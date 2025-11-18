יום רביעי, 19.11.2025 שעה 01:56
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

ספרד עלתה למונדיאל אחרי תיקו 2:2 עם טורקיה

השוויון הביתי הספיק ללה רוחה. בלגיה תצטרף אחרי 0:7 אדיר מול ליכטנשטיין, גם אוסטריה, שווייץ וסקוטלנד הבטיחו את מקומן בטורניר הגדול בעולם

|
דני אולמו נאבק (IMAGO)
דני אולמו נאבק (IMAGO)

המחזור האחרון של מוקדמות המונדיאל סוף סוף הגיע לסיומו אמש (שלישי) וקיבלנו עוד מספר נבחרות שיטוסו לאמריקה להשתתף בטורניר הכי גדול בכדורגל, לצד כאלה שיתמודדו בפלייאוף בחודש מרץ. ספרד, בלגיה, אוסטריה, שווייץ וסקוטלנד עשו את העבודה, ווילס, קוסובו ודנמרק יאלצו להתמודד בפלייאוף.

ספרד – טורקיה 2:2

הלה רוחה ידעה שרק תסריט לא ראלי ימנע ממנה עלייה למונדיאל כבר בסוף הערב הזה, והוא כמובן לא קרה. דני אולמו כבש שער מוקדם, אך הטורקים הצליחו לבצע מהפך בזכות דניס גול וסליח אוזג’אן. בדקה ה-61 מיקל אויירסאבל קבע את תוצאת המשחק, ושם את החותמת על הקמפיין המוצלח של הספרדים.

דקה 4, שער! ספרד עלתה ל-0:1: מארק קוקרייה העביר כדור רוחב שמצא את דני אולמו, שסיים מקרוב לרשת. 

דני אולמו חוגג (IMAGO)דני אולמו חוגג (IMAGO)
שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)שחקני ספרד מאושרים (IMAGO)

דקה 42, שער! טורקיה השוותה ל-1:1: קרן עלתה ויצרה בלבול ברחבה הספרדית, דניס גול, כשמו כן הוא, כבש והשווה את התוצאה. 

דניס גול מאושר (IMAGO)דניס גול מאושר (IMAGO)
שחקני טורקיה חוגגים (IMAGO)שחקני טורקיה חוגגים (IMAGO)

דקה 54, שער! טורקיה עלתה ל-1:2: סליח אוזצ’ן בעט מרחוק לפינה ושם את הכדור בפנים.

סליח אוזצסליח אוזצ'ן רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 61, שער! ספרד השוותה ל-2:2: הלה רוחה בעטו שוב ושוב, עד שהריבאונד מצא את מיקל אויירסאבל, שכבש מול שער חשוף.

שחקני ספרד חוגגים את התגובה המהירה (IMAGO)שחקני ספרד חוגגים את התגובה המהירה (IMAGO)

קוסובו – שווייץ 1:1

בעוד משחק בו הייתה צריכה לקרות תוצאה לא ראלית כדי שהאורחת לא תעלה לגביע העולם, גם פה זה נגמר בשוויון. רובן וארגס כבש ראשון בתחילת המחצית השנייה, פלורנט מוסילה השווה בשער יפה, אך לא חשוב עבור נבחרתו.

דקה 47, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: הכדור הגיע שמאלה לרובן וארגס, שכבש מזווית לא קלה.

שחקני שווייץ חוגגים. התקרבו צעד נוסף אל עבר מקום במונדיאל (IMAGO)שחקני שווייץ חוגגים. התקרבו צעד נוסף אל עבר מקום במונדיאל (IMAGO)

דקה 74, שער! קוסובו השוותה ל-1:1: שער נהדר של פלורנט מוסליה, ששלח בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה מרחוק.

שמחה אצל שחקני קוסובו אחרי שער השוויון (IMAGO)שמחה אצל שחקני קוסובו אחרי שער השוויון (IMAGO)

אוסטריה – בוסניה 1:1

בקרב ישיר ודרמטי על הכרטיס לגביע העולם, קיבלנו משחק נהדר. הבוסנים כבר ראו את עצמם נוסעים לאמריקה בקיץ אחרי שעלו ליתרון בדקה ה-12 משער של האריס טבאקוביץ’, אך בדקה ה-77 האוסטרים השיגו את השוויון הקריטי מרגלו של מיכאל גרגוריץ’, שנתן להם את העלייה למונדיאל.

