יום שישי, 21.11.2025 שעה 17:06
ספורט אחר  >> ג'ודו

רז הרשקו תחזור להתחרות רק בתחילת 2026

סגנית האלופה האולימפית, סובלת מפציעה קלה וסיימה את העונה, כאשר נקבע שהיא לא תתמודד בגראנד סלאם אבו דאבי וגם בטוקיו, כשהיא נמחקה מהרשימות

|
רז הרשקו (עמית שיסל)
רז הרשקו (עמית שיסל)

סגנית האלופה האולימפית בג’ודו, רז הרשקו, סובלת מפציעה קלה בשריר הירך האחורי, ולכן נקבע היום (חמישי) כי היא סיימה את העונה ולמעשה תחזור להתחרות רק בתחילת 2026.

בעקבות מתיחה קלה בשריר הירך האחורי, הוחלט להוריד עומסים אצל רז הרשקו. בעקבות זאת, נקבע כי הג’ודאית לא תתחרה בגראנד סלאם אבו דאבי שיתקיים בסוף החודש ובגראנד סלאם טוקיו שייערך בחודש הבא, כך שהיא נמחקה מהרשימות ולמעשה סיימה את העונה.

הרשקו אומנם כבר חזרה חזרה להתאמן, אך בנבחרת ישראל לא רוצים לסכן אותה ולהחמיר את הפציעה, משום שבשנה הבאה יתחיל המירוץ לקריטריון לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. הרשקו צפויה תחזור להתחרות בגראנד סלאם פאריס בפברואר 2026.

רז הרשקו (איגוד הגרז הרשקו (איגוד הג'ודו)

רז הרשקו בת ה-27 היא ספקית המדליות המובילה בג׳ודו הישראלי. אחרי מדליית הכסף האולימפית בה זכתה במשקל הפתוח לנשים באולימפיאדת פאריס 2024, היא החליטה להמשיך לקמפיין אולימפי נוסף.

רז סוגרת עונה, במהלכה זכתה במדליית הכסף באליפות אירופה ופספסה את אליפות העולם בגלל המלחמה באיראן שהובילה להפסקת הטיסות מנתב״ג. בחודש שעבר הרשקו זכתה במדליות הזהב בגראנד פרי לימה ובגראנד פרי גואדלחרה, והיא מדורגת כעת במקום השלישי בדירוג העולמי במשקל של מעל 78 ק״ג.

