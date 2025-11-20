אכזרי: טריפל דאבל לאבדיה שספג הפסד דרמטי

דני אבדיה רשם הבוקר (חמישי) את אחת מהופעותיו הטובות ביותר העונה ובכלל ב-NBA, עם הטריפל דאבל השלישי שלו בקריירה, כשרוב הנקודות הגיעו במאני טיים של המשחק וכשפורטלנד הייתה זקוקה לו הכי הרבה, אבל זה לא הספיק. הטרייל בלייזרס ספגו הפסד דרמטי 122:121 מול שיקגו עם הבאזר, במה שהיה הפסדם השישי בשבעת המשחקים האחרונים, והרביעי ברציפות.

רבות עוד ידובר על ההופעה הזו של הישראלי שסיים עם 32 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים (שיא קריירה) ב-37:30 דקות. 15 נקודות קלע אבדיה ברבע האחרון כשהניצחון כבר היה נראה בכיס של שיקגו שנכנסה לרבע הרביעי בפער דו ספרתי. אבדיה מחק כמעט לבדו את הפיגור כשהחזיק את הטרייל בלייזרס, אך את אחת מזריקותיו מהקו בשניות האחרונות החטיא, ובמהלך האחרון של המשחק ניקולה ווצ'ביץ' קלע מולו שלשה והפך אותו לגיבור הטרגי של הערב.

הפער היה בשיאו 21 נקודות לטובת שיקגו, כשפורטלנד רצה 7:32 בדרך למהפך שלא הספיק. הבלייזרס, שנהנו גם מ-33 נקודות ו-9 ריבאונדים של ג'רמי גרנט ו-17 נקודות לצד 21 ריבאונדים של דונובן קלינגן, ירדו למאזן 9:6. בצד השני, הבולס שעלו ל-6:8 קיבלו 27 נקודות מווצ'ביץ', 25 מקובי וייט שנכנס מהספסל ו-13 מאייזק אוקורו.

דני אבדיה עם ווצ'ביץ' (רויטרס)

פורטלנד הופיעה בסגל חסר במיוחד, כששאידון שארפ ורוברט ויליאמס הצטרפו לרשימת הפציעות שהייתה כבר עמוסה בשמות כמו ג'רו הולידיי, סקוט הנדרסון, דמיאן לילארד ובלייק ווסלי. טיאגו ספילטר נאלץ לאלתר על הקווים, ובמהלך המחצית הראשונה הקבוצות הלכו צמוד עד ששיקגו השתלטה על המשחק בסיום הרבע השלישי. כאמור, ריצה מאוחרת של הטרייל בלייזרס ברבע הרביעי החזירה אותם לתמונה והציבה אותם בעמדה טובה לקראת הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה לקח על עצמו את כל ניהול המשחק בהיעדר רכזים מנוסים, אך הספסל של שיקגו הכריע את מאזן הכוחות עם 20:60 מרשים במיוחד. שיקגו הציגה סגנון משחק קבוצתי, מהיר ועמוק, בדיוק מה שפורטלנד מכוונת אליו כשהיא בריאה, וההופעה של קובי וייט מהספסל תרמה לביצועים הדינמיים של האורחת.