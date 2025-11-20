"בונים את כארם לאט, לרגע לא חשבנו לעזוב"

הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה 1:3 גדול על הולנד בפגרה שתמה לה לא מזמן, ומי ששיחק במפגש תחת גיא לוזון והיה גם נהדר הוא כארם זועבי. אבא של הכישרון בן ה-19 שמשחק כיום בליגה הפורטוגלית הראשונה, אצל ריו אבה, אדהם זועבי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה נשמע עייף.

”כן אחרי יום לימודים, להיות מורה בבית ספר זה קשה”.

מה יותר קל? מאמן או מורה?

”להיות מאמן. ה-DNA שלנו להיות תחרותיים, אפשר להתמודד עם זה בכדורגל”.

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

בוא נדבר על כארם, משחק גדול של הנבחרת והוא היה שותף לזה, איך אתה ראית את המשחק? נהנית?

”נהניתי מאוד, לא הופתעתי כי אני מכיר את הסגל פחות או יותר, יש חומר טוב ואפשר להגיע להישגים איתם, התוצאה מאוד גדולה יחסית לנבחרת שהתמודדנו מולה, כל הכבוד לשחקנים ולצוות”.

איך אתה רואה את ההשתלבות של הילד בפורטוגל? זה מה שרציתם או פחות?

”לא כך רצינו, הליגה שם והקבוצות מאוד קשות, הפרויקט זה לארבע שנים ולדעתנו זה קצת לאט, אבל ככה אומרים לנו, שחקן שבא מחו”ל לקבוצה זרה, ההתקדמות איטית כי אין הרבה שחקנים צעירים, הוא הכי צעיר בליגה. ההשתלבות שלו, בונים אותו והוא מוכיח את עצמו”.

הוא רק בן 19 ולא משחק יותר מדי. איך ההתאקלמות שלו?

”כארם רגיל להיות לבד, הוא היה בירושלים לבד כל הזמן, במיוחד בבוגרים, הוא מפתיע אותי לטובה, הוא עובד ואף פעם לא מתלונן שהוא לבד או שקשה לו, הוא מתגבר על הכל, הוא מתאמן טוב וכל הזמן מפרגנים לו, מחזיקים ממנו. לגור לבד והוא יכול לצאת לבד, וזה קשה, הוא מתגבר על זה, הוא גבר יחסית לגיל שלו”.

הייתה לכם מחשבה לעזוב את פורטוגל או שזה לא על הפרק?

”בכלל לא, אנחנו נשארים שם ויש לנו חוזה לשנתיים וחצי נוספות, מאמין שאחרי זה הוא יהיה בעל שם בפורטוגל ולשם אנחנו מכוונים. הוא לא מתייאש, הוא מתאמן, יש לו שיחות עם הצוות, בהתחלה היה בלגן כי החליפו מאמן ושני מנג’רים, מתגברים ומתמודדים, מקווה שיתנו לו הזדמנות”.

היו הצעות לחזור לישראל? בתקופה האחרונה בקיץ.

”תמיד, גם שנה שעברה וגם השנה, שולחים לו ואם יש אור ירוק אז הקבוצות פונות”.

הפועל תל אביב היו בעניין?

”שנה שעברה כן, השנה לא”.

יש לך עוד ילד קטן נכון?

”כן, הייתה לו בעיה עם הפועל ירושלים והכל נסגר שם, פתאום לא רצו את הילד שם, הוא התקבל באישור שלהם אצל שתי אקדמיות, שחררו אותו ועכשיו אנחנו שולחים אותו שוב לפורטוגל, אם הוא לא בליגה מקצוענית אז הפועל ירושלים לא יכולה להפריע לו, אנחנו מאוכזבים מהפועל י-ם”.

מכניסים אותו להסגר?

”לא, אבל יש חוק שאם אתה עובר לקבוצה זרה אז אין זכות לקבוצה השנייה לקחת אותו ולהחזיר אותו”.

למה אתה מאוכזב מירושלים?

”היו בעיות עם המאמן של הנוער, הילד שבע שנים שם, באפריל קיבלנו הודעה מליאור זדה שהוא משוחרר, לא יודע למה ומי, למרות שהוא היה בכושר טוב והבקיע, שלחתי אותו להתרשמות בכמה מועדונים בפורטוגל דרך חבר שלי שאני מכיר, גם לפי הדו”חות שלו, ראו שהוא יכול להתברג תוך כמה שנים בליגות הגדולות בפורטוגל”.

מדברים על עומרי כן.

”כן, הוא חזר להפועל ירושלים ופתאום נזרק לפני הליגה, פתאום רצו עליו כסף וטרפדו את העסקה. אי אפשר לבקש מקבוצה בפורטוגל כסף כשהילד לא שיחק בנוער של הלאומית ולא שיחק בנבחרת בכלל, מצאנו בסוף דרך לא לשלם להם כסף, ופשוט שישלמו אם הוא יגיע רחוק. אני יכול לשלוח לכם הודעות על כך שהילד שוחרר, אם זה מהעוזר של זדה או אפילו המנהלים שם”.

נקווה שזה יסתדר, אנחנו מודים לך מאוד ושהילדים יצליחו, ועם סובלנות מגיעים לאן שצריך.

”כן. חשוב לי להגיד, חשוב שכארם ייצג את הנבחרת, לא קל לו להגיע מפורטוגל עם התחרות הקשה במועדון ועם הטיסות, הוא לא בא מהר עם הטיסות וקשה לו, הוא תמיד נותן את הנשמה שלו לנבחרת לא משנה כמה דקות צריך, זה מה שחינכו אותנו ולמדנו מהבית”.

בהפועל ירושלים סירבו להגיב.