ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ

היחס ב-Winner להפתעה של הצעירה מול הולנד

החבורה של לוזון תשחק במוקדמות אליפות אירופה ב-20:30 וקיבלה יחס של פי 5.60 לניצחון, 1.25 להפסד, כמה לתיקו? וגם ירושלים ביורוקאפ, ספרד ושווייץ

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)
שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

פגרת הנבחרות כבר אצלנו והיום (שני) אנחנו מקבלים לא מעט משחקים בכדורסל ואף משחק בכדורסל. הנבחרת הצעירה תמשיך את דרכה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21 כשתפגוש את הולנד. בנוסף, במוק’ המונדיאל בבוגרים, ספרד תארח את טורקיה ושווייץ תתארח אצל קוסובו. בענף עם הכדור הכתום,  הפועל ירושלים תפגוש את קלוז’ נאפוקה ביורוקאפ.

נתחיל עם הנבחרת הצעירה. החבורה של גיא לוזון היא אנדרדוג מובהק מול ההולנדים, כאשר קיבלו יחס גדול של 5.60 במקרה של ניצחון. הפסד של הישראלים יניב למהמרים יחס נמוך מאוד של 1.25. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.70.

בסל, האדומים מהבירה ייצאו למשחק מסקרן באירופה, כאשר על פי הווינר, המשחק אמור להיות צמוד. החבורה של יונתן אלון זכתה לקבל את המינוס וניצחון שלה מעל לשתי דקות מניב יחס של פי 1.80, ניצחון של הפועל י-ם עד שתי נקודות או הפסד מניב יחס דומה של 1.80. במקרה שהאדומים ינצחו בדיוק בשתי נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 9.00

נחזור לכדורגל. כצפוי, ספרד פייבוריטית ברורה וקיבלה יחס של פי 1.10 לעומת יחס של פי 9.80 של הטורקים. תיקו זכה ליחס של פי 5.60. מי שרוצה להתפרע, יחס לניצחון לה רוחה מעל לשני שערים הוא 2.20 ובמקרה שספרד תנצח בדיוק בשני שערים, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.55.

אצל שווייץ, המצב מעט דומה, כשהיא פייבוריטית בחוץ, כאשר ניצחון שלה יניב למהמרים יחס נחמד של פי 1.65. אם קוסובו תנצח, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.10. במקרה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, תזכו ליחס נאה של פי 3.20.

