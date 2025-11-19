קרוב, אך לא מספיק: חולון נכנעה לבדאלונה

הפועל חולון הפסידה אמש (רביעי) לחובנטוד בדאלונה 97:95 במשחק שנערך ללא קהל בספרד. המארחת הצליחה לשמור על מאזן מושלם בליגת האלופות של פיב”א בזכות סל על הבאזר בתום הארכה של קמרון האנט. חולוניה תצטרך לקוות שהספרדים ינצחו את שולה במחזור הסיום כדי להגיע לפליי-אין.

חבל שלא היה קהל באולם לצפות במשחק המטורף שהתרחש, כשהקבוצה של דני פרנקו הובילה בשלוש נקודות 15 שניות לסוף הזמן החוקי, אבל שלשה של האנט השוותה את המשחק. לחולון היו עוד 14 שניות למנוע הארכה אבל היא פספסה את ההזדמנות.

בהארכה המצב היה: הפוך עשר שניות לסוף הזמן הספרדים הובילו בשש נקודות, אלא שליאור קררה עם שתי שלשות הצליח להשוות את התוצאה, אבל כאמור סל על הבאזר של האנט קבע את תוצאת המשחק לטובת המארחת.

החבורה של פרנקו יכולה להתנחם באופי שהפגינה בכל שלבי המשחק ובמחמאות על משחק כדורסל ברמה גבוהה מאוד שהיא הייתה חלק ממנו. ביום ראשון יפגשו הסגולים את מכבי תל אביב בהיכל מנורה וינסו להתאושש מההפסד הכואב, בעוד יריבתה תרצה לחזור לנצח אחרי ההפסד בדרבי.

קלעו להפועל חולון: דריק וולטון 24 נקודות, ג’ורדן מקריי 18, קסבייר מנפורד 15, ניסיאר ברוקס 10, ליאור קררה ועידן זלמנסון עם 8 כל אחד, דמיון רוסר ויאיר קרביץ עם 5 כ”א וטוד ווית’רס הוסיף 2.

קלעו לבדאלונה: קמרון האנט 20 נקודות, רוביו 15, טומיץ’ וקראג 12 כל אחד, בירגאנדר 11, ויוס 6, אלן 5, דרל והאקאנסון הוסיפו 4 כ”א.

רבע ראשון: 17:19 לטובת בדאלונה

חמישיית חובנטוד בדאלונה: ריקי רוביו, יאניק קראג, מיגל אלן, קמרון האנט, אנטה טומיץ’

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, קסבייר מנפורד, חסאן מרטין, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי

המארחת פתחה חזק עם 2:8 מהיר, טומיץ’ קלע פעמיים מהצבע, רוביו הוסיף חדירה, מקריי צימק וקראג סגר את הריצה. חולוניה החטיאה זריקות חופשיות, קררה ומנפורד עם שתי החטאות כל אחד פתחו את המשחק ברגל שמאל. נקודות של מקריי וזלמנסון שמרו את האורחת במשחק בדקות האלה.

יאיר קרביץ נכנס ומיד חדר לצבע ואיזן את התוצאה. שלשה של ווייבס וסל מהצבע של הקאנסון החזירו את היתרון לספרדים וגרמו לפרנקו לקחת פסק זמן ראשון הערב. שלשה של מנפורד, הראשונה הערב של האורחת, צימקה את התוצאה, וזלמנסון מהצבע קבע את תוצאת הרבע על 17:19 לבדאלונה.

רבע שני: 43:46 להפועל חולון

5 נקודות רצופות של המארחת הגדילו שוב את הפער ל-7, אבל מסירה יפה של זלמנסון לווית’רס העלתה את האורחת לראשונה ברבע על הלוח. עוד שלשה הפעם של אלן הביאה את הקבוצה הספרדית ליתרון השיא שלה עד כה. חולון מיד הגיבה עם 5 נקודות רצופות כולל דאנק אדיר של ברוקס. האנט השיב מיד במתפרצת.

מנפורד עם שלשה גדולה צימק את הפער, ובמאבק בצבע באותו מהלך אלן דחף את ברוקס וקיבל עבירה בלתי ספורטיבית, שלא נוצלה. בהתקפה הבאה מנפורד עם שלשה העלה את האורחת ליתרון הראשון שלה במשחק. קראג השיב מחוץ לקשת ושמר על הקבוצות צמודות לקראת סוף הרבע.

בסוף הרבע שתי הקבוצות הלכו לצבע אבל אף קבוצה לא הצליחה לשמור על היתרון מעבר להתקפה העוקבת, וולטון קלע בצבע מצד אחד, טומיץ’ השיב מהצד השני, האנגה דייק מהשלוש עבור הספרדים, מקריי השיב מיד עם סל ועבירה. זריקה משלושת רבע מגרש של קרביץ שנכנסה, ואושרה לאחר בדיקה במוניטור. קבעה את תוצאת המחצית על 44:46 לטובת הפועל חולון.

רבע שלישי: 61:67 לבדאלונה

המחצית השנייה נפתחה באישור השלשה של קרביץ, מיד לאחר מכן זלמנסון ו-וולטון הגדילו את ההפרש. הסנטר הישראלי הוסיף אסיסט לקררה, זהו האסיסט הרביעי הערב שלו. האנט עם חמש נקודות רצופות צימק שוב את ההפרש, וינאיק קראג העביר את ההפרש לראשונה בחצי השני למארחת.

הספרדים יצאו לריצת 6:18 לקראת סוף הרבע וחזרו ליתרון 7. ג’ורדן מקריי היה היחיד שקלע בזמן הריצה של המארחת, ומהרגע שירד לנוח לחולוניה לא היו פתרונות מול האתלטיות בהגנה, ומול ההגנה הצפופה בצד השני. בסופו של דבר שלשה על הבאזר של וולטון קבעה את תוצאת הרבע 61:67 לטובת בדאלונה.

רבע רביעי: 81:81

הרבע נפתח עם עבירה בלתי ספורטיבית נוספת של המארחת, שקרתה בסוף הרבע הקודם בסל של וולטון. הקבוצה של פרנקו ניצלה את זה ובהתקפה הבאה רוסר רץ מהצבע שלו עד לטבעת שבצד השני וזה רק נקודה הפרש. מיגל אלן מחה מול השופט לאחר עבירה שנשרקה כנגדו, האחרון העניק לו בלתי ספורטיבית שנייה והרחקה, הרבה עצבים בספסל של בדאלונה.

המארחת דייקה מהעונשין אבל חמש נקודות רצופות של וולטון, השוו את התוצאה, מקריי ספג עבירה מהשלוש, קלע את שלוש הזריקות והעלה את הקבוצה של פרנקו ליתרון לראשונה מאז אמצע הרבע השלישי. רוביו שמר על הספרדים במשחק בדקות הסיום. וולטון עם שלשה גדולה הביא את היתרון לחולון 20 שניות לסוף המשחק, אבל שלשה של האנט קבעה שוויון. עשר שניות לסיום המשחק הכדור אצל חולון אבל איבוד כדור של מקריי המצטיין קבע את תוצאת הסיום, שוויון 81 והארכה.

הארכה: 95:97 לבדאלונה

וולטון המשיך כמו שסיים את הזמן החוקי עם שלשה מהירה, ווייבס איזן עם קליעה מחוץ לקשת משל עצמו. האנגה החזיר את היתרון לספרדים אבל שלשה נוספת של וולטון החזירה את חולוניה להובלה. 4 נקודות רצופות של בירגנדר נתנו אוויר לנשימה למוליכת הבית מספרד. סל ועבירה של האנט היה נראה שסגר סיפור, אבל שתי שלשות מטורפות של קררה איזנו את המשחק, הכדור האחרון הלך שוב להאנט ואותו שחקן ששלח את הקבוצות להארכה הוא גם זה שסיים אותו עם סל מחצי מרחק על הבאזר וזה 95:97 לבדאלונה.