דקה 12, שער! בוסניה עלתה ל-0:1: אחרי בלבלה בקרן וכדור שחזר אחורה, הוא נכנס שוב פנימה ומצא את ראשו של האריס טבאקוביץ’, שנגח פנימה. 

האריס טבאקוביץ רץ לחגוג (IMAGO)האריס טבאקוביץ רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 77, שער! אוסטריה השוותה ל-1:1: איזו דרמה! מיכאל גרגוריץ’ כבש, כרגע האוסטרים במונדיאל.

שחקני אוסטריה בטירוף (IMAGO)שחקני אוסטריה בטירוף (IMAGO)

סקוטלנד – דנמרק 2:4

המשחק הכי משוגע של הערב, ואולי הפסיכי ביותר בכל הקמפיין הנוכחי. המארחת כבשה ראשונה ממספרת פשוט מטורפת של סקוט מקטומיניי, הדנים הצליחו להשוות, הסקוטים כבשו שוב בדקה ה-78, אך ארבע דקות לאחר מכן שוב האורחת שמה את השוויון וכבר חשבה שהיא במונדיאל, עד שהגיע קיראן טיירני בתוספת הזמן, לצד עוד שער עצום מחצי מגרש של קני מקלין, והעלו את סקוטלנד לגביע העולם.

דקה 4, שער! סקוטלנד עלתה ל-0:1: מישהו חשב שזה יהיה שחקן אחר? סקוט מקטומיניי כבש את אחד משערי השנה בעולם, כשהבקיע מספרת פשוט אדירה.

סקוט מקטומיניי. מספרת מהסרטים (IMAGO)סקוט מקטומיניי. מספרת מהסרטים (IMAGO)
סקוט מקטומיניי בטירוף (IMAGO)סקוט מקטומיניי בטירוף (IMAGO)

דקה 57, שער! דנמרק השוותה ל-1:1: הדנים קיבלו פנדל, רמסוס הוילון ניגש לבעיטה וכבש.

רסמוס הוילון שואג (IMAGO)רסמוס הוילון שואג (IMAGO)

דקה 78, שער! סקוטלנד עלתה ל-1:2: דרמה פשוט אדירה. קרן עלתה, לורנס שנקלנד נשאר לבד לגמרי ודחק לרשת.

לורנס שנקלנד כובש מקרוב (IMAGO)לורנס שנקלנד כובש מקרוב (IMAGO)

דקה 82, שער! דנמרק השוותה ל-2:2: וואו! פטריק דורגו הצליח להשוות מקרוב, ולסדר דקות אחרונות מותחות במיוחד.

שחקני דנמרק באים לברך את פטריק דורגו (IMAGO)שחקני דנמרק באים לברך את פטריק דורגו (IMAGO)

דקה 90+3, שער! סקוטלנד עלתה ל-2:3: משחק השנה בנבחרות? קירן טיירני העלה את הסקוטים למונדיאל עם שער אדיר מחוץ לרחבה.

קירן טיירני חוגג גול משוגע (IMAGO)קירן טיירני חוגג גול משוגע (IMAGO)

דקה 90+8, שער! סקוטלנד עלתה ל-2:4: זהו זה! קני מקלין כבש שער ענק מחצי מגרש וסיים את הסיפור. איזה משחק מדהים זה היה.

קני מקלין שולח בעיטה מחצי מגרש (IMAGO)קני מקלין שולח בעיטה מחצי מגרש (IMAGO)

בלגיה – ליכטנשטיין 0:7

המארחת הגיעה למשחק מהפסגה ורצתה להימנע מסנסציה שעלולה להשאיר אותה להילחם בפלייאוף, אך הבטיחה את עלייתה למונדיאל בלי יותר מדי בעיות. האנס ונאקן כבש ראשון, ז’רמי דוקו הוסיף צמד גדול עוד במחצית הראשונה, ובחצי השני האורחת כבשה עוד ארבע פעמים וזכתה בכרטיס הישיר לגביע העולם.

