יום שני, 24.11.2025 שעה 05:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

לא שולל עזיבה: המקרה המוזר של מארק ברנאל

השחקן שצבר רק 48 דקות העונה רוצה לקבל יותר זמן במגרש ולא שולל מעבר בחלון של החורף. החיסרון של פדרי ודה יונג העניק לו רק 16 דקות מול בילבאו

|
מארק ברנאל (IMAGO)
מארק ברנאל (IMAGO)

מארק ברנאל חשב שהעונה הזו תהיה עונת הפריצה שלו. פתיחת העונה המדהימה שלו אשתקד נקטעה בעקבות פציעה קשה בווייקאס שהשביתה אותו לשנה שלמה. תהליך ההחלמה, אף שהיה ארוך, התקדם היטב, והוא היה בטוח שיחזור להשתלב בקבוצה. הוא ידע שזה יהיה תהליך הדרגתי, אחרי פציעה כל כך קשה היה עליו להיזהר ולנהל את הדקות שלו בזהירות כדי למנוע כל סוג של החמרה.

עם זאת, לא עלה בדעתו שיהיו לו כל כך מעט דקות על המגרש. בשלושת החודשים הראשונים של העונה עד כה, הקשר שותף בשישה משחקים, אך בסך הכל צבר 48 דקות, 16 מהן במשחק אמש מול בילבאו. הוא לא העלה על דעתו שתפקידו יצטמצם לרמה כזו. ומעל הכל, כואב לו לראות שבחלק מהמשחקים שחקנים כמו אריק גארסיה או אנדראס כריסטנסן, בלמים מטבעם, שיחקו בעמדה שלו לפניו.

האנזי פליק תמיד רצה להגן על השחקן. לכן הוא התרגז כשהוא זומן לנבחרת עד גיל 21. בסופו של דבר, ההתאחדות נסוגה אחרי תלונת ברצלונה, כדי למנוע ממנו להחמיר את פציעתו. “ברנאל חייב לשחק, במיוחד לאור כמות הדקות המועטה שקיבל בברצלונה, אך למרות היעדרם של פדרי ופרנקי דה יונג הוא נותר בספסל”, הסבירו בספרד.

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

ברנאל השתתף במשחק אימון במהלך הפגרה שפליק ארגן עם שחקני הקבוצה הבוגרת, קבוצת המשנה והנוער. זו דרך עבורו לצבור דקות, אך השאלה היא מה קורה עכשיו. ברנאל אינו מרוצה מהמצב שלו, אך נשאר רגוע. השחקן רוצה לראות מה יקרה בין עכשיו לדצמבר.

המועדון ממשיך להעביר לו את אותו מסר, שהם בונים עליו. עם זאת, העובדות מראות שהוא מקבל דקות מעטות מאוד. “ברנאל אינו שולל לעזוב בחלון ההעברות של ינואר אם לא יתחיל לקבל יותר דקות”, דווח בספרד. הוא יודע שאינו יכול להרשות לעצמו שנתיים ללא משחק, והדקות שהוא מקבל כרגע הן כמעט אפסיות.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

בשורה התחתונה, הקשר הוא עשוי לחפש מוצא בחלון ההעברות הבא. לא ייחסר לו ביקוש, שכן בקיץ האחרון עמדו בתור כדי להחתימו, אך הוא תמיד הרגיש שהכי נכון עבורו היה להישאר בברצלונה. למעשה, כוונתו עדיין להישאר ולקבל דקות משחק, אך עליו יהיה לשקול מחדש את המצב במהלך החודשיים הקרובים בהתאם לתפקיד שפליק ייתן לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */