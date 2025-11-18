סופש מטורף בגארדן וארונוב ועדי כפיר באולפן

בפרק 16 של פודקאסט ספורט הזירה של ONE ״נוקאאוט!״, יניב קמינסקי, שדר פרשן וכתב ONE ורפאל ארונוב, לוחם ה-MMA הישראלי, מסכמים סופ״ש מטורף בעולם אמנויות הלחימה. מתחילים עם סיכום האירוע הענק UFC 322 שהתקיים במדיסון סקוור גארדן המיתולוגי וסיפק לנו לא מעט רגעים בלתי נשכחים מנוקאאוטים ועד לקטטה הענקית בקהל.

בקרב המרכזי איסלאם מחאצ׳ב שעלה לראשונה למחלקת המשקל של 170 פאונד הפגין שליטה מוחלטת לאורך כל חמשת הסיבובים והפך לאלוף החדש בקטגוריה על חשבונו של ג׳ק דלה מדלנה האוסטרלי שהיה נראה כמו צל של עצמו. מה הלאה למחצ׳ב? יש אופציות רבות, אבל הקרב שכולם רוצים לראות הוא הקרב בינו לבין איליה טופוריה האלוף במשקל 155 פאונד, וייתכן מאוד שהשניים ייפגשו בבית הלבן בשנה הבאה.

בקרב שלפני המרכזי ולנטינה שבצ׳נקו הוכיחה שהיא כנראה הלוחמת הגדולה בהיסטוריה, כשבדומה למחאצ׳ב שלטה לאורך כל חמשת הסיבובים מול וויילי ז׳אנג הסינית שעלתה קטגוריה כדי לנסות ולהפוך לאלופה בקטגורית משקל נוספת, אך לא הצליחה להוות יריבה לשבצ׳נקו בקרב שנחשב לקרב הגדול בהיסטוריה של נשים ב MMA. מה הלאה? ייתכן שוולנטינה תעלה קטגוריה לקרוא תיגר על קיילה האריסון האמריקאית, או שתיקח את המתמודדת הבאה במשקל שלה, שכנראה תהיה נטליה סילבה הברזילאית.

בנוסף, הנוקאאוטים המטורפים של קרלוס פראטס, מייקל מוראלס, ובנואה סנט דניס, ובו ניקל, סיכום שאר האירוע, וכמובן הקטטה שבה היה מעורב דילון דניס מול הקבוצה של חביב ואיסלאם. בנוסף, סיכמנו את האירוע המטורף של One 173 מיפן שסיפק לא מעט הפתעות כאשר סטאמפ פיירטקס, סופרלק, ועוד פייבוריטים הפסידו ומנגד הלוחמים המקומיים סיפקו תצוגה מדהימה לקהל הביתי.

אחרי סיכום הסופ״ש התכוננו לאירוע UFC קטאר שייערך בסופ״ש הקרוב ויפגיש בין איאן גארי לבלאל מוחמד ואת ארמן טסרוקיאן מול דן הוקר, שתי קרבות שישפיעו משמעותית על העתיד של המחלקות. עוד בפרק-: עדי כפיר סמנכ״ל המדיה של איגוד ה-MMA בישראל התארח באולפן כדי לסכם את המחזור הראשון וההיסטורי של ליגת ה-MMA הישראלית, וגם ענה איתנו על שאלות מהבית. סיכמנו את הפרק עם עדכונים חדשות הכרזות ועוד. האזנה נעימה.