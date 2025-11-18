בתום משחק אדיר: הפועל ירושלים גברה על קלוז׳

הפועל ירושלים נמצאת בתקופה פנטסטית. לאחר שהצליחה להתגבר על פתיחת העונה המקרטעת שלה, הקבוצה מהבירה נמצאת בתקופה אדירה גם באירופה וגם בזירה המקומית. יונתן אלון וחניכיו המשיכו את המומנטום גם הערב (שלישי) כשניצחו ברומניה את קלוז’, עם 89:101 במסגרת המחזור ה-8 ביורוקאפ.

המשחק נפתח בסערה. האדומים סיפקו את אחד הרבעים המרשימים שלהם בשנים האחרונות, קלעו 38 נקודות בעשר דקות בלבד וברחו ליתרון דו ספרתי מוקדם. גם ברבע השני הפער רק הלך וגדל בזכות יכולת נהדרת של ג'ארד הארפר, קאדין קרינגטון ואנתוני לאמב.

קלוז', שנחשבת לאחת מהפתעות העונה במפעל, סירבה לוותר. ברבע השלישי היא יצאה לריצת 0:13 מרשימה ומחקה כמעט את כל הפיגור בזכות רצף שלשות. הארפר נפצע והורד מהפרקט, אבל האדומים הוכיחו אופי והצליחו לנצח בדקות האחרונות של המשחק עם יתרון 12 בסיום.

זהו הניצחון השביעי ברציפות בכל המסגרות של יונתן אלון וחניכיו, כשהם עולים למאזן של 2:6 ביורוקאפ ונמצאים במקום השני של בית א׳. במשחק הבא יפגשו את מכבי רמת גן בליגת ווינר סל ולאחר מכן את ונציה במסגרת היורוקאפ.

קלעו להפועל ירושלים: אנתוני לאמב 17 (3 מ-3 ל-3) ו-7 ריבאונדים, ג'ארד הארפר 16 (21 דקות), קשיוס ווינסטון 16, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, קאדין קרינגטון 11 ו-5 איבודים, רועי הובר 10, אוסטין וויילי 10, 11 ריבאונדים ו-3 חסימות, דמיטרו ספקינצב 9, יובל זוסמן 6, ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס 6. רועי פריצקי שותף (2 דקות) ולא קלע.

רבע ראשון: 21:38 להפועל ירושלים

חמישייה קלוז׳: קראל גוזמן, סאוליוס קולבייטיס, דושאן מילטיץ׳, פאטס ראסל, מיטשל קריק.

חמישייה הפועל ירושלים: ג׳ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, יובל זוסמן, ג׳וזאיה ג׳ורדן ג׳יימס.

המשחק נפתח בקצב מהיר כשקרינגטון קלע שלשה מהירה, קולבייטיס השיב עם שלשה משלו. הקצב הגבוה נמשך כשזוסמן קלע שלשה, קריק השיב עם שלשה מנגד והתוצאה עמדה על 12:14 אחרי פחות מארבע דקות משחק. הירושלמים נכנסו חזק למשחק עם שלשות של קרינגטון ולאמב.

אנתוני לאמב (מיכל בן אגמון)

קריק החזיר את המארחת למשחק עם שלשה מבחינתו, אך עוד שלשה של לאמב נתנה דו ספרתי ראשון לאדומים, שפתחו בריצה אדירה עד לסיום הרבע הראשון בו קלעו 38 (!) נקודות ופתחו יתרון 17.

ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

רבע שני: 43:58 להפועל ירושלים

שתי שלשות רצופות של ריצ׳ארד הורידו ל-12 הפרש, וודברי הוריד ל-10. הארפר הצליח להחזיר את האדומים למשחק עם ארבע נקודות רצופות. המארחת ניסתה לחזור, אך התקשתה, כשהובר והארפר העלו ל-15 הפרש עם סיום הרבע.

אוסטין ווילי (מיכל בן אגמון)

שחקני הפועל ירושלים מרוצים (מיכל בן אגמון)

רבע שלישי: 75:76 להפועל ירושלים

הרבע נפתח עם שלשה של הארפר שנתנה 18 הפרש, אך אז המארחת נכנסה חזק לקצב עם ריצת 0:13 בדרך ל-5 הפרש. הובר הצליח לעצור את הסחף עם שלשה, אך קולבייטיס הגיב מיד עם שתי שלוש רצופות וקבע שוויון. ג׳יימס קלע שלשה לאדומים, אך שלשה של ראסל ונקודות של קריק הפכו ונתנו יתרון למארחת. הארפר נפצע וסיים את חלקו למשחק כשהוא מדדה על הפרקט. הובר וקרינגטון הפכו בדרך לרבע אחרון צמוד.

דמיטרו סקאפינצב (מיכל בן אגמון)

יובל זוסמן (מיכל בן אגמון)

רבע רביעי: 89:101 להפועל ירושלים

הרבע האחרון נפתח עם שלשה של וודברי, ווילי ספג עבירה רביעית וקלוז׳ עלתה לחמש הפרש, שלוש דקות אל תוך הרבע. שלשה של זוסמן, נקודות של הובר ולאמב שוב החזירו את המשחק להיות צמוד. קולובייטיס קלע שלשה, לאמב עם חמש נקודות רצופות הפך ומשם האדומים רצו ל-2:12 וניצחון יקר וחשוב.