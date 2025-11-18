יום שלישי, 18.11.2025 שעה 12:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%1358-142412דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
67%1375-141912אטלנטה הוקס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
46%1537-149113מילווקי באקס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
33%1403-138912שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

מכה לספרס: וומבניאמה ייעדר למספר שבועות

אחרי שלא שיחק במשחק הקודם, הפציעה של הכוכב חמורה יותר ממה שחשבו וייחסר לסן אנטוניו. וגם: יאניס אנטטוקומפו נפצע בהפסד לקליבלנד ויעבור בדיקות

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

הכוכב הכי גדול של סן אנטוניו, שהיה גם במומנטום מאוד חיובי בפתיחת העונה עם מספרים נהדרים, ויקטור וומבניאמה, החמיץ את המשחק הקודם של הספרס בגלל פציעה בשוק וכעת נראה שהוא ייעדר יותר זמן ממה שחשבו.

בארצות דיוחו שוומבי סובל ממתיחה בשריר, כשכעת הוא ייעדר למספר שבועות, על אף האבחנה הראשונה, כשכאמור, מדובר במכה לספרס שציפו לקבל אותו מוקדם מדי ועכשיו יצטרכו להסתדר בלעדיו במשחקים הקרובים, בין היתר גם במשחק הגביע נגד פורטלנד ודני אבדיה.

עד כה שיחק העונה הצרפתי העצום 12 משחקים, במהלכם קלע 26.2 נקודות בממוצע למשחק, בנוסף ל-12.9 ריבאונדים, 3.8 אסיסטים ו-3.7 חסימות. היכולת הזו עזרה לספרס להתמקם במקום החמישי בטבלת המערב, 3.5 משחקים אחרי אוקלהומה המוליכה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בנוסף, הלילה (בין שני לשלישי), מילווקי הפסידה 118:106 לקליבלנד, כאשר יאניס אנטטוקומפו, שסבל מראש בבעייה בברך, ירד לחדר ההלבשה שלוש דקות לפני סיום הרבע השני ולא חזר בעקבות מתיחה במפשעה, כשכעת הוא צפוי לעבור בדיקת MRI.

מאמנו של הכוכב היווני, דוק ריברס, שפך אור על הפציעה ואמר: “לא נראה טוב, אני יכול להגיד את זה, נדע יותר מחר. הוא כבר תפס את הברך ברבע הראשון, שאלתי אותו והא אמר שזה בסדר, ואז הוא תפס שוב ואמר שוב שזה בסדר, זה לא משהו טוב לקבוצה שלנו, אבל זה שלב שאנחנו עומדים לעבור ונהיה מוכנים”.

