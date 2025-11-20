אתמול והיום: הפגישות בין בכירי היורוליג למכבי

חזרת המשחקים לארץ ממשיכה להיות הנושא הכי חם על סדר היום בכדורסל הישראלי, כאשר על מנת לקדם את המהלך הזה הגיעו לישראל שני נציגים בכירים של היורוליג, המנכ”ל פאולוס מוטיונאס ואחראי התחרויות דייגו ג’יאן.

השניים הגיעו אתמול (רביעי) לישראל ובשעות הערב נפגשו עם אנשי מכבי תל אביב, כאשר היום בבוקר הם נפגשו עם אנשי הפועל תל אביב ובהמשך היום הם ייפגשו פעם נוספת עם האנשים של מכבי תל אביב.

אצל הצהובים מעידים שהפגישות מוצלחות בסך הכל וטובות, ובסופו של דבר כולם יהיו יותר חכמים אחרי הפגישה השנייה עם מכבי תל אביב בהמשך, אך כן יש תחושה של אופטימיות שהצדדים בדרך הנכונה מהבחינה הזו.