יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

סיטי וליברפול עוקבות: סמניו יעזוב כבר בינואר?

ב-BBC דיווחו שפריצת העונה באנגליה, שכבר עם 6 שערים ו-4 בישולים בבורנמות', מחזיק בסעיף שחרור נמוך של 65 מיליון ליש"ט בלבד. גם טוטנהאם אורבת

|
אנטואן סמניו בפעולה (IMAGO)
אנטואן סמניו בפעולה (IMAGO)

הפריימר ליג היא ליגה מלאה בכוכבים, מארלינג הולאנד ומוחמד סלאח, עד לבוקאיו סאקה ו-וירג’יל ואן דאייק. אבל לפעמים, גם בקבוצות הקטנות מסתתרים שחקנים גדולים, כאלה שיכולים להוביל את הליגה בעתיד, אחד מהם הוא ללא ספק אנטואן סמניו. הכנף הגנאי של בורנמות’ רושם פתיחת עונה נפלאה בה הוא מוביל את קבוצתו למקום ה-9, מרחק נקודה בלבד מהטופ 4 שמעניק כרטיס לליגת האלופות.

סמניו, שלמאזנו שישה שערים ושלושה בישולים העונה בליגה, הוא אחד השמות המדוברים בממלכה, כשרק ארלינד הולאנד (11 שערים) ואיגור טיאגו (8 שערים) כבשו יותר ממנו השנה. כל הקבוצות הגדולות כבר לוטשות עיניים לכיוונו, ונראה שמעבר אליהן הוא רק עניין של זמן. היכולת הטובה של הכנף לא הגיעה משום מקום, לאחר שכבר בעונה שעברה הגיע ל-11 הבקעות בפריימר ליג, מה שגרם למועדונים כמו מנצ’סטר יונייטד וטוטנהאם להתעניין בו בקיץ האחרון. 

אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)אנטואן סמניו חוגג (IMAGO)

על עף העניין שמשך מהקבוצות הגדולות באי הבריטי, הגנאי חתם ביולי על חוזה חדש ל-5 שנים בבורנמות’. עם זאת, ב-’BBC’ חשפו כי קיים בחוזהו סעיף שחרור של 65 מיליון ליש”ט בלבד, וניתן להפעילו רק בשבועיים הראשונים של חלון ההעברות של ינואר, על מנת לאפשר לקבוצה מספיק זמן למצוא לו תחליף במקרה של עזיבה. יש לציין כי על פי הדיווחים, מחירו בסעיף של השחקן יירד בקיץ, כך שלא מופרך שהוא יסיים את העונה באדום שחור.

הקבוצות שעוקבות אחרי סמניו הן מנצ’סטר סיטי, ליברפול וטוטנהאם, שמחפשות להוסיף מהירות לסגל שלהן. למרות העניין שמושך, השחקן לא ביקש לעזוב והוא מכבד את המועדון. החלוץ יודע שבמידה שימשיך להפגין יכולת גבוהה, סעיף השחרור הנמוך יחסית שלו יאפשר לו להתקדם למועדון גדול. כשנשאל על עתידו בראיון אמר: "אני לא חושב על זה יותר מדי, אני משתדל להישאר כמה שיותר ברגע. אתה רואה את החדשות כל הזמן, אני גם רואה, אני לא חי בבועה, אבל אני מנסה להישאר מרוכז”.

אנטואן סמניו וברנרדו סילבה. בקרוב באותה קבוצה? (IMAGO)אנטואן סמניו וברנרדו סילבה. בקרוב באותה קבוצה? (IMAGO)

הדברים לא תמיד הלכו חלק לכוכב הגנאי. בילדותו נדחה על ידי ארסנל, טוטנהאם ומילוול, לפני שהצטרף לתכנית הכדורגל של מכללת SGS בבריסטול. את דרכו המקצועית המשיך לאחר שחתם בבריסטול סיטי ב-2017, אך עבר מספר השאלות לבאת’, ניופורט וסנדרלנד לפני שביסס את מעמדו בהרכב בעונת 2020/21. בינואר 2023 עבר לבורנמות’ תמורת 10 מיליון ליש”ט, ומאז רשם שיפור מתמשך ביכולתו. סמניו, יליד לונדון, זכאי לייצג את נבחרת גאנה בזכות אביו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */