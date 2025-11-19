דרמה במגדל העמק: בורק נטש באמצע המשחק

הפועל מגדל העמק הפסידה אתמול (שלישי) בביתה 87:79 למכבי קריית גת. את המשחק סיימה המארחת עם זר אחד, לאחר שבמהלך הרבע השלישי התחוללה דרמה, כשדישון בורק, הגארד הזר של הקבוצה, נטש את הפרקט, פינה את הארונית בחדר ההלבשה ונסע לביתו, כמחאה על מיעוט דקות המשחק שלו אתמול.

בורק בילה בספסל דקות ארוכות במהלך הרבע השני ולאחר ההפסקה עזב בכעס את שדה המשחק וכאמור את האולם בכלל. במגדל העמק רותחים על השחקן, שיעמוד היום לוועדת משמעת.

גורם בהנהלה אמר ל-ONE שהקבוצה ממש לא תעבור על האירוע לסדר היום והשחקן לא יישאר בקבוצה, שצפויה לשחרר אותו ללא פיצוי כספי. בינתיים מגדל העמק תתכונן למשחק מול עירוני נהריה ביום שלישי הקרוב.

לאחר העזיבה של בורק, מגדל העמק סיימה את המשחק, אותו כאמור הפסידה, עם זר אחד בלבד, ג'ונתן פיירל, שגם הוא לא כשיר במאה אחוזים ומשחק עם פציעה ברגלו.