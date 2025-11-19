יום רביעי, 19.11.2025 שעה 16:01
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

קרוס על ויני: בגלל ההתנהגות שלו הקבוצה נפגעת

קשר העבר הגרמני הצית מחדש את הוויכוח סביב הברזילאי, והודה כי הוא מבין את הביקורת שמופנת כלפיו: "ניסיתי להרגיע אותו, אמרתי לו שזה יותר מדי"

ויניסיוס וטוני קרוס (IMAGO)
ויניסיוס וטוני קרוס (IMAGO)

בקלאסיקו האחרון התעורר גל ביקורת נוסף כלפי התנהגותו של ויניסיוס עקב התגובה שלו בעת שהוחלף, מה שאילץ אותו להגיש התנצלות פומבית על כך. מי שהצטרף לוויכוח סביב הברזילאי הוא טוני קרוס, כשהתבטא בנושא בזמן ששימש כפרשן בליגת ‘אייקון’ בדיסלדורף. הקשר אף הודה שהוא מבין את הביקורת הגוברת כלפי הברזילאי, שאיתו שיחק שש עונות בריאל מדריד.

הגרמני, שפרש בשנה שעברה, הזכיר כי התנהגותו של ויניסיוס, המחוות התאטרליות, הפרובוקציות והעימותים המתמשכים שלו עם יריבים ואוהדים, הפריעה לו כבר כשהם שיחקו יחד: "באותה תקופה אמרתי לו לא פעם שזה כבר יותר מדי, כי יש לך תחושה שבגלל ההתנהגות שלו, הקבוצה נפגעת. אפשר להבין שזה מתחיל להרגיז את היריב, השופט או את הקהל", אמר.

ויניסיוס וטוני קרוס חוגגים בימים יפים יותר (IMAGO)ויניסיוס וטוני קרוס חוגגים בימים יפים יותר (IMAGO)

קרוס הסביר שהמתח הזה לא נשאר ברמה האישית בלבד, אלא השפיע גם על הביצועים הקבוצתיים. לדבריו, ההרגשה בחדר ההלבשה הייתה ברורה: "כקבוצה, יש לך את הרושם שהכול מתהפך נגדך בגלל מה שקורה סביבו”. עבור אלוף העולם מ-2014, העימותים שסבבו את ויני הסיטו את תשומת הלב ופגעו בעבודה של שאר השחקנים.

הקשר האגדי הוסיף כי פעמים רבות ניסה להרגיע את החלוץ במהלך המשחקים, כדי להגן הן על הדינמיקה הקבוצתית, והן על המשחק של ויניסיוס עצמו: "ניסיתי הרבה פעמים להרגיע אותו על המגרש, בעיקר כדי שלא יאבד את הקצב שלו, כי זה קרה לפעמים. תמיד אמרתי לו: ‘אתה כל כך טוב שאתה לא צריך את כל זה’".

