לוזון: מהניצחונות הגדולים אי פעם של הנבחרת

אחרי שצברה רק שלוש נקודות בארבעת משחקיה הראשונים, נבחרת ישראל עד גיל 21 חגגה הערב (שלישי) ניצחון ראשון בקמפיין מוקדמות אליפות אירופה, ובדרך הכי מרשימה שיש. הכחולים-לבנים הפכו פיגור 1:0 לניצחון גדול 1:3 על נבחרת הולנד, והציתו מחדש את התקווה במאבק על הכרטיס לאליפות.

מאמן הנבחרת, גיא לוזון דיבר בסיום: ״ניצחון אדיר על אחת הנבחרות הטובות באירופה עם שחקנים שמפארים את מיטב הקבוצות באירופה. מחמאות לצוות ולשחקנים, האמנו מהרגע הראשון שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו מאמינים בכל משחק בקמפיין הזה״.

״בניגוד לקמפיין הקודם, שלא נעים להזכיר אותו, יש פה שלד וקבוצה שעושה הכל בכל משחק. בכל המשחקים הראינו יכולת טובה והראינו שאנחנו לא נחותים משום יריבה. גם מול אוסטריה, גם מול הולנד. גם כשהפסדנו לנורבגיה זה היה כי השופט נתן להם שני פנדלים״, הוסיף.

"ניצחון אדיר מול אחת מהטובות באירופה"

לוזון המשיך: ״הרבה מחמאות לשחקנים, הם עשו משחק מדהים. זה אחד הניצחונות הגדולים של נבחרת אולימפית לדורותיה ואני גאה שאני חלק מזה. שיפרנו את מה שהיה צריך מהמשחק האחרון והכי חשוב, האמנו בעצמנו. עידו כהן? הרבה מחמאות לצוות הרפואי שעשה איתו עבודה נהדרת״.

״כדי להראות ככה בבית מוות כזה כולם צריכים להתעלות ואני שמח שאנחנו עושים את זה. אני לא יודע אם בהיסטוריה כולה נבחרת ישראלית עשתה ארבע נקודות משש מול נבחרת כמו הולנד במאני טיים של קמפיין. אנחנו נשמח ונחגוג, אבל נתיישר לקראת מרץ שם מחכה לנו חודש קריטי״, סיכם המאמן.

שחקן הנבחרת, תאי עבד דיבר גם הוא: ״ניצחון שחיכיתי לו הרבה זמן, האמנתי ואמרתי לחברים שלי מפ.ס.וו שאנחנו הולכים לפרק אותם. אני רוצה להקדיש את הניצחון למדינה שלנו. אנחנו אחרי תקופה מאוד קשה ובעזרת השם שהחטופים שנותרו בעזה יחזרו״.

תאי עבד וינאי דיסטלפלד חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

״הניצחון מוקדש למדינה והשחקנים עשו פה עבודה הירואית. לנצח משחק כזה צריך לתת יותר ממאה אחוז וכולם פה נתנו אלף אחוז. ידענו שאנחנו חייבים לנצח. חטפנו גול, אבל הצלחנו להתעשת למרות שהיה קשה. שמח שהצלחנו״, המשיך.

עבד הוסיף: ״היינו מוכנים טקטית. ידענו מה לעשות. הצוות הכין אותנו טוב ועשה עבודה מעולה. הם הרימו אותנו יפה. השחקנים נתנו פה הופעה מטורפת. כולם היו רעבים לנצח את המשחק. אני גאה בהם, זה לא ניצחון של שחקן אחד, אלא של צוות שלם. אני תמיד מאמין, לא משנה מי היריבה״.

״יש לנבחרת הזאת משהו שאין לנבחרות אחרות. יש פה לב, בורא עולם איתנו. זה התחיל רע, אבל הרמנו אחד את השני והראינו הרבה אופי. לפני המשחק גיא לוזון הראה לנו וידאו של אירלנד, שהם היו צריכים שלושה ניצחונות כדי להשיג את המטרות שלהם והצליחו, אז בעזרת השם המשחק הבא יהיה ניצחון ונתקרב עוד צעד למטרה״, סיכם הקשר.

שחקני נבחרת ישראל חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

שוער הנבחרת, דור בנימני, אמר: ״ווינרים. האמנו כל הדרך בלב שלם ורצינו להביא גאווה למדינה שלנו שעוברת תקופה לא פשוטה. אנחנו שמחים כל כך ופה כדי לעלות לאליפות אירופה. האנרגיה הייתה אחרת. כל פעולה הרגישה כאילו אנחנו עם שחקן אקסטרה. אני גאה בטירוף״.

״הקהל? זה היה מדהים. הם עזרו לנו ואנחנו מחכים לשחק בארץ מול קהל כזה. אחרי שספגנו את השער הרמנו רמה ולקחנו את זה שלב אחד קדימה. כולם לא הורידו רגל מהגז, הצוות הכתיב לנו אמונה לאורך כל המשחק. קיבלנו דרייב במחצית. גיא לוזון הוא ווינר שמחדיר ווינריות בכל שלב. שמח שעשינו את זה ומקווה להמשיך הלאה למטרות הבאות״, סיכם.