מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

16 נבחרות, 4 כרטיסים: המדריך לפלייאוף המוק'

ההגרלה תתקיים מחר בשעה 14:00 כדי לקבוע ארבעה מסלולים, כשמכל אחד מהם תצא עולה נוספת מאירופה. שיטת ההגרלה, הדרגים, מתי המשחקים ומי הנבחרות?

|
אלכסנדר איסאק, רוברט לבנדובסקי, סנדרו טונאלי ופטריק דורגו (IMAGO)
אלכסנדר איסאק, רוברט לבנדובסקי, סנדרו טונאלי ופטריק דורגו (IMAGO)

פגרת הנבחרות האחרונה לשנת 2025 תמה לה, כאשר באירופה נותרו עוד ארבעה כרטיסים למונדיאל הגדול בקיץ הקרוב. 12 מדינות הבטיחו השתתפות מהיבשת הישנה לגביע העולם, ואלו אותן 12 שחתמו את הבית שלהן במקום הראשון ועלו ישירות לטורניר היוקרתי.

12 הנבחרות שהבטיחו את המקום שלהן הן אנגליה, סקוטלנד, נורבגיה, אוסטריה, גרמניה, שווייץ, צרפת, ספרד, פורטוגל, הולנד, בלגיה וקרואטיה, ו-16 נבחרות יילחמו על ארבעה מקומות אחרונים מאירופה בלבד, כאשר ההגרלה תהיה מחר (חמישי, 14:00) כדי לקבוע מי תשחק מול מי בפלייאוף.

הנבחרות חולקו לארבעה דרגים, כאשר בדרג א’ יש את אוקראינה, טורקיה, איטליה ודנמרק, בדרג ב’ את וויילס, צ’כיה, פולין וסלובקיה, בדרג ג’ את אירלנד, קוסובו, אלבניה ובוסניה ובדרג ד’ את רומניה, שבדיה, צפון אירלנד וצפון מקדוניה.

שחקני צפון מקדוניה חוגגים, באיטליה מאוכזבים אחרי הפלייאוף ב-2022. המפגש יקרה גם הפעם? (IMAGO)שחקני צפון מקדוניה חוגגים, באיטליה מאוכזבים אחרי הפלייאוף ב-2022. המפגש יקרה גם הפעם? (IMAGO)

16 הנבחרות יוגרלו לארבעה מסלולים, ומכל מסלול תצא עולה נוספת למונדיאל, כאמור עוד ארבע עולות. כל מסלול ישוחק בפורמט של שני מפגשים, חצי גמר וגמר, כאשר יוכנסו למסלול נבחרת אחת מכל דרג. בחצי הגמר הנבחרת שבדרג א’ תפגוש את הנבחרת מדרג ד’, והנבחרת מדרג ג’ תשחק נגד זו מדרג ב’.

שתי המנצחות יעפילו למשחק הגמר, שם הן ישחקו במשחק ישיר על כרטיס למונדיאל. בקצרה, נבחרת צריכה לנצח שני משחקים כדי להעפיל לגביע העולם, הפסד אחד ואותה נבחרת תצפה מהבית בטורניר בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. המשחקים ישוחקו בסוף מרץ (26 ו-31).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
