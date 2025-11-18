יום שלישי, 18.11.2025 שעה 14:01
רשמית: בלאט זומן לנבחרת ישראל, גם טי ג'יי ליף

בית הלחמי פרסם את הסגל והוא כולל את רכז מכבי ת"א, שחוזר אחרי 3 שנים, ואת הגבוה של הצהובים. 3 שחקנים להפועל ת"א, חולון וירושלים, הסגל בפנים

|
תמיר בלאט (IMAGO)
תמיר בלאט (IMAGO)

נבחרת ישראל תפתח ביום שני הקרוב את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 14 שחקנים שכולם יצאו עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה. 

תמיר בלאט חוזר לנבחרת לאחר היעדרות בת יותר מ-3 שנים. טי ג'יי ליף נכלל בין 14 השחקנים שזומנו לסגל ועתיד לערוך בכורה במדים הלאומיים. לאור משחקיהן של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ביורוליג באותו שבוע, שחקני שתי הקבוצות יתאחדו עם יתר שחקני הנבחרת בגרמניה.

בסך הכל, למכבי תל אביב יש ארבעה שחקנים בסגל הזה של אריאל בית הלחמי, הפועל תל אביב עם שלושה, הפועל חולון עם שלושה משל עצמה וגם הפועל ירושלים עם שלושה זימונים, כאשר השחקן ה-14 הוא נועם יעקב שמשחק בבלגיה.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, גור לביא, איתי שגב, טי ג'יי ליף, רומן סורקין, עידן זלמנסון.

