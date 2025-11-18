מפגן אופי: מהפך אדיר ו-1:3 לישראל על הולנד

אחרי שלוש נקודות מארבעת המשחקים הראשונים, נבחרת ישראל עד גיל 21 רשמה הערב (שלישי) את ניצחון הבכורה שלה במוקדמות אליפות אירופה כשביצעה מהפך גדול וחזרה מ-1:0 ל-1:3 נהדר נגד נבחרת הולנד.

המשחק נפתח מצוין דווקא עבור האורנג’, שעלו ליתרון כבר בדקה ה-15 אחרי שג’יידן אדיי ביצע מהלך גדול ועם סיומת טובה אפילו יותר, שחרר כדור חזק לפינת השער הרחוקה. הבחורים של גיא לוזון התעשתו, ובדקה ה-36 מוחמד אבו רומי קיבל כדור בתוך הרחבה ולא התקשה בדרך לכבוש את שער השוויון.

על סף הירידה למחצית המהפך בכחול לבן הושלם סופית, כשדקה אל תוך תוספת הזמן רן בנימין כבש מקרוב, כאשר בדקה ה-81 ינאי דיסטלפלד, שעלה מהספסל, חתם את הניצחון באופן סופי כשקיבל כדור מצוין מתאי עבד ומתוך ה-16 הפציץ את הרשת ונתן לגיא לוזון ניצחון בכורה בקמפיין.

שחקני נבחרת ישראל עד גיל 21 (ההתאחדות לכדורגל)

כעת הנבחרת הצעירה עלתה זמנית למקום השני בבית ז’, כשיריבותיה לצמרת אמנם מחזיקות במשחקים חסרים, אך לבחורים של גיא לוזון ישנן המון סיבות לחייך לקראת המשחק הבא נגד בוסניה, בחודש מרץ.

אוהדי נבחרת ישראל בהונגריה (ההתאחדות לכדורגל)

מחצית ראשונה:

דקה 3: תאי עבד הגיע להזדמנות טובה ברחבה, אך נבלם אצל ההגנה ההולנדית.

תאי עבד במאבק (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 7: קיס סמית שחרר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, דור בנימיני הגיב טוב והדף את הכדור.

מוחמד אבו רומי במאבק (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 15: שער! הולנד עלתה ל-0:1! ג’יידן אדיי בביצוע אישי נפלא חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה ישר לפינה הרחוקה!

דקה 20: אזקיאל בנזוזי נכנס לכדור שהוגבה לרחבה, אך שחרר נגיחה לא טובה החוצה.

גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 36: שער! נבחרת ישראל השוותה ל-1:1! מוחמד אבו רומי קיבל כדור מצוין בתוך הרחבה, הסתובב ושלח את ה כדור ישר לפינת השער!

מוחמד אבו רומי חוגג עם סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 45+1: שער! נבחרת ישראל עלתה ל-1:2: מוחמד אבו רומי חדר לרחבה בפעולה נפלאה, רן בנימין הצטרף להתקפה ומקרוב שחרר כדור חזק לרשת.

רן בנימין חוגג (ההתאחדות לכדורגל)

מחצית שנייה:

דקה 51: מאטס רוטס שיגר בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך לצערו נעצר רק במשקוף.

מוחמד אבו רומי דוהר (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 70: בנזוזי שיגר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, דור בנימיני הדף את הכדור ישר לרגליו של רוטס, שהתבלבל ושחרר כדור חלש מדי, איתו השוער הישראלי כבר הצליח להתמודד.

דקה 81: שער! ישראל עלתה ל-1:3! תאי עבד בביצוע נפלא השאיר כדור לינאי דיסטלפלד, שמתוך הרחבה הפציץ את הרשת!

תאי עבד וינאי דיסטלפלד חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

שחקני נבחרת ישראל חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 90+1: הזדמנות נהדרת לכתומים בתוך הרחבה של דור בנימיני, השוער הגיב טוב פעמיים ומנע מהכדור לחדור לרשת.

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, ניב יהושע, רן בנימין (רוי נאווי, 81’), עדי יונה (ינאי דיסטלפלד, 66’), תאי עבד, סייד אבו פרחי, מוחמד אבו רומי (כארם זועבי, 66’).

הרכב נבחרת הולנד: ברנט קלברבור, אלייה דיקסטרה (סמי אוייסה, 62’), ווטר גואס, רב ואן דן ברג (ת’ימן בלוקזי, 62’), מאטס רוטס, אזקיאל בנזוזי, גיבאי זקיאל (דווין האיין, 75’), קיס סמית, ג’יידן אדיי, ארנסט פוקו, תום ואן ברגן.