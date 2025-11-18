יום שלישי, 18.11.2025 שעה 08:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

מתחמם: צ'אבי הגיע לתמוך ביריב של לאפורטה

הבחירות באופק: מאמן ברצלונה לשעבר, סבו של פיקה ועוזרו לשעבר של פפ הגיעו לאירוע שבו ויקטור פונט הכריז שירוץ מול הנשיא: "הנתיב שלו - של אגו"

|
צ'אבי באירוע (צילום מסך)
צ'אבי באירוע (צילום מסך)

צ’אבי עדיין לא חזר לאמן מאז שסיים את דרכו כמאמן ברצלונה בחודש מאי 2024. בכלל, קשר העבר האגדי די נעלם מאז, אבל אמש (שני) הוא הופיע באירוע חגיגי בקטלוניה, בו הוצגה תנועה חדשה המאחדת אוהדים, אנשי מקצוע ובכירים לשעבר בראשות ויקטור פונט – יריבו העיקרי של ז’ואן לאפורטה בבחירות לנשיאות ב-2026.

בעוד פונט הכריז באירוע כי ישתתף בבחירות, לאפורטה עדיין לא, אבל זה צפוי לקרות. ובאשר לצ’אבי, כזכור, הוא סיים את דרכו כמאמן בארסה בזמנו תחת לאפורטה כנשיא. האחרון היה זה שניצח בבחירות ב-2021 כשגבר על פונט, שכל הקמפיין שלו התבסס על צ’אבי עצמו.

שחקן העבר הגיע לאירוע, בו השתתפו כ-1,000 איש, והתיישב בשורה הראשונה. לצדו של צ’אבי הגיעו אקסים נוספים של בארסה בתפקידים שונים כמו אמדור ברנבאו (חבר הנהלה לשעבר וסבו של ג’רארד פיקה), ג’ורדי רואורה (עוזרו לשעבר של טיטו וילאנובה ובכיר בלה מאסיה) וקרלס פלנצ’ארט (עוזרו לשעבר של פפ גווארדיולה).

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

פונט: “לבארסה יש שני נתיבים - ורק אחד הוא הנכון”

בהמשך האירוע עלה פונט עצמו לבמה ואמר: “אני מתרגש במיוחד לקחת את ההובלה על פרויקט שהולך הרבה מעבר אליי. זה פרויקט של ברצלוניסטאס שמעמידים את טובת ברצלונה מעל טובת היחיד”.

"זה בולשיט": השאלה שגרמה לפליק להתעצבן

פונט ניצל את נאומו כדי לתקוף - בלי לנקוב בשם - את סגנון ההנהגה הנוכחי של לאפורטה, אותו תיאר ככזה שמבוסס על אלתורים: "נתיב של אגו, של הונאה עצמית ושל התרחקות מהמצוינות ומהסוסיוס” (חברי המועדון). פונט גם הציג את תפיסתו: “קיים נתיב אחר - נתיב של הקשבה, תכנון, שקיפות, כבוד ויושרה. נתיב של עבודה טובה שאינה תלויה רק בכך שהכדור פוגע ברשת. זה הנתיב שנולד היום, הנתיב של כולנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */