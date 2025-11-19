עקב דרישת ראש העיר: המשחק של מכבי ידחה?

ביום שישי הקרוב מכבי תל אביב עתידה להתארח אצל וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג, מה שעורר תגובות נזעמות והפגנות שמתוכננות להתקיים מחוץ לאולם. ראש עיריית בולוניה, מתיאו לפורה, ביקש רשמית לדחות את המשחק ולהעבירו למיקום אחר. כל זה מגיע על רקע חששות לביטחון הציבור, ימים ספורים לפני מועד המפגש המתוכנן.

למרות שהמשטרה המקומית ומשרד הפנים העניקו אישור לקיום המשחק, שאמור להתקיים ביום שישי הקרוב, לפורה מתעקש לדחות אותו או להעבירו למקום אחר: "כראש העיר, אני רוצה לשוב ולהביע את דאגותיי החמורות לגבי המשחק בין וירטוס למכבי המתוכנן ל-21 בנובמבר בפלאדוצה. לדעתי, תנאי הסדר הציבורי אינם מספקים כדי לנהל את האירוע הזה בשקט. הסיכונים לביטחון התושבים, העסקים והעיר גבוהים ביותר”.

ראש עיריית בולוניה קרא לשר הפנים, מתיאו פיינטדוזי, "לשקול מחדש לטובת כולם", והציע כי "עדיין יש לנו זמן להעביר את המשחק למועד ולמקום אחרים". לפי פרסום באתר ‘ספורטנדו’, "מיקום אחר" מתייחס לאולם יוניפול ארנה, הממוקם מחוץ למרכז העיר, בניגוד לפלאדוצה, הקרוב יותר למרכז.