה־38, דולב חזיזה ונהואל ביצעו דאבל פס יפה שבסיומו בעט חזיזה מתוך הרחבה סמוך לקורה והחוצה. מיד לאחר מכן, עם הירידה למחצית, נכנסו לשחק סייף, יובאנוביץ', אוחנה, דרזי וכיוף.

המחצית השנייה נפתחה עם לחץ מוגבר מצד מכבי חיפה, ובדקה ה־55 מיכאל אוחנה הרים כדור קרן מדויק לראשו של יובאנוביץ', שנגח היטב אך היישר לידיו של השוער. עכו הצליחה לחזור למשחק בדקה ה־65, כאשר רז טוויזר מצא את הרשת ואיזן את התוצאה ל־1:1. שלוש דקות לאחר מכן יובאנוביץ' ניסה להשיב את היתרון בבעיטה מ־20 מטרים, אך השוער הדף.

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה חזרה להוביל בדקה ה־78 לאחר מהלך אישי נפלא של אוחנה, שתעתע בשחקן ההגנה של עכו, חלף על פניו ובעט בשמאל לחיבורים כדי לקבוע 1:2 לירוקים. זה גם היה שער הניצחון. בהפועל עכו טוענים: “שחקן שלנו נפצע ברחבה. ביקשנו לעצור את המשחק והם המשיכו, בושה”.

מלמד לא קיבל עד כה קרדיט מהמאמן שפוטר דייגו פלורס וגם תחת ברק בכר לא הספיק לשחק יותר מדי דקות, אבל כעת במשחק האימון הראה שבהחלט כדאי לספור אותו לאחר הפגרה. במהלך המשחק שותפו גם קני סייף, ג'ורג'ה יובאנוביץ', מיכאל אוחנה, דניאל דרזי, שריף כיוף, אלעד אמיר, נועם שטייפמן, איילון ברוך, תומר לנס ארבל, נבות רטנר ועומר דהן.

גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, ינון פיינגזיכט, שון גולדברג, גוני נאור, זוהר זסנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סילבה קאני וגיא מלמד. 

