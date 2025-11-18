צפו: איומים מזעזעים של מאבטח לאוהד הפועל

הפועל תל אביב נקמה ספורטיבית במכבי תל אביב על ההפסד בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, ואחרי שהצהובים צבעו את סופיה באדום, האדומים הפעם צבעו את תל אביב אדום עם 80:85 על עודד קטש והשחקנים שלו, אך רגע אחד ביציע, או אפילו מאחורי היציע, העיב על כל המשחק.

אוהד הפועל ת”א, מנוי של הקבוצה ופנליסט בפודקאסט הפועל ת”א ב-ONE, חי תנעמי, הוצא מהאולם על ידי חברת האבטחה. תנעמי נלקח לחדר קטן על ידי האבטחה, שם הוא תיעד את אחד המאבטחים פותח באיומים וקללות מזעזעים לעברו.

“קיללתי אותך?”, נפתח הסרטון עם שאלה של חי תנעמי. “נהיית אישה?”, ענה המאבטח. “למה אישה?”, ענה חי, ואז החל גל הקללות של המאבטח: “אני אז**ן אותך בת*ת ימנ**ק, מאתיים כמוך. שמעת? תסתכל על הפרצוף שלי טוב טוב, עוד פעם אחת אתה תראה אותי ברחוב ולא תוריד את הידיים אני אחתוך לך אותן יבן ז**ה”.

קללות ואיומים של האבטחה לעבר אוהד הפועל ת"א

כשהאוהד ניסה להגיב ישר המאבטח התפרץ ואמר לו “שתוק. חתיכת מנ**ק, אנשים כמוך צריך לז**ן איך שהם נולדים. חושבים שהם גברים ימנ**ק”.