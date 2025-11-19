יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:41
שמחה בהפועל ירושלים, הארפר סובל מהתכווצות

האדומים מהבירה היו מרוצים מהאופי לאחר הניצחון על קלוז׳, כשהם סופרים ניצחון שביעי ברציפות בכל המסגרות. צפירת הרגעה לאחר בירור הפציעה של הכוכב

|
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)
ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (שלישי) על קלוז' נאפוקה במסגרת המחזור השמיני של היורוקאפ. האדומים-לבנים הובילו כבר פעמיים ביתרון של 18 נקודות, אך ראו את יריבתם חוזרת למשחק ואף הופכת את התוצאה במהלך הרבע השלישי.

הסיומת, עם זאת, הייתה כולה של הקבוצה מהבירה, שעלתה למאזן של שישה ניצחונות מול שני הפסדים, וכשביום ראשון הקרוב יונתן אלון וחניכיו יארחו את מכבי רמת גן של שמוליק ברנר.

בקבוצה גאים במשחק מול הקבוצה הרומנית, שאם הכול יילך כשורה היה למעשה המשחק האחרון של הפועל ירושלים לפני החזרה לפיס ארנה. במועדון היו מרוצים מהאופי שהשחקנים הפגינו, בטח כשהבינו שקלוז' תעשה את הריצות שלה ובדיוק כך היה. בפעם השנייה במשחק הרומנים לא עצרו עד שלקחו את ההובלה, רק שברבע השלישי הגיעה הדאגה עם פציעתו של ג'ארד הארפר, שהתבררה בסופו של דבר כהתכווצות. במועדון יעקבו אחר מצבו עד למחזור הליגה הקרוב.

הירושלמים הודו כי הכנסת האורחים לה זכו חיממה את הלב. ועל הפרקט? חניכיו של אלון לקחו את מה שנתנו להם, כשהיו צריכים לשרוד את הקאמבק המקומי אחרי שהקבוצה איבדה את הכוכב הבלתי מעורער שלה, ג'ארד הארפר. חלון הנבחרות הקרב ובא מגיע בזמן נהדר מבחינתה של הפועל ירושלים, שסופרת כעת שלושה שחקנים פצועים שצריכים מנוחה: הארפר, נמרוד לוי וג'סטין סמית'.

המשחק מבחינתה של ירושלים ברבע הראשון היה יעיל בשני צידי המגרש. במועדון דיברו על העצירות שהשיגו, כמו גם על היכולת ההתקפית שהביאה ל-38 נקודות בסיום הרבע הראשון. המחצית השנייה נפתחה עם שלשה של הארפר, אך מאותה נקודה הרומנים השתלטו על המשחק.

מה שעשה את ההבדל, כפי שסיפרו בקבוצה, היה היכולת ההגנתית ברבע הרביעי, לצד מספר מהלכי הקרבה שבסופו של דבר הכריעו בדרך לניצחון דו-ספרתי וזאת כאשר הירושלמים חוצים את רף 100 הנקודות זה המחזור השני ברציפות ביורוקאפ.

