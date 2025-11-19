דן עזריה סיכם את תנאיו במ.ס קרית ים

רכש חדש למ.ס קרית ים: ל-ONE נודע כי הקשר, דן עזריה, סיכם את תנאיו במועדון וצפוי לחזק את הסגל של העולה החדשה לליגה הלאומית.

למעשה, עזריה חוזר לליגה הלאומית לאחר קרוב לשבע שנים, כשאת העונה הוא פתח כשחקן חופשי. בעברו רשם זכייה בגביע המדינה עם בית"ר ירושלים. בנוסף לכך, שיחק במדי הפועל תל אביב והפועל כפ"ס.

בעונה שעברה הוא שיחק בהפועל חדרה, כאשר לאחרונה הוא בחן הצעות מחו"ל, אך החליט לבסוף להישאר בישראל, כשכעת הוא ישחק תחת המאמן מאור סיסו.

קרית ים פתחה את העונה בצורה מצוינת, אך בהמשך נקלעה למשבר, כאשר במחזור האחרון היא הובסה 6:0 מול מכבי יפו. לאחרונה, צירפו במועדון את שחקן ההתקפה עמנואל אפה.