יום רביעי, 03.12.2025 שעה 18:01
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

נשארו בחוץ: הכוכבים שיחמיצו את מונדיאל 2026

קבראצחליה, אובלק, סובוסלאי ואוסימן, בין היתר, לא יהיו בטורניר בארה”ב, קנדה ומקסיקו, כאשר הנבחרות שלהם אפילו לא העפילו לפלייאוף. הרשימה המלאה

|
אוסימן, ולאחוביץ' וקבראצחליה (IMAGO)
אוסימן, ולאחוביץ' וקבראצחליה (IMAGO)

ההרחבה של המונדיאל ל-48 נבחרות מביאה איתה רגעים ותמונות אפיים ממדינות מרוחקות וכמעט לא מוכרות, שיעלו לשלב הסופי של הטורניר מול האומות הגדולות וההיסטוריות ביותר בכדורגל העולמי. נבחרות כמו כף ורדה, קורסאו, האיטי, אוזבקיסטן וירדן מוכיחות שהכדורגל הגיע לכל קצוות העולם. מנגד, כמה מהכוכבים הגדולים ביותר של הכדורגל האירופי יישארו בחוץ משום שהמדינות שלהם לא סיפקו את הרמה הנדרשת: חביצ’ה קבראצחליה, דומיניק סובוסלאי, דושאן ולאחוביץ' ויאן אובלק, בין היתר.

סובוסלאי

הונגריה הגיעה למחזור הסיום כשהיא עדיין יכולה לקחת את המקום הראשון מפורטוגל, אך זה הסתיים בכך שלא הצליחה אפילו להגיע לפלייאוף, בזכות פרוט מאירלנד, שעם שלושער מחק כל תקווה עבור ההונגרים. סובוסלאי, אחד הכוכבים הגדולים של ליברפול, לא האמין שזה קורה, והוא יראה את המונדיאל מהטלוויזיה.

סובוסלאי (IMAGO)סובוסלאי (IMAGO)

ולאחוביץ' ומיטרוביץ'

ברמת השמות, סרביה היא המועמדת הבכירה ביותר שחסרה עד כה. ולאחוביץ', מיטרוביץ', יוביץ', טאדיץ', קוסטיץ', רדוניץ', מילינקוביץ'-סאביץ', נמניה גודל... פשוט בלתי נתפס שנבחרת עם סגל כזה אפילו לא תגיע לפלייאוף. פאונוביץ', שמונה לא מזמן למאמן, עומד בפני משימה קשה במיוחד.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' (רויטרס)

אובלק

נראה שאובלק בדרך לפרוש בלי לשחק ולו פעם אחת במונדיאל. שוער אתלטיקו מדריד אמנם השתתף ביורו האחרון עם סלובניה, אך הוא עדיין לא הצליח להגיע לגביע העולם. הוא יהיה בן 37 בזמן המונדיאל בספרד, סיכוי קלוש.

יאן אובלק (רויטרס)יאן אובלק (רויטרס)

קבראצחליה וממרדאשווילי

למרות שהייתה אחת מהפתעות היורו האחרון, גאורגיה מעולם לא הייתה באמת בעלת סיכוי ריאלי להעפיל מהבית שכלל את ספרד וטורקיה. שחקני פ.ס.ז’ וליברפול יהוו 2 היעדרויות בולטות בצפון אמריקה.

חביצחביצ'ה קבראצחליה (רויטרס)

לוקמן ואוסימן

ניגריה חלמה עד הרגע האחרון להיות בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, אך הפסידה בדו קרב פנדלים בגמר הפלייאוף. ההדחה הזו משמעה שאוסימן, אחד החלוצים הטובים בעולם, ולוקמן, עוד כוכב אירופי גדול, לא יופיעו במונדיאל.

ויקטור אוסימן (IMAGO)ויקטור אוסימן (IMAGO)

אמבואמו ואטה איונג

קמרון, אחת הנבחרות הגדולות בתולדות המונדיאל באפריקה, גם לא תהיה בטורניר הבא. ולמרות זאת, מעטים היבשות שמתגאות בכוכב פרמייר ליג כמו אמבואמו ממנצ'סטר יונייטד, או באחד השחקנים המחוזרים בליגה הספרדית כמו אטה איונג. האריות הודחו בפלייאוף מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

הוספת תגובה



