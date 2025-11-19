מרגש: הוענקה גופיית הקפטן של רועי שליו ז"ל

בטקס מרגש שנערך אתמול (שלישי) בערב באיל"ן מרכז הספורט ספיבק לנכים ברמת גן לפני משחק ליגת העל בכדורסל בכיסאות גלגלים, העניקו קפטני קבוצות ספיבק ובית הלוחם תל אביב לרונן שליו, אביו של רועי שליו ז”ל וכן לשני אחיו, ליאור ועידו, את גופיית המשחק שלו, שגם נתלתה מתקרת האולם לזכרו. רועי, קפטן קבוצת הנובה, שמשחקת ומתאמנת במרכז הספורט של איל"ן בר"ג, שם קץ לחייו בחודש שעבר.

רועי שליו, בן 30, תושב ניצני עוז ובמקור מכפר יונה, היה חבר מרכזי בקהילת שבט הנובה ושורד מסיבת הנובה שנפצע בעצמו מירי באירועי 7 באוקטובר, שם איבד גם את בת זוגו, מפל אדם ז"ל. רועי היה מעמודי התווך של הקהילה, קפטן קבוצת הכדורסל של שבט הנובה באיל"ן ספיבק ר"ג, ושחקן אהוב שסימל רוח קבוצתית, מסירות ואהבה אמיתית למשחק.

בועז קרמר, מנכ"ל מרכז הספורט איל"ן ספיבק, אמר: "אנו גאים להיות הבית של שבט הנובה ושורדי המסיבות ונמשיך להעניק להם כל מה שביכולתנו, על מנת לשפר ולו במעט את חייהם לאחר האירועים הקשים שעברו. ספיבק תמשיך להיות הבית החם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות בתחומי השיקום, הספורט והפנאי וכן הספורט התחרותי, מתוך האמונה בכוחו של הספורט ככלי לחיזוק הגוף, שיפור איכות החיים והעצמה אישית".

סולי לניאדו, מנכ"ל עמותת שבט הנובה, הוסיפה: "רועי, ששרד את הזוועות של הנובה, נשא איתו פצעי גוף ונפש, בדומה לספורטאי ספיבק ולוחמי הקרב שמכבדים את זכרו הערב. הודות לבית החם של ספיבק הוא מצא בספורט מקור כוח, תקווה ושיקום שהפכו אותו לדמות מפתח בקהילה. היום, כשאנחנו מנציחים את דרכו, אנחנו מתחייבים להמשיך במסלול שסימן, כזה של התמודדות אמיצה, חוסן וספורט שמרפא".