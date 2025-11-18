יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:56
האתגר החדש של הזמר וקבלן העליות של ליגה ג'

החלוץ כפיר עטיה, שיחגוג 42 בחודש הבא והבקיע כבר עשרה שערים העונה, עבר מגבעת שמואל לבני יהוד, מוליכת מחוז דן: "שואף לעלות ליגה פעם חמישית"

|
כפיר עטיה (פרטי)
כפיר עטיה (פרטי)

אתגר חדש לקבלן העליות של ליגה ג'. כפיר עטיה, שיחגוג יום הולדת 42 בחודש הבא, הספיק להבקיע כבר 10 שערים בעשרה משחקים במדי מכבי גבעת שמואל, המדורגת במרכז טבלת מחוז דן של ליגה ג', אך החלוץ ביצע מעבר חד לשורות מוליכת הטבלה, בני יהוד. החניכים של תמיר בן שושן, נהנים ממאזן מושלם בתום שבעת המחזורים הראשונים של העונה, ומקדימים ב-2 נקודות את מ.כ גיסין - קבוצת האוהדים של מכבי פ"ת.

עטיה כבר עלה ליגה 4 פעמים כשחקן התקפה מרכזי: בעונת 2007/8 עשה זאת עם מכבי אור יהודה - שזכתה באליפות מחוז ת"א, בעונת 20/21 עם הפועל גני תקווה שזכתה באליפות מחוז שרון, ובשתי העונות האחרונות עשה זאת עם שתי הקבוצות, שזכו באליפות מחוז ת"א: מכבי גבעת שמואל שבמדיה סיים כמלך שערי הליגה עם 36 הבקעות, ועם א.ס מור חולון, שבשורותיה הבקיע 23 שערים. החלוץ הספיק לרשום בשלהי השנה שעברה שתי הופעות בקבוצת הותיקים של מכבי פ"ת, בשורותיה טרם הספיק להופיע העונה.

כפיר עטיה משתף בסיבות, שהביאו אותו לבצע מעבר מגבעת שמואל לבני יהוד: "הצטרפתי לגבעת שמואל בשלב מאוחר של האימונים, אחרי ששבתי מחופשה משפחתית בתאילנד. חזרתי לקבוצה שיש לי זיכרון טוב מהתקופה המשותפת. הבטחתי לבעלים, איתי מכלוף, שאתחיל את העונה איתם. הקבוצה לא מצליחה להיצמד לצמרת, הרגשתי שחסרות לי אנרגיות וחיפשתי אתגר חדש”.

כפיר עטיה על הבמה (פרטי)כפיר עטיה על הבמה (פרטי)

על העניין שמשך ממועדונים אחרים: “התעניינו בי מספר קבוצות, אך בחרתי בבני יהוד, הקבוצה שגאוגרפית הכי קרובה למקום מגוריי, קרית אונו. אני יכול לשלב בין הקריירה המוזיקלית לבין הכדורגל. מדובר במועדון שהתחיל את העונה בצורה מצוינת, קבוצה צעירה ומוכשרת. אני מגיע במטרה לתת ערך מוסף בחדר ההלבשה ועל המגרש. עליתי ארבע פעמים ליגות במחוזות אחרים, שואף לעשות זאת פעם חמישית, הפעם במחוז דן".

מזה 20 שנים, החלוץ משלב לצד הכדורגל קריירת מוזיקה מצליח כזמר. כבר בתחילת דרכו הביא לעולם את הלהיט "סוזי תזוזי", שכיכב תקופה ארוכה בתחנות הרדיו ובפלטפורמות האינטרנטיות. כפיר עטיה מעורב גם בכתיבה של חלק משיריו. לאחרונה זכה לפופולריות רבה השיר המקפיץ "קומו קומו", שמבצע עטיה יחד עם הזמר שימי מזרחי, דואט שכבר זכה למאות אלפי צפיות בפלטפורמות שונות.

כפיר עטיה (פרטי)כפיר עטיה (פרטי)

עטיה שופע תשוקה מהעשייה המוזיקלית: "אני בדרכי חזרה מהופעה בכיסופים מול חיילי צה"ל. אני נהנה מכל רגע ושמח על הזכות שנתן לי הבורא לשמח אנשים. הרשתות החברתיות נתנו בוסט בשנים האחרונות לקריירה. הופעתי במופעים של מלך הקסטות בפארק הירקון ובעכו מול אלפי אנשים. לפני חודשיים הוצאתי דואט עם שימי מזרחי, שלשמחתי זוכה להצלחה. אני עובד בתקופה הזו על שירים ומחרוזות חדשות. אני תמיד משתדל להיות בעשיה ויצירה. מודה לכולם על הפרגון ועל האהדה".

עוד על השילוב בין כדורגל למוזיקה בחייו של כפיר עטיה, תוכלו לקרוא בכתבה  אחרי שחגג אליפות ועליית ליגה עם א.ס מור חולון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */