יום שישי, 21.11.2025 שעה 12:49
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

עקב דרישת ראש העיר: המשחק של מכבי ידחה?

מתיאו לפורה שלח ליורוליג בקשה רשמית לשינוי המועד והמיקום של המפגש בין הצהובים לבולוניה המקומית: "הסיכון לביטחון העיר והתושבים גבוה ביותר"

לוני ווקר. האם המשחק ידחה? (IMAGO)
ביום שישי הקרוב מכבי תל אביב עתידה להתארח אצל וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג, מה שעורר תגובות נזעמות והפגנות שמתוכננות להתקיים מחוץ לאולם. ראש עיריית בולוניה, מתיאו לפורה, ביקש רשמית לדחות את המשחק ולהעבירו למיקום אחר. כל זה מגיע על רקע חששות לביטחון הציבור, ימים ספורים לפני מועד המפגש המתוכנן.

למרות שהמשטרה המקומית ומשרד הפנים העניקו אישור לקיום המשחק, שאמור להתקיים ביום שישי הקרוב, לפורה מתעקש לדחות אותו או להעבירו למקום אחר: "כראש העיר, אני רוצה לשוב ולהביע את דאגותיי החמורות לגבי המשחק בין וירטוס למכבי המתוכנן ל-21 בנובמבר בפלאדוצה. לדעתי, תנאי הסדר הציבורי אינם מספקים כדי לנהל את האירוע הזה בשקט. הסיכונים לביטחון התושבים, העסקים והעיר גבוהים ביותר”.

ראש עיריית בולוניה קרא לשר הפנים, מתיאו פיינטדוזי, "לשקול מחדש לטובת כולם", והציע כי "עדיין יש לנו זמן להעביר את המשחק למועד ולמקום אחרים". לפי פרסום באתר ‘ספורטנדו’, "מיקום אחר" מתייחס לאולם יוניפול ארנה, הממוקם מחוץ למרכז העיר, בניגוד לפלאדוצה, הקרוב יותר למרכז.

