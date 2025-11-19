16 נבחרות, 4 כרטיסים: המדריך לפלייאוף המוק'

פגרת הנבחרות האחרונה לשנת 2025 תמה לה, כאשר באירופה נותרו עוד ארבעה כרטיסים למונדיאל הגדול בקיץ הקרוב. 12 מדינות הבטיחו השתתפות מהיבשת הישנה לגביע העולם, ואלו אותן 12 שחתמו את הבית שלהן במקום הראשון ועלו ישירות לטורניר היוקרתי.

12 הנבחרות שהבטיחו את המקום שלהן הן אנגליה, סקוטלנד, נורבגיה, אוסטריה, גרמניה, שווייץ, צרפת, ספרד, פורטוגל, הולנד, בלגיה וקרואטיה, ו-16 נבחרות יילחמו על ארבעה מקומות אחרונים מאירופה בלבד, כאשר ההגרלה תהיה מחר (חמישי, 14:00) כדי לקבוע מי תשחק מול מי בפלייאוף.

הנבחרות חולקו לארבעה דרגים, כאשר בדרג א’ יש את אוקראינה, טורקיה, איטליה ודנמרק, בדרג ב’ את וויילס, צ’כיה, פולין וסלובקיה, בדרג ג’ את אירלנד, קוסובו, אלבניה ובוסניה ובדרג ד’ את רומניה, שבדיה, צפון אירלנד וצפון מקדוניה.

שחקני צפון מקדוניה חוגגים, באיטליה מאוכזבים אחרי הפלייאוף ב-2022. המפגש יקרה גם הפעם? (IMAGO)

16 הנבחרות יוגרלו לארבעה מסלולים, ומכל מסלול תצא עולה נוספת למונדיאל, כאמור עוד ארבע עולות. כל מסלול ישוחק בפורמט של שני מפגשים, חצי גמר וגמר, כאשר יוכנסו למסלול נבחרת אחת מכל דרג. בחצי הגמר הנבחרת שבדרג א’ תפגוש את הנבחרת מדרג ד’, והנבחרת מדרג ג’ תשחק נגד זו מדרג ב’.

שתי המנצחות יעפילו למשחק הגמר, שם הן ישחקו במשחק ישיר על כרטיס למונדיאל. בקצרה, נבחרת צריכה לנצח שני משחקים כדי להעפיל לגביע העולם, הפסד אחד ואותה נבחרת תצפה מהבית בטורניר בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. המשחקים ישוחקו בסוף מרץ (26 ו-31).