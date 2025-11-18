לברון עשוי לשחק מחר: הריאות שלי כמו של תינוק

חדשות טובות ללוס אנג'לס לייקרס: לברון ג’יימס חזר אמש (שני) לאימונים מלאים של 5 על 5 לראשונה מאז הפלייאוף, והוא מצהיר כי שובו לפרקט קרוב מתמיד. הכוכב בן ה-40 שנעדר מטרום העונה ומ-14 המשחקים עד עכשיו בגלל בעיה שהקרינה מהגב התחתון לרגל ימין, סיפר: “אנחנו מסתכלים על זה ברמת דקה, שעה, צעד אחרי צעד".

קינג ג’יימס הוסיף: “נראה איך ארגיש היום, הלילה ובבוקר הבא. זה עניין של האופן שבו הגוף יגיב ב-24 השעות הקרובות”. הלייקרס כבר עדכנו את מצבו של לברון ל"ספק" לגבי שיתופו מול יוטה מחר, אבל המאמן ג’יי.ג’יי רדיק אמר כי עדיין לא ברור אם ג’יימס ישחק.

הכוכב הודה שהתקופה בחוץ הייתה קשה במיוחד וסיפר: “מאז שהתחלתי לשחק כדורסל, אף פעם לא קרה שלא פתחתי עונה. זה היה מבחן מנטלי, אבל אני בנוי לזה”. לדבריו, זו הפעם השנייה שהוא מתמודד עם סיאטיקה (הבעיה בגב) - אחרי קיץ 2023 - והוא הבהיר: “אם לא חוויתם את זה, אני מקווה שלעולם לא תחוו. זה לא כיף".

לברון ג'יימס (IMAGO)

לדבריו, הוא עדיין זקוק לזמן כדי להרגיש בכושר משחק מלא. “הריאות שלי כמו של תינוק. צריך להחזיר אותן לריאות של גבר בוגר” אמר בחיוך, “יום אחד של אימונים וכבר אין לי קול, אבל זה חלק מהתהליך".

למרות היעדרו, הלייקרס פתחו את העונה בצורה מרשימה עם מאזן 4:10, וכעת עומדים להוסיף בחזרה את אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. רדיק סיפר כי באסיפת הווידאו הציגו אותו בהומור: "’יש לנו שחקן חדש’. כולם הריעו, הוא הציג את עצמו".

אוסטין ריבס אמר: “לדעתי לברון הוא השחקן הכי גדול שדרך על מגרש. רוב הצעירים בקבוצה גדלו כשהוא השחקן שהם הכי אוהבים. הנוכחות שלו, היכולת שלו להרים את הקבוצה וה-IQ שלו - כולנו שמחים שהוא חוזר”.

הלייקרס יחכו לבוקר המשחק כדי להחליט אם ג’יימס יערוך את הופעת הבכורה שלו העונה כבר השבוע, אך דבר אחד ברור: המלך קרוב מאוד לחזרה.