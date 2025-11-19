הליגות חוזרות בענק: תמונת מצב ברחבי אירופה

זהו, פגרת הנבחרות תמה וכשהבאה בתור תגיע רק בעוד ארבעה חודשים, אפשר לשוב אל כדורגל המועדונים. הליגות ברחבי אירופה ישובו לפעילות ואחרי שאפשר לומר שפתיחת העונה מאחורינו, זה הזמן להגביר קצב ולהבין שכל משחק הוא חשוב ויכול להיות לו השפעות גדולות. בינתיים, ONE עושה לכם סדר מה המצב בליגות הגדולות, כשבליגה הבכירה בישראל ניאלץ להמתין שבוע נוסף לאור פגרת השזרוע.

ליגה ספרדית

הליגה הטובה בעולם תחזור אלינו בסוף השבוע הקרוב עם המחזור ה-13 שלה. במקום הראשון נמצאת ריאל מדריד ויש לה 31 נקודות מתוך 36 אפשריות, אחרי שרשמה הפסד אחד לאתלטיקו ועשרה ניצחונות, כולל על ברצלונה בקלאסיקו. הקטלונים מעדו פעמיים ולכן הם במקום השני עם 28 נק’, כשהתאוששו מההפסד לבלאנקוס עם שני ניצחונות. בינתיים, המוליכה תחזור לליגה עם מפגש מול אלצ’ה (ראשון, 22:00), הבלאוגרנה ישובו למשחק החזרה לקאמפ נואו כשיארחו את אתלטיק בילבאו (שבת, 17:15).

במקום השלישי נמצאת קבוצה עם הלגיונר הבכיר שלנו, כשוויאריאל ומנור סולומון ששב להתאמן עם 26 נק’, ואחריהם ניתן למצוא את אתלטיקו מדריד עם 25. ריאל בטיס חמישית עם 20. סולומון והצהובים יארחו את מיורקה (שבת, 22:00) ודייגו סימאונה והשחקנים שלו יארחו את אוססונה (ראשון, 19:30). כל המשחקים בליגה ישודרו כמובן בערוץ ONE.

פדרי חוגג (IMAGO)

מצב הטבלה לפני המחזור ה-13:

1. ריאל מדריד - 31 נקודות.​​​​​​

2. ברצלונה - 28 נקודות.

3. ויאריאל - 26 נקודות.

4. אתלטיקו מדריד - 25 נקודות.

5. ריאל בטיס - 20 נקודות.

במחזור הקרוב (שידורים חיים בערוץ ONE):

ולנסיה - לבאנטה (שישי, 22:00).

דפורטיבו אלאבס - סלטה ויגו (שבת, 15:00).

ברצלונה - אתלטיק בילבאו (שבת, 17:15).

אוססונה - ריאל סוסיאדד (שבת, 19:30).

ויאריאל - מיורקה (שבת, 22:00).

ריאל אוביידו - ראיו וייקאנו (ראשון, 15:00).

ריאל בטיס - ג’ירונה (ראשון, 17:15).

חטאפה - אתלטיקו מדריד (ראשון, 19:30).

אלצ’ה - ריאל מדריד (ראשון, 22:00).

אספניול - סביליה (שני, 22:00).

ג׳וד בלינגהאם מאושר (IMAGO)

ליגה אנגלית

אם במהלך הפגרה הקודמת ארסנל טיפסה לפסגה כשהורידה את ליברפול למקום השני, הפעם המייטי רדס “הצליחו” לצבור פער מהתותחנים ששמרו על ראשות הטבלה עם 26 נקודות אחרי 11 מחזורים, כשהאלופה הנוכחית ניצבת במקום השמיני עם 18 בלבד. בין השתיים נמצאות מנצ’סטר סיטי (22), צ’לסי (20), סנדרלנד הרביעית (19) וטוטנהאם, אסטון וילה ומנצ’סטר יונייטד, שכמו ארנה סלוט ושחקניו, נמצאות עם 18 נקודות. גם בורנמות’ ניצבת עם מאזן זהה, אך יחס השערים שלה הציב אותה במקום התשיעי.

מצב הטבלה לפני המחזור ה-12:

1. ארסנל - 26 נקודות.

2. מנצ’סטר סיטי - 22 נקודות.

3. צ’לסי - 20 נקודות.

4. סנדרלנד - 19 נקודות.

5. טוטנהאם - 18 נקודות.

6. אסטון וילה - 18 נקודות.

7. מנצ’סטר יונייטד - 18 נקודות.

8. ליברפול - 18 נקודות.

9. בורנמות’ - 18 נקודות.

במחזור הקרוב:

ברנלי - צ’לסי.

בורנמות’ - ווסטהאם.

פולהאם - סנדרלנד.

ליברפול - נוטינגהאם פורסט.

ניוקאסל - מנצ’סטר סיטי.

לידס - אסטון וילה.

ארסנל - טוטנהאם.

מנצ’סטר יונייטד - אברטון.

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)

ליגה איטלקית

אם חיפשתם מאבק יותר צמוד מבאנגליה, מצאתם אותו באיטליה, שחוזרת למחזור ה-12 עם הדרבי הגדול של העיר מילאנו בין אינטר למילאן שמשודר בערוץ ONE2. הפער בין הנראזורי ורומא, שחולקות בצוותא את המקום הראשון עם 24 נקודות, לבין קומו השביעית, עומד על שש נקודות בלבד שכן ססק פברגאס ושחקניו השיגו 18 נק’. בין השלוש ניצבים הרוסונרי ונאפולי במקומות השלישי והרביעי בהתאמה עם 22 נק’, כשבולוניה ניצבת חמישית עם 21 ויובנטוס השישית עם 19.

מצב הטבלה לפני המחזור ה-12:​​​​​​

1. אינטר - 24 נקודות.

2. רומא - 24 נקודות.

3. מילאן - 22 נקודות.

4. נאפולי - 22 נקודות.

5. בולוניה - 21 נקודות.

6. יובנטוס - 19 נקודות.

7. קומו - 18 נקודות.

במחזור הקרוב (חלק מהמשחקים משודרים בערוץ ONE2, כולל הדרבי):

אודינזה - בולוניה (שבת, 16:00, משודר בערוץ ONE2).

יובנטוס - פיורנטינה.

נאפולי - אטאלנטה (שבת, 21:45, משודר בערוץ ONE2).

קרמונזה - רומא.

לאציו - לצ’ה (ראשון, 19:00, משודר בערוץ ONE2).

אינטר - מילאן (ראשון, 21:45, משודר בערוץ ONE2).

טורינו - קומו.

ססואולו - פיזה (שני, 21:45, משודר בערוץ ONE2).

כריסטיאן פוליסיק מאושר (IMAGO)

ליגה גרמנית

הליגה היחידה מהגדולות באירופה עם קבוצה שעדיין לא הפסידה, כאשר באיירן מינכן במקום הראשון עם 28 נקודות ותשעה ניצחונות ותיקו בעשרה מחזורים, עם יחס שערים אדיר של 6:35. אחריה ניצבת ר.ב לייפציג עם 22 נק’ ובורוסיה דורטמונד מיד אחריה עם נקודה פחות, כמו גם שטוטגרט הרביעית. לברקוזן אורבת במקום החמישי עם 20 נקודות ונספרת במאבקי הצמרת כמו הופנהיים העיקשת ששישית עם 19.

מצב הטבלה לפני המחזור 11:

1. באיירן מינכן - 28 נקודות.

2. ר.ב לייפציג - 22 נקודות.

3. בורוסיה דורטמונד - 21 נקודות.

4. שטוטגרט - 21 נקודות.

5. באייר לברקוזן - 20 נקודות.

6. הופנהיים - 19 נקודות.

במחזור הקרוב:

באיירן מינכן - פרייבורג.

בורוסיה דורטמונד - שטוטגרט.

מיינץ - הופנהיים.

וולפסבורג - באייר לברקוזן.

ר.ב לייפציג - ורדר ברמן.

מייקל אוליסה בטירוף (IMAGO)

ליגה הולנדית

ולסיום, נדבר על אוסקר גלוך ואייאקס, שיצאו אל פגרת הנבחרות ללא מאמן קבוע אחרי פיטורי ג’ון הייטינחה, מהמקום הרביעי עם 20 נקודות בלבד אחרי 12 משחקים, ארבע נקודות מאלקמאר השלישית. במקום הראשון נמצאת פ.ס.וו איינדהובן עם 31 נק’ לאחר 12 מחזורים, ובמקום השני פיינורד עם 28 נק’, שתפגוש במחזור הקרוב את אלי דסה וניימינכן. סתיו למקין וטוונטה ניצבים במקום השמיני.

מצב הטבלה לפני המחזור ה-13:

1. פ.ס.וו איינדהובן - 31 נקודות.

2. פיינורד - 28 נקודות.

3. אלקמאר - 24 נקודות.

4. אייאקס - 20 נקודות.

7. ניימינכן - 18 נקודות.

8. טוונטה - 16 נקודות.

אוסקר גלוך (IMAGO)

במחזור הקרוב:

נ.א.ק ברדה - פ.ס.וו איינדהובן.

אייאקס - אקסלסיור.

וולנדהאם - טוונטה.

הירנבין - אלקמאר.

פיינורד - ניימינכן.