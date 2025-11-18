שלוש משלוש: ישראל גברה 86:93 על אירלנד

המחזור השלישי במוקדמות יורובאסקט 2027 החל היום (שלישי), כאשר בריגה קיבלנו משחק נהדר בין נבחרת ישראל נשים למקבילתה האירית. החניכות של שירה העליון הצליחו להישאר מושלמות בחלון הנבחרות הנוכחי, גברו 86:93 על השחקניות מהאי הבריטי, ניצחו פעם שלישית ברציפות והעפילו כמעט ודאית לטורניר האירופי.

הרבע הראשון לא היה נראה זוהר בשביל הלבנות, כאשר לא הצליחו לעלות ליתרון, אך נשארו צמודות לאורחות. הרבע השני היה צמוד גם הוא, האיריות המשיכו להוביל גם את הרבע הזה, נקודת האור של המארחות הייתה דניאל רבר שהשאירה את התקווה באוויר. אל המחצית ירדו הבנות בתוצאה הצמודה 37:38 לאירלנד.

המחצית השנייה נפתחה יותר טוב, הישראליות הצליחו להפוך לקראת סוף הרבע השלישי ולעזרתה של רבר נחלצה אבי מאיירס, כאשר בסופו המארחות ירדו ביתרון. המתח התחיל ברבע האחרון, האורחות הצליחו להישאר צמודות ואף לכפות הארכה, אך בסיום במשחק היו אלה הלבנות שחגגו את הניצחון עם 86:93 וסיימו את פגרת הנבחרות הנוכחית כשהן מושלמות בבית 1.

בחלון הנבחרות הבא, שייפתח במרץ, נבחרת ישראל תפגוש את בוסניה בפעם השנייה ותנסה לנצח אותה גם במשחק השני. מן הצד השני של המתרס, האיריות יתארחו בלוקסמבורג על מנת לנסות לנצח בפעם השנייה בקמפיין.

קלעו לישראל: שניאל רבר 26 נקודות ו-11 ריבאונדים, אבי מאיירס 23 נק’ ו-11 ריב’, דוריאן דהן סוג’יץ’ 18 נק’ 7 ריב’ ו-8 אסיסטים, עדן רוטברג 10 נק’ 7 ריב’ ו-8 אס’, עדן ציפל 7 נק’, אליסה ברון 5 נק’, שיר סקוטי תירוש וליאור גרזון 2 נק’ כ”א.

קלעו לאירלנד: שרה היקי 17 נקודות ו-9 ריבאונדים, ברונאג קאסידי 15 נק’, ברידג’ט הרליהי 13 נק’ ו-7 ריב’, הייזל פין ואדל ת’ורנטון (7 אסיסטים) 11 נק’ כ”א, אניה מגווייאר ואביגיל ראפרטי (8 ריב’) 6נק’ כ”א, סורצ’ה טיירנאן 3 נק’, לוראיין סקאנלון ואנאליס מארפי 2 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 21:23 לאירלנד

חמישיית ישראל: אליסה ברון, דוריאן דהן-סוג’יץ’, אבי מאיירס, דור סער, דניאל רבר

חמישיית אירלנד: שרה היקי, הייזל פין, אדל ת’ורנטון, ברידג’ט הרליהי, לוראין סקאנלון

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של דניאל רבר, אך לוראין סקאנלון השוותה כשקלעה מקרוב. אבי מאיירס הגיעה עד הטבעת וקלעה, מיד לאחר מכן, שרה היקי ניגשה לקו ודייקה בשתי הזריקות. אדל ת’ורנטון צלפה נהדר משלוש, מאיירס החזירה כשצלפה מרחוק גם היא בדרך ל-7:7. פין התקרבה לסל וקלעה בליי אפ, אך רבר הצליחה גם היא לעבור את הגנת האיריות ולעלות לסל.

ברידג’ט הרליהי הגיעה לקשת ודייקה לשלוש, אך רבר צימקה עם ליי אפ. היקי קיבלה את הכדור עם הגב אל הסל, הסתובבה וקלעה בצורה נהדרת. מאיירס קלעה מקרוב ודניאל רבר הוסיפה עוד שתי נקודות שקלעה מתחת לסל.

רבע שני: 37:38 לאירלנד

הרליהי ניגשה לקו וקלעה פעמיים, מנגד אליסה ברון צימקה עם שתי נקודות משלה. ברונאג קאסידי צלפה מרחוק, אך רבר צימקה מקרוב. אביגיל ראפרטי עברה את ההגנה הישראלית וקלעה מקרוב, אך מיד לאחר מכן, הכדור הגיע לברון שצלפה נהדר בדרך לשלוש נקודות. היקי סחטה את העבירה, ניגשה לקו ודייקה פעמיים. 28:32 לאיריות.

היקי הגיעה לסל וקלעה מקרוב, אך ליאור גרזון הצליחה לקלוע גם היא מתחת לסל, 30:36 לנבחרת אירלנד. רבר תפסה את הריבאונד וקלעה יפה מקרוב, מיד לאחר מכן הפורוורדית צלפה מאחורי הקשת וצימקה ל-35:36. הייזל פין ניגשה לקו וקלעה את שתי הזריקות, אך אבי מאיירס דייקה גם היא פעמיים מהקו.

רבע שלישי: 56:58 לישראל

דניאל רבר פתחה את המחצית השנייה עם שתי נקודות מקרוב, עדן רוטברג הוסיפה עוד סל מקרוב. קאסידי הגיעה לקשת וצלפה מרחוק, פין הוספה עוד שתי נקודות, אך רבר קלעה מתחת לסל. ברידג’ט הרליהי עברה את הגנת הישראליות וקלעה מקרוב בדרך ל-43:45 לאיריות. מאיירס קלעה בתוך הצבע, הרליהי קלעה מקרוב ומיד לאחר מכן הוסיפה עוד שתי נקודות.

אבי מאיירס ניגשה לקו ודייקה פעמיים, ולאחר מכן הוסיפה עוד סל מקרוב. קאסידי צלפה לסל מרחוק, אך דוריאן דהן סוג’יץ’ החזירה עם שלשה משלה. רבר קלעה רק סל אחד מהעונשין והשוותה ל-53:53, שיר סקוטי תירוש קלעה מקרוב והפכה את התוצאה לראשונה הערב. דהן סוג’יץ’ קלעה מהצבע והגדילה את הפער.

רבע רביעי: 77:77

פין פתחה את הרבע האחרון כשצלפה משלוש, אך דניאל רבר החזירה כשצלפה גם היא מרחוק. אדל ת’ורנטון הגיעה לרשת וצלפה לסל, מנגד, דהן סוג’יץ’ ניגשה לקו ודייקה פעמיים, 62:63 לישראליות. אניה מגווייאר צלפה משלוש, אך רבר המשיכה לככב עם עוד שתי נקודות משלה, 65:65. מגווייאר צלפה מרחוק, אך דהן סוג’יץ’ ניגשה לקו ודייקה פעמיים.

ת’ורנטון קלעה מקרוב, בצד השני, רבר ניגשה לקו, אך קלעה רק פעם אחת. אביגיל קלעה מקרוב, אך עדן רוטברג החזירה עם סל בליי אפ. דהן סוג’יץ’ קלעה שלשה מרהיבה והפכה חזרה ל-72:73. קאסידי החזירה את היתרון לאורחות, אך מיד אחר כך דהן סוג’יץ’ הפכה בשנית עם עוד שלשה נפלאה.

הארכה: 86:93 לישראל

אבי מאיירס קיבלה את הכדור בצבע, קלעה מקרוב וסחטה גם עבירה, אך החטיאה מהקו. ראפרטי הוסיפה שתי נקודות לאיריות והשוותה את התוצאה חזרה. צמוד בריגה. מאיירס ניגשה לקו וקלעה רק זריקה אחת, מיד לאחר מכן צלפה מרחוק והגדילה את הפער ל-79:83. רוטברג עברה את הגנת האיריות וקלעה מתחת לסל, לאחר מכן ניגשה לקו וקלעה פעמיים.

אבי מאיירס ניגשה לקו לאחר שסחטה את העבירה ודייקה בשתי הזריקות, אחריה דהן סוג’יץ’ ניגשה גם היא לקו וקלעה את שתי הזריקות, אך אדל ת’ורנטון צלפה משלוש. רוטברג ניגשה לקו וקלעה פעמיים. אנאליס מארפי הגיעה אל מתחת לסל וקלעה.