יום רביעי, 19.11.2025 שעה 01:57
שונות  >> ONE ביזנס

"איגור מורי" תעניק חסות למכבי תל אביב

סוכנות הביטוח והפיננסים תהיה הספונסר של קבוצת כדורעף הנשים. יו"ר האגודה: "שיתופי פעולה כאלו יקדמו מועדונים פחות פופולריים בצורה משמעותית"

|
איגור מורי והשחקניות (יפית כחלון מכבי ת
איגור מורי והשחקניות (יפית כחלון מכבי ת"א)

סוכנות ‘איגור מורי ביטוח ופיננסים’ תעניק חסות לקבוצת הנשים בכדורעף של מכבי תל אביב, המשחקת בליגת העל לנשים. הכרזת החסות התקיימה במפגש היכרות של איגור מורי עם שחקניות הקבוצה והצוות המקצועי.

איגור מורי, בעלים ומנכ"ל ‘איגור מורי ביטוח ופיננסים’ אמר: "החיבור שלי לקבוצת הנשים בכדורעף של מכבי תל אביב נובע מערכי המצוינות, עבודת הצוות והמחויבות לקהילה המלווים אותי כבר למעלה משני עשורים. בכוונה בחרתי לתמוך בענף פחות מסוקר, כי שם ההשפעה הקהילתית גדולה יותר וזה לא רק פרסום. אני גאה להיות שותף לדרך, ומאז המפגש הראשון עם הקבוצה, אני כבר מרגיש חלק מהמשפחה".

דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי תל אביב אמר לאחר חתימת ההסכם: "אנחנו שמחים מאד וגאים להיות חלק מתפיסת העולם העסקית של איגור מורי, הרואה בתמיכה בקבוצת הנשים שלנו בכדורעף ערך מוסף מבחינתו בכל הקשור למעורבות ותרומה לקהילה נטו, ועל כך תודתנו והערכתנו. אני מקווה מאד שכמה שיותר חברות מסחריות ואנשי עסקים יאמצו את תפיסת העולם הזו כך שהקבוצות הפחות פופולריות יוכלו להתקדם באופן משמעותי".

איגור מורי ושירן קשתן (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)איגור מורי ושירן קשתן (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)
איגור מורh (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)איגור מורh (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)
איגור מורי עם השחקניות (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)איגור מורי עם השחקניות (יפית כחלון, באדיבות מכבי ת"א)

נעם אלבז, מנהל מחלקת הנשים והנוער במועדון הכדורעף של מכבי תל אביב אמר: "אני גאה ושמח שפרויקט הנשים החדש והייחודי במכבי תל אביב קורם עור וגידים והקבוצה מהווה בסיס איתן לשחקניות כדורעף בישראל. אנחנו מאושרים מהחיבור עם איגור מורי שנותן צבע חדש וריחות אדירים לפיתוח כדורעף הנשים במכבי תל אביב. התמיכה שלו היא הבעת אמון בקבוצה, אמון בספורט נשים בכלל וכמובן בדרך הניהולית והמקצועית שלנו כמועדון".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */