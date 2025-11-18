יום רביעי, 19.11.2025 שעה 01:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בית"ר תבקש להפשיר כרטיסים נוספים לנתניה

על רקע הטירוף של הקהל אחרי ה-2:6, הקבוצה מהבירה תפנה למשטרה למען הפשרת 3,000 כרטיסים נוספים. וגם: החופש של שועה וסוגיית משחק האימון באילת

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אחרי ה-2:6 ההיסטורי על מכבי תל אביב בבלומפילד ועל רקע הטירוף הגדול של הקהל, בית”ר ירושלים תפנה למשטרה כדי שתאפשר לה למכור כרטיסים ליציע הצפון מזרחי בטדי וזאת לאחר שכל הכרטיסים למשחק מול מכבי נתניה לאחר פגרת השזרוע כבר נמכרו.

עד כה הבטיחו את מקומם בטדי 27 אלף אוהדים ולאחר אישור התוכניות יבקשו להפשיר עוד 3 אלף כרטיסים, כשכזכור המשחק יתקיים ב-30.11, ביום ראשון, בשעה 20:30.

בנושא אחר, לאחר דרישות המשטרה על משחק האימון שתוכנן מול בני סכנין במחנה האימונים שמקיימת הקבוצה באילת, בקבוצה החליטו לחסוך כאב ראש ו-ויתרו על קיום המשחק, כאשר חשש המשטרה היה שיגיעו אוהדים לסופ”ש בעיר הדרומית ולמשחק גם כן.

בכל אופן, בבית”ר יפנו לטבריה, שהייתה אמורה לשחק מול בני יהודה במטרה שיוותרו להם ויחליפו את משחקי האימון – בית”ר מול בני יהודה וטבריה מול סכנין. בנוסף, ירדן שועה שהיה עם הנבחרת קיבל חופשה ויצטרף לקבוצה ביום ראשון הקרוב.

