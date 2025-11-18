מכה לספרס: וומבניאמה ייעדר למספר שבועות

הכוכב הכי גדול של סן אנטוניו, שהיה גם במומנטום מאוד חיובי בפתיחת העונה עם מספרים נהדרים, ויקטור וומבניאמה, החמיץ את המשחק הקודם של הספרס בגלל פציעה בשוק וכעת נראה שהוא ייעדר יותר זמן ממה שחשבו.

בארצות דיוחו שוומבי סובל ממתיחה בשריר, כשכעת הוא ייעדר למספר שבועות, על אף האבחנה הראשונה, כשכאמור, מדובר במכה לספרס שציפו לקבל אותו מוקדם מדי ועכשיו יצטרכו להסתדר בלעדיו במשחקים הקרובים, בין היתר גם במשחק הגביע נגד פורטלנד ודני אבדיה.

עד כה שיחק העונה הצרפתי העצום 12 משחקים, במהלכם קלע 26.2 נקודות בממוצע למשחק, בנוסף ל-12.9 ריבאונדים, 3.8 אסיסטים ו-3.7 חסימות. היכולת הזו עזרה לספרס להתמקם במקום החמישי בטבלת המערב, 3.5 משחקים אחרי אוקלהומה המוליכה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בנוסף, הלילה (בין שני לשלישי), מילווקי הפסידה 118:106 לקליבלנד, כאשר יאניס אנטטוקומפו, שסבל מראש בבעייה בברך, ירד לחדר ההלבשה שלוש דקות לפני סיום הרבע השני ולא חזר בעקבות מתיחה במפשעה, כשכעת הוא צפוי לעבור בדיקת MRI.

מאמנו של הכוכב היווני, דוק ריברס, שפך אור על הפציעה ואמר: “לא נראה טוב, אני יכול להגיד את זה, נדע יותר מחר. הוא כבר תפס את הברך ברבע הראשון, שאלתי אותו והא אמר שזה בסדר, ואז הוא תפס שוב ואמר שוב שזה בסדר, זה לא משהו טוב לקבוצה שלנו, אבל זה שלב שאנחנו עומדים לעבור ונהיה מוכנים”.