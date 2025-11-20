יום חמישי, 20.11.2025 שעה 16:07
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
67%1342-142612ניו יורק ניקס
67%1405-144012פילדלפיה 76'
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
23%1598-146913סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

אכזרי: טריפל דאבל לאבדיה שספג הפסד דרמטי

הישראלי היה ענק במאני טיים והפציץ 32 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, פורטלנד הייתה פסע מניצחון על שיקגו, אך נכנעה 122:121 בשלשה עם הבאזר

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה רשם הבוקר (חמישי) את אחת מהופעותיו הטובות ביותר העונה ובכלל ב-NBA, עם הטריפל דאבל השלישי שלו בקריירה, כשרוב הנקודות הגיעו במאני טיים של המשחק וכשפורטלנד הייתה זקוקה לו הכי הרבה, אבל זה לא הספיק. הטרייל בלייזרס ספגו הפסד דרמטי 122:121 מול שיקגו עם הבאזר, במה שהיה הפסדם השישי בשבעת המשחקים האחרונים, והרביעי ברציפות.

רבות עוד ידובר על ההופעה הזו של הישראלי שסיים עם 32 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים (שיא קריירה) ב-37:30 דקות. 15 נקודות קלע אבדיה ברבע האחרון כשהניצחון כבר היה נראה בכיס של שיקגו שנכנסה לרבע הרביעי בפער דו ספרתי. אבדיה מחק כמעט לבדו את הפיגור כשהחזיק את הטרייל בלייזרס, אך את אחת מזריקותיו מהקו בשניות האחרונות החטיא, ובמהלך האחרון של המשחק ניקולה ווצ'ביץ' קלע מולו שלשה והפך אותו לגיבור הטרגי של הערב.

הפער היה בשיאו 21 נקודות לטובת שיקגו, כשפורטלנד רצה 7:32 בדרך למהפך שלא הספיק. הבלייזרס, שנהנו גם מ-33 נקודות ו-9 ריבאונדים של ג'רמי גרנט ו-17 נקודות לצד 21 ריבאונדים של דונובן קלינגן, ירדו למאזן 9:6. בצד השני, הבולס שעלו ל-6:8 קיבלו 27 נקודות מווצ'ביץ', 25 מקובי וייט שנכנס מהספסל ו-13 מאייזק אוקורו.

דני אבדיה עם ווצדני אבדיה עם ווצ'ביץ' (רויטרס)

פורטלנד הופיעה בסגל חסר במיוחד, כששאידון שארפ ורוברט ויליאמס הצטרפו לרשימת הפציעות שהייתה כבר עמוסה בשמות כמו ג'רו הולידיי, סקוט הנדרסון, דמיאן לילארד ובלייק ווסלי. טיאגו ספילטר נאלץ לאלתר על הקווים, ובמהלך המחצית הראשונה הקבוצות הלכו צמוד עד ששיקגו השתלטה על המשחק בסיום הרבע השלישי. כאמור, ריצה מאוחרת של הטרייל בלייזרס ברבע הרביעי החזירה אותם לתמונה והציבה אותם בעמדה טובה לקראת הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה לקח על עצמו את כל ניהול המשחק בהיעדר רכזים מנוסים, אך הספסל של שיקגו הכריע את מאזן הכוחות עם 20:60 מרשים במיוחד. שיקגו הציגה סגנון משחק קבוצתי, מהיר ועמוק, בדיוק מה שפורטלנד מכוונת אליו כשהיא בריאה, וההופעה של קובי וייט מהספסל תרמה לביצועים הדינמיים של האורחת.

