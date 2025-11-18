"הזרים של הפועל גומרים משחקים, במכבי לא"

את הדרבי הראשון של העונה והראשון אי פעם ביורוליג מכבי ת”א ניצחה, אבל אתמול (שני) הצהובים הפסידו בדרבי הראשון העונה בליגת ווינר סל וכעת רק האדומים מושלמים במפעל המקומי עם 80:85. מאמן העבר רוני בוסאני עלה לדבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מכבי הובילה ב-10 הפרש ואז קטש מוציא את כל החמישייה ומכניס מחליפים, היית נוהג אותו הדבר או משאיר את השחקנים כדי להגדיל את ההפרש?

”קשה לדעת, לפעמים שחקנים צריכים לנוח יותר או מבקשים לנוח”.

הוא הוציא את כולם.

”הוא לא החליף ישר את כולם, הוא הוציא לאט לאט. זו מכבי”.

אתה בדרבי, אתה יודע שהפועל קבוצה טובה, אתה לא הולך להגדיל את ההפרש? ראינו שהפועל חזרה.

”לדעתי זה לא מה שהכריע את המשחק, היום סוגרים בכלום זמן 10 הפרש או 15, בגלל היכולות והשלוש נקודות וכו’, אנחנו רואים את זה כל הזמן, ככה שלהצביע בגלל חילוף כזה או אחר, אני חושב שזה לא משקף. מה ראינו בסוף? שמכבי הובילה ולהפועל יש את השחקנים האלו שיודעים לגמור משחק ולהגיע ברגעי האמת, זה מה שקרה. זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה במשחקים של מכבי”.

עודד קטש ודימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את רמת הזרים של מכבי לעומת הפועל?

”אני מסכים שמה שראינו זה סורקין ובלאט נגד הזרים של הפועל. הפועל הייתה בלי גינת ומדר אז הישראלים פחות בולטים, אבל הזרים מצוינים ובדר”כ הם גומרים את המשחקים. למכבי אין את זה, אין את השחקן שאפשר ללכת עליו ויביא את הסחורה, גם אם היה, כשהזרים לא מספיק טובים, אז אם היה מישהו שיגמור את המשחק אולי זה היה הולך לכיוון שלהם, אבל זה לא קרה. מנגד, ראינו את בלייקני עם שלשה מטורפת על סורקין, חדירה אחר כך עם תנועה של מוטלי, לעומת זאת טעות הגנתית רעה של מכבי”.

גם חסר מי שיכניס את המרפקים בסיום. ורציתי לשאול, זה דרבי שהיה נעים, שלא ראינו שחקן שעושה טראש טוק בין שחקנים, לא היה אחד שמושך, ראית שחקן שנופל ועוזר לקבוצה, לא היה גיא פניני שמכניס יריבות.

”אם אתם הולכים על אגרסיביות אפשר ללכת על פנר נגד הפועל, ושאראס לא פראייר, הוא מאמן טוב ושועל כדורסל, הוא יודע שבכישרון אי אפשר לנצח את הפועל, מה הוא עשה? הלך והרביץ. יש למכבי אחד כזה והוא לא סוחב, זה ריימן, הוא אגרסיבי ולא סוחף את האחרים כי האחרים לא כאלה באופי שלהם, לא דאוטין וכו’”.

זאת הבעיה שאנחנו אומרים לאורך כל הדרך. הלאה, לאן מכבי הולכת?

”הם הביאו שחקן שיחכו לו עוד קצת”.

אלייז'ה בראיינט מול רומן סורקין (רועי כפיר)

אני צוחק אבל אני אומר באירוניה שהביאו שחקן והוא פצוע, לא היה דבר כזה.

"זה קורה לפעמים ששחקן אחד עושה את ההבדל ויכול להיות, אני לא מכיר אותו באופי, יכול להיות שהוא השחקן שיסחוף את האחרים, אני פחות מכיר אותו, ככדורסלן אני יודע שהוא לא רע, אבל לא יודע אם הוא זה שיעשה את השינוי. למכבי שמגיעים שחקנים הדבר הכי חשוב זה ההשתלבות שלהם, אז לא משנה כמה הוא טוב, אם לא ישתלב זה לא יעזור. למכבי חסר משהו, תמיד הם ליד, זו קבוצה שלא מפחדת ללכת למשחק חוץ, היא הולכת ונותנת פייט, אבל חסר את הלגמור משחקים, עצירות הגנתיות או בהתקפה, חסר שחקן”.

איך אתה רואה את המשחק מול בולוניה בשישי?

”במיוחד השנה קשה מאוד לדעת עם מכבי, היא יכולה ללכת ולנצח כל קבוצה, אבל אנחנו לא יודעים איך זה יהיה בפועל, הם יכולים לנצח. אין משחק קל ביורוליג, איך זה יהיה? לא יודע, אם רומן ותמיר יהיו באותה יכולת אז יהיה בסדר”.