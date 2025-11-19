יום שישי, 21.11.2025 שעה 21:41
שיחת היום של שוופס

החלום של הלוחם איתי נחמיאס ז"ל שנפל ב-7/10

לוחם שנהרג בעוטף עזה, רצה לייצג את ישראל במרוץ שטח בקליפורניה. אמו גלית ל"שיחת היום": "היה גיבור, עושים הכל להנציחו". פרטים על התרומות בפנים

סמ"ר איתי נחמיאס ז"ל (פרטי)

סמ”ר איתי נחמיאס ז”ל, גיבור שיצא להילחם בשבעה באוקטובר בעוטף עזה ונפל בקרב, חלם לייצג את ישראל במרוץ השטח הקשוח בעולם – king of the hammers שבקליפורניה. כעת, משפחתו רוצה להגשים את החלום שלו, שהבאגי שיישא את דגל ישראל עליו ואת התמונה של איתי, יעמוד על קו הזינוק ב-6 בפברואר מול מיליוני צופים בכל העולם. לתרומה לחצו כאן. אימו, גלית נחמיאס, עלתה לדבר בתוכנית ”שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

היה חלום לאיתי לייצג את ישראל במרוץ בשטח בקליפורניה, אתם רוצים להגשים לו חלום.
“כן, הוא היה ילד מאוד טכני, היה לו חלום, לאבא שלו יש מוסך, הוא בנה באגי מרכב שירד מהכביש, השאיפה הגדולה הייתה להתחרות במרוצים ולהגיע לקליפורניה”.

איך אתם מגשימים לו את החלום?
“אבא שלו הצטרף לנבחרת ישראלית שמתחרה בקליפורניה, הוא האחראי הטכני של הקבוצה, התחרות היא ב-6 בפברואר, מרוץ חשוב עם הרבה משתתפים מכל העולם, זו גולת הכותרת, החלום שלו”.

איתי נחמיאס ואימו גלית (פרטי)איתי נחמיאס ואימו גלית (פרטי)

איך אפשר לסייע בנושא?
“אפשר לרשום ב-Give me back: ‘המסע של איתי’. אנחנו רוצים להריץ את הקבוצה עוד שלוש שנים ברציפות”.

איתי נחמיאס (פרטי)איתי נחמיאס (פרטי)

מה את יכולה לספר על הנפילה של איתי?
”איתי היה לוחם ביחידה הרב ממדית, הוא היה בבית ב-7 באוקטובר, אחרי שהוא שמע את חדירת המחבלים הוא החליט שהוא עולה על מדים ומצטרף לכיתת הכוננות היישובית של ישע, חדרה למושב חוליית מחבלי נוחבה שעמדו קרוב לבית כנסת עם מתפללים, וכיתת הכוננות עמדה להם ונלחמה מולם. היה קרב עקוב מדם של 25 מחבלים מול חמישה גיבורים שלנו, ולצערנו חמישתם נפלו. אבל הם גרמו לנוחבות לאבידות כבדות והם נסוגו לאחור, כך שלא נותר מהם זכר בכלל. איתי היה גיבור, ואנחנו עושים הכל כדי להנציח אותו. מקווה שהבאגי יעמוד עם הפנים היפות של איתי ויצליח בגדול”.

