מכבי תל אביב חזרה להתאמן, בליץ' לקח חלק

מכבי תל אביב חזרה היום (רביעי) להתאמן בקריית שלום אחרי חופשה של מספר ימים וזאת כמובן עדיין ללא שחקני הנבחרות, שקיבלו חופש ארוך יותר. האימון היה אימון חזרה אחרי חופשה ולכן הוא גם היה קצר יותר מהרגיל, אבל הבשורה המרכזית בו הייתה שכריסטיאן בליץ' לקח חלק והוא מתקרב מאוד לחזרה למגרשים. עדיין לא הוחלט אם הוא ישחק כבר מול ליון ביום חמישי בעוד שבוע או ישוב למשחק הליגה לאחר מכן, אבל נראה כי הפציעה כמעט מאחוריו לגמרי.

מי שלא היה באימון הוא מוחמד עלי קמארה, שעדיין נמצא בצרפת עם משפחתו. הבלם, שסובל משבר קטן בצלעות, התבקש לנוח שבועיים עם איסור מוחלט על טיסות אחרי ששוחרר מבית החולים בבירמינגהאם ב-9.11, כך שעקרונית, רק ביום ראשון הקרוב נגמרים השבועיים. כדי לשוב לישראל, הוא יצטרך לקבל אישור רפואי בבדיקה שיערוך בתחילת השבוע. אם הכל תקין, הוא יוכל לחזור ארצה.

כפי שפורסם ב-ONE, חוות הדעת האחרונה שקיבלו הצהובים, טרם הבדיקה שבפתח, דיברה על 4 עד 6 שבועות היעדרות ובצוות המקצועי היה חשש גדול שהוא לא יוכל לחזור לפני חודש ינואר. במכבי תל אביב יקוו לתוצאות טובות בבדיקות הקרובות כדי שהוא יוכל לחזור לפני כן.

מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)

המשחק הקרוב כאמור יהיה נגד ליון בליגה האירופית בבאצ'קה טופולה. לאחר מכן, תחזור הקבוצה למשחק חוץ נגד מ.ס אשדוד והציפייה הגדולה ביותר אחרי הפגרה הארוכה והזמן הרב שהיה לנתח את ה-6:2 לבית"ר ירושלים היא שילוב של שחקנים נוספים ברוטציה והכנסה של יון ניקולאסקו לעניינים.