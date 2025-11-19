קרוס על ויני: בגלל ההתנהגות שלו הקבוצה נפגעת

בקלאסיקו האחרון התעורר גל ביקורת נוסף כלפי התנהגותו של ויניסיוס עקב התגובה שלו בעת שהוחלף, מה שאילץ אותו להגיש התנצלות פומבית על כך. מי שהצטרף לוויכוח סביב הברזילאי הוא טוני קרוס, כשהתבטא בנושא בזמן ששימש כפרשן בליגת ‘אייקון’ בדיסלדורף. הקשר אף הודה שהוא מבין את הביקורת הגוברת כלפי הברזילאי, שאיתו שיחק שש עונות בריאל מדריד.

הגרמני, שפרש בשנה שעברה, הזכיר כי התנהגותו של ויניסיוס, המחוות התאטרליות, הפרובוקציות והעימותים המתמשכים שלו עם יריבים ואוהדים, הפריעה לו כבר כשהם שיחקו יחד: "באותה תקופה אמרתי לו לא פעם שזה כבר יותר מדי, כי יש לך תחושה שבגלל ההתנהגות שלו, הקבוצה נפגעת. אפשר להבין שזה מתחיל להרגיז את היריב, השופט או את הקהל", אמר.

ויניסיוס וטוני קרוס חוגגים בימים יפים יותר (IMAGO)

קרוס הסביר שהמתח הזה לא נשאר ברמה האישית בלבד, אלא השפיע גם על הביצועים הקבוצתיים. לדבריו, ההרגשה בחדר ההלבשה הייתה ברורה: "כקבוצה, יש לך את הרושם שהכול מתהפך נגדך בגלל מה שקורה סביבו”. עבור אלוף העולם מ-2014, העימותים שסבבו את ויני הסיטו את תשומת הלב ופגעו בעבודה של שאר השחקנים.

הקשר האגדי הוסיף כי פעמים רבות ניסה להרגיע את החלוץ במהלך המשחקים, כדי להגן הן על הדינמיקה הקבוצתית, והן על המשחק של ויניסיוס עצמו: "ניסיתי הרבה פעמים להרגיע אותו על המגרש, בעיקר כדי שלא יאבד את הקצב שלו, כי זה קרה לפעמים. תמיד אמרתי לו: ‘אתה כל כך טוב שאתה לא צריך את כל זה’".