דקה 3, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: כדור עלה מצד ימין, האנס ונאקן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)

דקה 34, שער! בלגיה עלתה ל-0:2: כדור רוחב הגיע אחורה לז’רמי דוקו, שהמשיך את הכושר הנהדר שלו והבקיע את השני של הבלגים. 

זז'רמי דוקו חוגג (IMAGO)

דקה 41, שער! בלגיה עלתה ל-0:3: ההגנה הרחיקה רע מאוד לכיוון דוקו, שעשה מבצע אישי מדהים, בו הוא זרק שני שחקני הגנה וסיים עם פס ברגל שמאל לפינה הרחוקה.

זז'רמי דוקו מאושר (IMAGO)

דקה 52, שער! בלגיה עלתה ל-0:4: הרמה עלתה מצד שמאל ומצאה את ברנדון מצ’לה, שכבש בקלילות מקרוב.

דקה 55, שער! בלגיה עלתה ל-0:5: הבלגים בעטו מרחוק, הכדור נהדף ומי שעט על הריבאונד היה אלכסיס סלמאקרס, שכבש.

דקה 57, שער! בלגיה עלתה ל-0:6: דוקו מצא את צ’ארלס דה קטלארה, שלא התבלבל ושלח את הכדור לפינה.

דקה 59, שער! בלגיה עלתה ל-0:7: שוב הכדור הלך לדה קטלארה, שהשלים צמד מהיר במיוחד.

ויילס – צפון מקדוניה 1:7

בקרב הישיר על המקום השני בבית, שתי הנבחרות ידעו שהן צריכות להזיע על מנת להשיג את הכרטיס לפלייאוף ולשמור על סיכוי ההעפלה למונדיאל. הוולשים עלו ליתרון כפול כבר בפתיחה משערים של הארי ווילסון ודיוויד ברוקס, מיובסקי גרם להם להזיע, אך ברנאן ג’ונסון סגר עניין כבר במחצית הראשונה. בחצי השני ווילסון השלים שלושער, עוד שחקנים הצטרפו לחגיגה והמארחת הבטיחה את הפלייאוף.

דקה 18, שער! ויילס עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, הארי ווילסון ניגש לבעוט וכבש.

הארי ווילסון כובש (IMAGO)הארי ווילסון כובש (IMAGO)

דקה 21, שער! ויילס עלתה ל-0:2: כדור רוחב נכנס מצד שמאל, דיוויד ברוקס סיים אותו בצורה נהדרת פנימה.

דיוויד ברוקס חוגג (IMAGO)דיוויד ברוקס חוגג (IMAGO)

דקה 23, שער! צפון מקדוניה צימקה ל-2:1: כדור עומק ארוך נכנס למיובסקי, השוער החליק ושחקן האורחת גלגל פנימה.

דקה 37, שער! ויילס עלתה ל-1:3: איזה גול של ברנאן ג’ונסון! הוולשי חתך לאמצע עם רגל ימין ושלח מחוץ לרחבה את הכדור לחיבורים הרחוקים.

דקה 57, שער! ויילס עלתה ל-1:4: מהלך גדול של הוולשים הסתיים אצל דניאל ג’יימס, ששם את הכדור ברשת.

דקה 75, שער! ויילס עלתה ל-1:5: מבול שערים אדיר, כשהארי ווילסון השלים צמד נהדר.

דקה 81, שער! ויילס עלתה ל-1:6: עוד פנדל, שוב הארי ווילסון. שלושער גדול לשחקן הנהדר הזה.

דקה 88, שער! ויילס עם השביעי שלה: גם ניל ברודהאד הצטרף לחגיגה והוסיף עוד מסמר לארון של הצפון מקדונים האומללים.

תוצאות נוספות:

בולגריה – גאורגיה 1:2
רומניה – סן מרינו 1:7
בלארוס – יוון 0:0
שבדיה – סלובניה 1:1

