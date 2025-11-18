"איגור מורי" תעניק חסות למכבי תל אביב

סוכנות ‘איגור מורי ביטוח ופיננסים’ תעניק חסות לקבוצת הנשים בכדורעף של מכבי תל אביב, המשחקת בליגת העל לנשים. הכרזת החסות התקיימה במפגש היכרות של איגור מורי עם שחקניות הקבוצה והצוות המקצועי.

איגור מורי, בעלים ומנכ"ל ‘איגור מורי ביטוח ופיננסים’ אמר: "החיבור שלי לקבוצת הנשים בכדורעף של מכבי תל אביב נובע מערכי המצוינות, עבודת הצוות והמחויבות לקהילה המלווים אותי כבר למעלה משני עשורים. בכוונה בחרתי לתמוך בענף פחות מסוקר, כי שם ההשפעה הקהילתית גדולה יותר וזה לא רק פרסום. אני גאה להיות שותף לדרך, ומאז המפגש הראשון עם הקבוצה, אני כבר מרגיש חלק מהמשפחה".

דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי תל אביב אמר לאחר חתימת ההסכם: "אנחנו שמחים מאד וגאים להיות חלק מתפיסת העולם העסקית של איגור מורי, הרואה בתמיכה בקבוצת הנשים שלנו בכדורעף ערך מוסף מבחינתו בכל הקשור למעורבות ותרומה לקהילה נטו, ועל כך תודתנו והערכתנו. אני מקווה מאד שכמה שיותר חברות מסחריות ואנשי עסקים יאמצו את תפיסת העולם הזו כך שהקבוצות הפחות פופולריות יוכלו להתקדם באופן משמעותי".

איגור מורי ושירן קשתן (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)

איגור מורh (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)

איגור מורי עם השחקניות (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)

נעם אלבז, מנהל מחלקת הנשים והנוער במועדון הכדורעף של מכבי תל אביב אמר: "אני גאה ושמח שפרויקט הנשים החדש והייחודי במכבי תל אביב קורם עור וגידים והקבוצה מהווה בסיס איתן לשחקניות כדורעף בישראל. אנחנו מאושרים מהחיבור עם איגור מורי שנותן צבע חדש וריחות אדירים לפיתוח כדורעף הנשים במכבי תל אביב. התמיכה שלו היא הבעת אמון בקבוצה, אמון בספורט נשים בכלל וכמובן בדרך הניהולית והמקצועית שלנו כמועדון".