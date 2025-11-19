יום רביעי, 19.11.2025 שעה 09:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
33%1403-138912שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
57%1594-163514גולדן סטייט ווריורס
57%1615-167214פיניקס סאנס
42%1493-147912יוטה ג'אז
42%1468-146512פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

19 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לפיניקס

הישראלי (5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים) וקבוצתו התקשו וקרסו ברבע השלישי בדרך ל-127:110 ומאזן 8:6, כולל 5 הפסדים ב-6 המשחקים האחרונים. 29 נק' לשארפ

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד ספגה הבוקר (רביעי) את הפסדה החמישי בששת המשחקים האחרונים, כשנכנעה 127:110 בבית לפיניקס וירדה למאזן 8:6. דני אבדיה סיים את ההתמודדות עם 19 נקודות (7 מ-17 מהשדה), חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים ב-29 דקות במשחק שבו קבוצתו קרסה ברבע השלישי.

בפתיחה זה עוד היה צמוד והסאנס ירדו להפסקה ביתרון של שלוש נקודות בלבד, אבל הטרייל בלייזרס לא הופיעו לרבע השלישי והפסידו בו 36:21 בדרך לרבע אחרון של גארבג' טיים שלא נעשה בו ניסיון קאמבק אמיתי. שיידון שארפ הצטיין בצד המפסיד עם 29 נקודות, דווין בוקר קלע 19 אצל המנצחת.

הסאנס ירדו לפרקט עם כוונה ברורה לשחק בקצב מהיר, וגם הצליחו לעשות זאת למרות היעדר רכז טבעי. דילון ברוקס ודוויין בוקר הובילו את ההתקפה בדקות הראשונות, אך חוסר בניהול משחק אמיתי הורגש לא מעט. נקודות מהזדמנות שנייה אפשרו לפורטלנד לחזור לעניינים אחרי ריצה טובה של פיניקס בסיום המחצית הראשונה. למרות זאת, פיניקס שמרה על יתרון 61:64 בהפסקה, כשהבוקר מוביל עם 13 נקודות ורויס אוניל מציג יכולת קליעה מוקדמת מרשימה.

דילון ברוקס מול אבדיה (רויטרס)דילון ברוקס מול אבדיה (רויטרס)

המחצית השנייה התחילה בצורה החלומית ביותר עבור הסאנס עם ריצה של 0:12. פיניקס בנתה על זריקות חכמות מחצי מרחק ועל הגנה אגרסיבית שכללה 12 חטיפות כבר בתחילת המחצית. מארק ויליאמס, שבלט במחצית הראשונה, המשיך לקבוע את הטון גם בשנייה עם חדירות והתקפות טובות על הטבעת כשהיה בשטח פתוח. רבע שלישי חד צדדי לחלוטין הסתיים ב־21:36 לפיניקס ויצר יתרון נוח להמשך.

ברבע הרביעי פיניקס לא הורידה רגל מהגז, ובוקר השתלט על המשחק והוביל את הסאנס לניצחון חשוב. הוספתו של ג'רמי גרנט לרשימת הפצועים המסתעפת של פורטלנד (שכבר כוללת את ג'רו הולידיי, מאטיס תייבול, סקוט הנדרסון, וסלי קלארק ודמיאן לילארד) השאירה את הקבוצה דלה במיוחד בעומק, והסאנס ניצלו זאת היטב.

הבלייזרס קלעו 10 מ-41 לשלוש, 24 אחוז בלבד, רחוק מאוד מהדרוש כדי לנצח קבוצה ברמה הזו. כמו כן, במודה סנטר כולם שמו לב הערב ליאנג הנסן. הרוקי האהוב של פורטלנד, שהגיע אחרי תקופה מוצלחת בקבוצת הפיתוח של המועדון, קיבל דקות והחזיר עם 9 נקודות ב־4 מ־7 מהשדה, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים וחסימה.

